Český trh s auty kolabuje, Škoda ještě víc. S elektromobily jdou Češi zcela proti proudu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Za nastalé situace se nedalo očekávat nic než to, že prodej nových aut půjde dolů, řada dílčích výsledků ale překvapí. Škoda ztrácí víc než trh, Mercedes naopak míří nahoru a elektromobily? Ty jsou na tom úplně ze všech nejhůř.

Na sklonku loňského roku jsme se v Česku dočkali příjemného překvapení. Prodeje nových aut totiž meziročně vzrostly, a to dokonce natolik, že pouze v prosinci 2016 bylo ve ve stejný měsíc registrováno více vozů. Rázem se tak zdálo, že krize, o které se v důsledku koronaviru soustavně hovoří, se ČR vyhýbá. Realita však nebude tak růžová. Bilanci na konci roku vylepšily firemní nákupy do loňských daní a když se přidala nová vlna restrikcí, dalo se čekat, že leden bude o to horší. To se bohužel skutečně stalo.

Za první letošní měsíc tak bylo prodáno jen 14 794 nových aut, tedy o 22,7 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Jde tedy znovu o pořádný kolaps, třebaže není až tak dramatický jako v některých jiných zemích - například ve Velké Británii zaznamenali nejhorší leden od roku 1970. U nás jde o nejhorší lednový výsledek „jen” od roku 2014, některé značky na to ale byly podstatně hůř než celý trh. A jiné naopak podstatně lépe.

Lídrem trhu tak sice zůstává Škoda, ta se dočkala ale ještě hrozivějšího propadu. Na kontě má 5 731 prodaných aut, tedy o 30,8 procenta méně než loni. Automobilka z Mladé Boleslavi tedy padá citelně více než celý trh, za čímž stojí hlavně výrazně nižší zájem o novou Octavii. Ta měla loni v lednu 2020 na kontě 2 638 registrací, letos je to jen 1 365 vozů.

Škody nicméně nejsou těmi auty, které by šly s odbytem dolů nejvíce. Tato nelichotivá pozice připadla Kioe, která byla loni čtvrtou nejprodávanější značkou. Kdeže tyto sněhy jsou - letos ji patří až desátá příčka, neboť prodeje korejské automobilky poklesly o neskutečných 56,3 procenta. A nebýt modelu Sportage, bylo by z toho ještě větší fiasko. Značka by tedy opravdu měla bít na poplach, neboť začíná být evidentní, že Ceed nové generace nebyl přijat tak příznivě jako jeho předchůdce či spřízněné Hyundai i30. To mimochodem nižší střední třídě vládne, neboť překonalo Škodu Scala i VW Golf.

Možná vůbec nejzajímavější je ale úspěch Mercedesu, který se díky 817 prodejům vyšvihl na celkovou čtvrtou příčku právě místo Kie. Zároveň si také meziročně o takřka 32 procent polepšil, a to hlavně díky SUV GLE. To má totiž na kontě 139 registrací, tedy nejvíce ze všech modelů třícípé hvězdy. Rázem tak jde navíc o nového lídra segmentu, jenž za sebou kdysi první BMW X5 nechává s 48 prodanými kusy o notný parník za sebou.

Podobně zajímavá je pak situace okolo elektrických aut, neboť v jiných zemích, kde došlo k podobným či větším propadům (třeba zmíněná Velká Británie nebo Německo) mohou hovořit alespoň o nárůstu prodejů elektromobilů. Ne tak u nás - typově je to nejvíce bitý druh automobilů, neboť meziročně přišel o 45,1 procenta prodejů, což je úplně opačný trend než na západ od nás. A nebýt 91 na oko prodaných Škod Enyaq, které si dosud nepřevzal jediný koncový zákazník a všechny byly registrovány na automobilku či dealery, byla by situace ještě horší.

Projděte si ale sami kompletní výsledky níže, i z nich je nakonec nejvíce patrné, jak chaotická současná situace je a v případě výkyvů v prodejích té či oné značky bude třeba pátrat vždy po konkrétních důvodech - odložená poptávka, odložené dodávky, problémy s výrobou, omezení provozu showroomů... To vše hraje roli a u každého výrobce se v různých momentech může projevovat různě.

Prodeje nových aut šly v lednu na českém trhu razantně dolů. Grafika: SDA



Ještě více než celý trh šla dolů Škoda a ještě více než ona elektromobily obecně. Foto: Škoda Auto



Radovat se naopak může tuzemské zastoupení Mercedesu, neboť třícípá hvězda vystoupala na čtvrtou příčku. Jejím nejúspěšnějším modelem se přitom stalo SUV GLE, jenž startuje na rozhodně ne malých 1 660 120 korunách. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: SDA

Petr Prokopec