Ceny ojetin se na předpandemickou úroveň už nikdy nevrátí, říkají experti a přidávají důvody před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ceny ojetých aut se blíží stratosféře a někteří odkládají nákup doufajíc, že se situace uklidní. Uklidní možná, ceny ale dolů nepůjdou, varují experti s amerického Cox Automotive. V Evropě je navíc situace ještě tíživější.

Ojetiny v současné době stojí tolik jako nikdy v historii. Stojí za tím hned několik faktorů, které se navzájem nevyloučily, nýbrž naopak umocnily. Loni na jaře totiž v důsledku koronaviru došlo na uzavření továren a tedy pozastavení výroby nových aut. Následně přišla ekonomická nejistota, v důsledku čehož část firem odložila nákup nových aut na pozdější dobu. Opomenout pak nesmíme ani nedostatek čipů, který se na omezené výrobě nových vozů podílí dodnes. To všechno způsobilo současně vyšší ceny nových vozů, vyšší poptávku po ojetinách i klesající nabídku použitých aut. To všechno dohromady způsobuje přetlak poptávky nad nabídkou a to nízkým cenám skutečně nepřeje.

Jak nyní konstatuje zpráva analytické společnosti Cox Automotive, lépe už nebude. Philip Nothard z Coxu uvedl, že na trhu s ojetými vozy chybí přibližně 1,4 milionu aut, a to je řeč pouze o Americe. Evropa a potažmo Česko na tom ovšem rozhodně nejsou jinak, koneckonců nabídka u nás je aktuálně o zhruba pětinu nižší, než byla před dvěma lety. I proto není neobvyklé, že třeba šestiletou Škodu Octavia momentálně koupíte dráže než loni pětiletou, a to i přes daleko vyšší nájezd a opotřebení.

Vraťme se ale do Států, kde průměrné ceny rostou již osm měsíců v řadě. Tzv. Manheim Index mapující situaci na trhu ojetin se tak vyšplhal na 232,5 bodů, což je nový rekord. Ve srovnání s loňskem pak jde o 43,5procentní nárůst. V mezičase sice docházelo k občasným poklesům, ty však byly ojedinělé. Celková trajektorie je neměnná, jak dokládá srovnání října a listopadu. Jen v během těchto měsíců ceny poskočily o 3,9 procenta výš, a není tedy divu, že i dle předsedy amerického centrální banky už v případě vysoké inflace nelze hovořit o „dočasném“ stavu.

Philip Nothard pak dodává, že situace by se mohla stabilizovat v polovině příštího roku. Nicméně do té doby ceny porostou a s ohledem na tlak na elektrickou mobilitu i nižší emise obecně na straně nových vozů, což jejich ceny tlačí vzhůru (ještě více v Evropě než v USA), nelze ani později čekat více než zmírnění trendu. Pokud totiž zcela nová Octavia s litrovým motorem o výkonu 110 koní dnes startuje na 519 900 Kč, pak je jisté, že za podobné peníze ani náhodou neseženete třeba dva roky starý Volkswagen Golf GTI či R. Ještě před příchodem pandemie ovšem něco takového možné bylo, tehdy však nabídka převyšovala poptávku a ceny nových aut byly docela jinde.

Pokud jste tedy dosud byli zvyklí nakupovat ojetiny za babku, ve finále se od této tradice nemusíte příliš vzdalovat. Je ale třeba počítat, že za dané peníze dostanete daleko horší vůz. Čím novější, výkonnější a luxusnější vůz se vám ovšem dostane do hledáčku, tím hlouběji budete muset sáhnout do kapsy. Přičemž u zánovních aut vlastně nejsou překvapením ani vyšší ceny než při jejich pořízení. Vykoupena je tím čekačka v důsledku nedostatku čipů, kdy i na onu Octavii dnes můžete čekat snadno až do druhé poloviny příštího roku.

Ceny ojetin v posledních měsících razantně rostou a lépe nebude. Na trhu zkrátka chybí auta a převis poptávky na nabídkou nemá důvod v dohledné době kamkoli zmizet. Auta tak budou jen dražší. Grafika: Cox Automotive Newsroom

Zdroj: Cox Automotive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.