Češi letos kvůli dopadům pandemie kupují v bazarech úplně jiná auta, než se čekalo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Globální pandemie český trh s ojetinami přímo pochopitelně nezasahuje, nepřímých vlivů je ale hromada. A zatímco loni byly spíše očekávané, letošní vývoj si zaslouží osvětlení, třebaže logiku též má.

Po několik let český vozový park pozvolna stárnul, až se loni dostal na průměrných 15,27 roku. Ve srovnání s průměrem Evropské unie je to o čtyři roky více, což pro nás není zrovna dobrá vizitka. Všeobecně se navíc předpokládalo, že koronavirus vše ještě umocní, neboť showroomy byly po řadu týdnů uzavřené a klesla kupní síla zákazníků. Mnoho z nich proto raději zamířilo do autobazarů, než aby sáhli po zcela nových vozech.

Společnost Cebia ve svém momentálním reportu výše zmíněné jen potvrzuje. Zejména v posledním čtvrtletí se totiž vliv koronaviru a restrikcí projevil naplno. Lidé tak začali namísto nových aut uvažovat o starších, případě pořizovali sedmi- nebo desetileté ojetiny místo původně zvolených pětiletých. Či se nakonec ani ke koupi neodhodlali vůbec a raději zůstali u stávajícího dopravního prostředku.

Česko tak loni pokračovalo v nastoleném trendu, neboť průměrné stáří prodávaných aut činilo 9,5 roku. Jak se ovšem zdá, kupci levnějších aut se tím vyčerpali, nebo ony bazary kvůli poslednímu výše zmíněnému faktoru v podstatě vybrali. Během letošního prvního kvartálu proto došlo na nečekaný vývoj, neboť průměrné stáří aut kleslo na 8,9 roku, čemuž odpovídá i nabídka.

Pokud tedy momentálně o koupi ojetiny uvažujete, máte na výběr z mladších vozů. Je nicméně třeba počítat s tím, že každá mince má dvě strany. Zatímco průměrný věk šel dolů, ceny meziročně vzrostly o 2 procenta na průměrných 234 tisíc korun. Průměrný nájezd 155 tisíc kilometrů pak odpovídá dlouhodobým statistikám, nicméně oproti závěru loňského roku je o 7 000 km nižší. To jen koresponduje s nově nastoleným trendem.

Je samozřejmě otázkou, zda bude pokračovat, přičemž na mysli máme ono mládnutí. Se zdražováním nicméně lze počítat stoprocentně, a to právě kvůli slábnutí nabídky v bazarech. Kromě toho dochází i na redukci dovozu ze zahraničí - byť třeba právě auta starší 15 let se letos dováží ve větším množství než loni, jejich podíl totiž vzrostl z 19,84 procent na 22,03 procenta.

Jinak je vše při starém a prodejci mimo jiné dále s oblibou zatajují historii nabízených vozů. Loni například hned 99,45 procent ojetin za sebou nemělo mít žádnou havárii, což je stejně věrohodné tvrzení, jakože český premiér slovenského původu není ve střetu zájmů. Kromě toho bylo 21 procent aut prodáno bez platné STK, za tím však často stály dopady pandemie.

Můžeme pak už jen dodat, že stejně jako v předchozích letech vládne trhu s ojetinami Škoda Octavia, za kterou se umístila Fabia. Na třetí příčce nicméně došlo na střídání stráží, neboť dosud bronzový Volkswagen Passat odsunul na čtvrté místo Superb. Z hlediska paliva pak vládly hlavně diesely (54 %), zatímco u barev dominovala šedá (21 %).

Českému trhu s ojetinami vévodí Škoda Octavia, zájem o ni meziročně dokonce vzrostl. Lidé přitom upřednostňují hlavně dieselové verze. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Cebia

