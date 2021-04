Chorvatská automobilka ukázala nové ústředí za 5 miliard, ještě nedávno sídlila v garáži před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac

Tato firma byla vlastně docela nedávno doslova garážovkou, během pár let se ale vypracovala mezi nejrespektovanější entity svého druhu. Za tři roky se tak přesune do nového centra za více než 5 miliard korun.

Historie automobilky Rimac se začala psát v roce 2007, kdy tehdy devatenáctiletý Mate Rimac začal ve své garáži pracovat na konverzi letitého trojkového BMW. S tím původně závodil, ovšem během jednoho podniku benzinová jednotka explodovala. Chorvatský nadšenec se pochopitelně z motorsportu nehodlal stáhnout, nicméně se svou první kreací nebyl příliš spokojen. Zdála se mu totiž být příliš těžká, málo výkonná a disponovala i nedostačujícím dojezdem. Díky další evoluci však vůz záhy začal lámat světové rekordy pro elektrická auta.

Při pohledu na tento potenciál se Mate Rimac rozhodl založit automobilku nesoucí jeho příjmení. Ta od září 2009 sídlí ve Svete Nedelji, malém městečku ležícím na okraji Záhřebu. První zaměstnance začala nabírat v roce 2011, loni zde ovšem pracovalo již více než 900 lidí. Firma se nicméně chystá na zásadní expanzi, neboť zatímco její první supersport Concept_One vznikl pouze v osmi exemplářích, u jeho nástupce již počítá se 150kusovou sérií. Vedle toho ale stále více pracuje pro zavedené automobilky.

V tomto ohledu se pochopitelně nejvíce mluví o Porsche, které pozvolna navyšuje vlastnický podíl a mělo by se zastavit až někde u 50 procent. Kromě značky ze Zuffenhausenu však do Rimacu investovalo i Hyundai. A mezi zákazníky firmy patří také Aston Martin či Renault. To je již poměrně velké množství aktivit, na které stávající ústředí firmy nestačí, jakkoliv oproti původní garáži se jedná o nemalý posun. A proto Rimac čeká další stěhování, tentokrát nejspíše už do definitivního sídla značky.

Chorvatskou metropoli Rimac nehodlá opouštět, místo toho zde ještě letos odstartují práce na novém kampusu, jenž by měl být dokončen v roce 2023. Investováno do něj bude 200 milionů Eur (cca 5,2 mld. Kč), což rozhodně nejsou malé peníze. Na druhou stranu je areál navržen tak, aby se v něm více než 2 500 zaměstnanců cítilo spíše jako doma než v práci. Kromě vývojového centra a výrobny baterií zde totiž nebude chybět ani tělocvična, restaurace, herní místnost, muzeum či dokonce školka.

Chorvatské designové studio 3LHD, které mělo projekt na starosti, se dvě budovy snažilo zasadit co nejvíce do přírody. Zeleň proto bude všudypřítomná a najdeme ji nejen venku, ale i uvnitř či na střeše. Kromě toho bude část pozemků proměněna v pastviny, načež se zaměstnanci se svými dětmi či hosté firmy budou moci naobědvat třeba ve společnosti ovcí. Tím ale možnosti kampusu nekončí, poskytovat by totiž měl i ubytování a ve finále i speciální odpočinkové místnosti.

Z Rimacu se tedy evidentně začíná stávat snový zaměstnavatel, jenž navíc prohlašuje, že celý kampus bude uhlíkově neutrální. To mimo jiné mají zajistit i solární panely, které pokryjí prakticky celou střechu větší budovy, která je určena vývoji a výrobě. Ve srovnání s počátky firmy jde o nemalý posun, jenž dokládá i sám Mate Rimac. Ten kampus bere jako „odrazové prkno, jenž nám umožní dosáhnout plánů, které máme pro příští dekádu i další roky“.

„Před pouhými deseti lety jsem seděl sám ve své garáži a přemýšlel o tom, jak nejlépe vyvinout elektrické vozy i komponenty. Nyní jsme nicméně dosáhli bodu, kdy potřebujeme vybudovat náš nový dlouhodobý domov. A právě o tom Rimac Campus je,“ dodává dále zakladatel a šéf firmy, o které evidentně ještě uslyšíme.

Nový areál firmy Rimac momentálně existuje pouze na počítačových vizualizacích. Nicméně ještě letos má dojít k faktickému zahájení stavby. Foto: Rimac

