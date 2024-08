Chorvatský pokus o náhradu kanystru pro elektromobily ukazuje, jak nepoužitelná tahle auta dál jsou včera | Petr Prokopec

Kdybychom chtěli vykreslit, jak moc druhé housle elektrická auta ve srovnání s těmi spalovacími v případě použitelnosti hrají, asi bychom nevymysleli nic lepšího než to, co Chorvaté dali dohromady ve snaze je podpořit. Tohle je neuvěřitelný nesmysl.

Pokud neradi tankujete palivo a máte ve zvyku vyjíždět nádrž spalovacího auta téměř do dna, dříve nebo později jste se museli setkat s tím, že vám benzin nebo nafta prostě došly. Může to být nepříjemné, pokud ale chcete z takové události udělat problém, který vyřešíte za pár minut, stačí přihodit do auta kanystr s palivem. Nestojí ani dnes skoro nic, 10litrový koupíte snadno za cenu okolo 150 Kč. A sami nejlépe víte, o kolik kilometrů už oněch 10 litrů nafty nebo benzinu prodlouží dojezd vašeho auta. Dalších 100 až 200 km najednou zvládne jako nic.

Je to velmi jednoduché řešení prakticky neexistujícího problému, neboť včas a rychle dotankovat spalovací auto není nic těžkého. Musíte něco hodně zanedbat - anebo opravdu bazírovat na tom, že plnou kupujete skutečně plnou -, abyste s takovou situací vůbec byli konfrontováni. A jak už padlo, s minimální investicí a obětí vůbec (kanystr navíc zabere v kufru auta jen o málo víc než oněch 10 litrů prostoru, váží pak do 10 kg i s náplní) ji vyřešíte.

Někteří by ale byli rádi, aby spalovací technika táhla k čertu a byla nahrazena tou elektrickou, což z dojezdu a prázdné „nádrže” najednou téma dělá. Akumulátory elektrických aut mají obvykle kapacitu odpovídající asi 20 litrům nafty v nádrži dieselového vozu, je doporučeno je nabíjet z 80 procent a jejich „tankování” je zdlouhavý, leckde sotva vůbec možný proces. Něco jako náhrada kanystru by se tedy hodila mnohem víc, zrovna tady ale rozumně vůbec nemůže vzniknout. Tak dalece vzdáleny jsou si světy obou těchto řešení pohonu.

Nechtěně to připomínají Chorvaté z jindy realisticky uvažující firmy EV Clinic. Ti přišli s řešením oficiálně titulovaným Kanta Štroma nebo také Not-a-Canister, které je jakousi obdobou power bank, s jakými si lidé běžně dobíjí mobily. U těch o funkční řešení jít může, tady se o nic takového nejedná.

Onen „nekanystr“ totiž disponuje vyřazenými bateriemi z Tesly Model S resp. jejich částí. Celkově má kapacitu 5,2 kWh, ovšem využitelných je pouze 4,2 kWh, což je ekvivalent asi 1,1 litru nafty. Něco takového je strašně málo, ostatně i dle Chorvatů by měl vystačit na 20 kilometrů dojezdu. Kdyby byly rychlejší dobíjecí stojany na každém rohu, asi by i to mohlo něčemu pomoci, jenže to nejsou. A to je jen první z řady omezení.

I přes tak malou kapacitu totiž Not-a-Canister váží 50 kg, na jeho obsluhu tak bude třeba hodně sil, naprostá většina dam ani nemůže manipulaci s tímto zařízením zvládnout. A vyžaduje také hodně trpělivosti, neboť maximální dobíjecí výkon činí 2 500 wattů. Na přesun zmíněných 4,2 kWh tak budete čekat dlouhých 100 minut. A až ho použijete, dobíjet jej můžete maximálně 2 000 watty, takže opětovné doplnění kapacity zabere přes 2 hodiny. To jsou vskutku úžasné parametry na něco, za co si chorvatská klinika pro elektromobily účtuje neskromných 5 000 Eur (cca 125 400 Kč), co myslíte?

Zas a znovu se tak jen potvrzuje, jak moc elektromobilita není plnohodnotnou a adekvátní náhradou za spalovací pohon. Ten totiž lidem přinesl skutečnou svobodu, a pokud vám v něm přece jen dojde palivo, vše jde vyřešit levně, snadno a rychle. Tady máme 125 tisíc korun, 50 kg, 100 minut a 20 km dojezdu? To není „nekanystr“, to je „antikanystr“, je to nesmysl, hloupost, zbytečnost, symbol zmaru a snad ta nejlepší reklama na spalovací auta, kterou si lze představit.

Chorvatské řešení jako kanystr vypadá, ve skutečnosti však jde o power banku. Jenže nesmyslnou, neboť využitelných 4,2 kWh vám navýší dojezd jen o 20 km. Ovšem až po 100 minutách, co ekvivalent 1,1 litru nafty přesunete z „nekanystru" do vozu. Za 125 tisíc korun prima obchod.

