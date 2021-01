Chystané nejrychlejší auto světa je na prodej, na 1 000 km/h se rozjede jako nic před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bloodhound LSR

Vytyčené mety zatím nedosáhlo, na 1 011 km/h už se ale bez komplikací rozjelo. Nemusí být drahé, s jeho převzetím ale přijde i velký závazek dosáhnout kýženého cíle.

V minulém roce se pravidelně mluvilo o tom, který produkční automobil jako první pokoří metu 500 km/h. Kromě Bugatti se přitom o slovo hlásila hlavně značka SSC North America, zapomínat nicméně nesmíme ani na Hennessey či Koenigsegg. Stejně tak je ale třeba připomenout, že pozemský rychlostní rekord leží někde úplně jinde. V roce 1997 se totiž Andy Green se speciálem Trust SSC rozjel až na 1 227,986 km/h, čímž jako vůbec první člověk na čtyřech kolech překonal rychlost zvuku.

Onen rekord zůstává dodnes nepokořený, byť to samozřejmě neznamená, že by se o jeho zlomení nikdo nepokoušel. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu Britové, kteří již v roce 2008 odstartovali vývoj nového speciálu Bloodhound SSC. Jelikož ale možná dostatečně neuctívali Boha rychlosti, stal se projekt prokletým. Do dnešního dne totiž na opětovné pokoření zvukové bariéry nedošlo. A co hůře, peníze nakonec došly i novému vlastníkovi vozu, který je tak znovu na prodej.

Takřka 13 metrů dlouhý a 6,5 tuny vážící Bloodhound pohání tryskový motor Eurojet EJ200 vyvinutý původně pro stíhačky Eurofighter. S ním se vůz již v roce 2017 dostal na 320 km/h, šlo však pouze o zahřívání se před většími výkony. Britové totiž oznámili, že na rok 2019 chystají další testy, během nichž by již mělo tempo vystoupat až na 970 km/h. Mimo to předpokládali, že v loňském roce by se dostali dokonce na 1 600 km/h, čímž by rekord byl překonán o parník.

Namísto bouchnutí šampaňského však přišla ledová sprcha, neboť původní projekt byl v prosinci 2018 zaříznut. Jen o měsíc později jej pak odkoupil Ian Warhurst, který hodlal vše dotáhnout do konce. To se mu zprvu i dařilo, neboť Bloodhound SSC po přejmenování na Bloodhound LSR dokázal v listopadu 2019 jet rychlostí až 1 011 km/h. Vůz se tak stal teprve šestým v historii, který protnul metu tisíce kilometrů.

Jak nicméně asi již tušíte, také tento projekt v loňském roce výrazným způsobem zasáhla pandemie. Warthurst přitom uvádí, že si na stanovení nového rekordu dal na stranu dostačující sumu peněz, ovšem koronavirus narušil sponzorské vazby a zároveň způsobil roční zpoždění. S něčím takovým již britský podnikatel nepočítal. A jelikož se mu nové investory nepovedlo do hry zatáhnout, speciál i s veškerým zázemím a vybavením nabízí někomu jinému.

Konkrétní suma nezazněla, nicméně i kdyby Warthurst za Bloodhound nepožadoval ani korunu, je tu jeden háček. Onoho tisíce kilometrů v hodině totiž vůz dosáhl pouze za pomoci zmiňovaného tryskového motoru. Aby ovšem mohl pokořit veškeré myslitelné rekordy, je třeba instalace propulzní rakety a její sladění se stávající jednotkou. Kromě toho pak tým musí zpět na jih Afriky, kde by na solné pláni Haksteen překonal nejen zvukovou bariéru.

Jak asi tušíte, výše zmíněné rozhodně nevyjde levně. Odhadovaný rozpočet činí 8 milionů liber (cca 235,4 milionu korun), přičemž tato suma počítá s tím, že vše půjde hladce, což opět nemusí. Pak by byly náklady jen vyšší. Nicméně pokud je někdo nevezme na svá bedra, pak Bloodhound zmizí pod prachem v nějakém skladu.

Bloodhound LSR se takto ukázal už v polovině minulé dekády se jménem SSC. Od té doby už překonal rychlost 1 000 km/h, k vysněným 1 600 km/h mu ale ještě leccos schází. Foto: Bloodhound LSR

Zdroj: Bloodhound LSR

Petr Prokopec