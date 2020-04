Číňan si postavil vlastní Cybertruck dřív, než ho dokončila Tesla, přidal i prvky Lamborghini před hodinou | Petr Prokopec

Zatímco na skutečný elektrický pick-up Tesly je třeba počkat si nejméně do konce roku 2021, nejedna amatérská kreace už jezdí. Tato čínská nevypadá úplně marně.

Jednou z novinek, které rozhodně zamávaly automobilovým děním, byla Tesla Cybertruck. Elektrický pick-up totiž nevypadá jako nic, co by se prohánělo po silnicích, třebaťe svým designem připomíná dětské malůvky. Lidé se ale zjevně chtějí lišit, a nevadí jim ani poněkud kuriózní způsob, jak alespoň kalifornská automobilka dokazuje v případě rezervací. Ty se vyšplhaly na statisíce kusů. Je pak sice otázkou, jak na tom Tesla bude s reálnými objednávkami a výrobou, nicméně zájem mnoha lidí jít proti proudu je jasně patrný i tak.

Není tedy ve výsledku překvapivé, že po celém světě vznikají různé napodobeniny Cybertrucku, které si lidé sestavují často takříkajíc na koleni. O trochu dále se však rozhodl zajít jeden muž z Číny, kterému evidentně novinka Tesly nedává spát. Co totiž vidíte na videu a z něj pořízených snímků, je již druhý pokus o extravagantní pick-up. A zatímco původní čínská kopie měla za vzor pouze americký originál, nově byl již design ovlivněn také některými elementy, jež používá Lamborghini.

Změny jsou patrné hlavně na kapotě, která dostala do vínku pár extra linií. „Italská škola“ se projevuje rovněž na nárazníku, do kterého byla zakomponována ochranná lišta se světlem. Opticky tak byl zvýšen čelní nájezdový úhel, jakkoliv instalace karbonových blatníků výlety do terénu bude spíše omezovat. Totéž lze zmínit rovněž o kolech, které se sice pyšní off-roadovým obutím, ovšem došlo u nich na vizuální úpravu právě ve stylu uhlíkových vláken.

Kde ovšem čínská kopie stoprocentně zaujme, to je záď. Na mysli ovšem nyní již nemáme další designové změny, nýbrž dálkově ovládané víko. To sice nepůsobí giganticky, pročež lze očekávat spíše menší než větší praktičnost, i tak se ovšem snaha o detail cení. Zvláště když dle autora byl pick-up dokončen za pouhé dva měsíce. Tesla přitom s výrobou nezačne dříve než na konci příštího roku, díky čemuž se čínský motorista bude od davu hezky dlouho lišit.

Pohled na toto dílko by zároveň měl být i jakýmsi varováním pro Elona Muska, který právě na čínský trh ve velkém sází. Nicméně pro tamní publikum a často i úřady není cizí duševní vlastnictví něčím, na co by měl být kladený důraz. Řada lokálních firem tak může Tesle vypálit její vlastní rybník, ač po technologické stránce nebudou na kalifornské úrovni. Na té ale případně zdaleka nebudou ani cenově.

Zdroj: JayinShanghai@Youtube

Petr Prokopec