Číňané jsou „hluboce šokováni", euroamerický koncern nechal zkrachovat jejich společnou továrnu na auta

Ne každá spolupráce přežije turbulentní časy, tady ale západní partneři slibovali čínskému GAC navýšení podílu ve společném podniku z 50 na 75 procent. Nakonec ale do celé kooperace zapíchli vidle.

Pokud v posledních letech přišla řeč na fiaska spojená s Říší středu, pak se řeč povětšinou stočila ke Škodě. Pro mladoboleslavskou automobilku byl totiž ještě donedávna čínský trh tím vůbec největším. Nic takového ale aktuální stav zdaleka nepředstavuje. Za prvních devět letošních měsíců si česká značka v Číně připsala pouze 36 300 prodejů, tedy zhruba desetinu objemu, jaký měla na kontě před pouhými šesti lety. Úspěšnější je tak Škoda už dokonce i v Indii, kde se jí za stejné období povedlo prodat 38 300 vozů.

My se nicméně dnes budeme věnovat Jeepu, který by i čínské registrace Škody mohl považovat za úspěch. Značka totiž loni na největším trhu světa prodala pouze 20 396 nových vozů, tedy o 50 procent méně než v předchozím období. Na skutečnou katastrofu nicméně došlo až letos. Za první tři kvartály totiž svého majitele nenašlo ani dva tisíce aut, přičemž v takovém květnu byl prodán pouze jediný exemplář. Jeep proto oznámil, že joint venture uzavřený s tamní značkou Guanzhou Automobile Group (GAC) opouští a nechá jej zbankrotovat.

Jde o vskutku překvapivý vývoj, neboť Jeep byl vůbec první americkou značkou, jenž se na čínském trhu zabydlela. Joint venture Beijing Jeep bylo založeno již v roce 1984, tedy ještě pod hlavičkou AMC (American Motors Corp.). Posléze pak Jeep přešel pod Chrysler, FCA a naposledy pod Stellantis. Tento euroamerický koncern ještě nedávno sliboval, že svůj podíl ve společném podniku s GAC navýší z 50 procent na 75, přičemž jeho šéf Carlos Tavares ještě v závěru roku 2020 prohlašoval, že „žádná globální automobilka si nemůže dovolit nebýt na největším trhu světa“.

Stačilo ale málo a spadla klec. A nedá se říci, že by to někdo čekal, neboť GAC ve svém oficiálním prohlášení k tomuto kroku řeklo, že je „hluboce šokováno” rozhodnutím Stellantisu. Nakonec jej ale muselo akceptovat a společná firma vyhlásila bankrot s celkovými neuhrazenými závazky ve výši asi 7,3 miliard CNY, tedy 1 miliardy dolarů (cca 24,7 mld. Kč). To vskutku není málo, ani GAC, ani Stellantis ale ztráty z těchto aktivit nemají nijak ohrozit.

Jeepy se tedy dále do země budou už jen dovážet, což pochopitelně sníží jejich konkurenceschopnost. Zákazníci se totiž musí připravit na zvýšení cen kvůli clu. Podobná strategie pak může být uplatněna také v případě Peugeotu a Citroënu. V takovém případě by Stellantis v Číně nevyráběl už vůbec naprosto nic, stát se to ale může - dle Tavarese se podnikání za velkou zdí stalo příliš zpolitizovanou záležitostí.

Jak se tedy zdá, obě strany se nerozchází se zrovna přátelským úsměvem na rtech. Stellantis totiž uvádí, že GAC se ke spolupráci příliš nemělo. Podle Číňanů ovšem Jeep plně nerespektoval tamní klientelu a nebyl důvěryhodným partnerem. To jsou po osmačtyřiceti letech poněkud překvapivá slova, analytik Bill Russo k věci říká, že Stellantisu v Číně opravdu ujel vlak. Dle něj „nelze provozovat obchodní model z 80. let, když tu máme 21. století“.

Tím je v podstatě řečeno vše. Čínský trh se totiž za posledních pár let rychle změnil a zejména zahraniční firmy na nové výzvy nejsou s to rychle reagovat. Nové situaci se ostatně nepřizpůsobila ani zmíněná Škoda, dost možná tak bude dalším pánem na holení v případě jisté formy odchodu ze země. Ostatně podle Chee-Kiang Lim, šéfky poradenské společnosti Urban Science, jsou si čínské automobilky nyní vědomé toho, že „stáhly náskok či dokonce překonaly své zahraniční partnery“. Z toho důvodu má v nadcházejících letech být ukončeno daleko více spoluprací, možná se model čínsko-evropských a čínsko-amerických joint ventures skutečně vyčerpal..

Grand Commander je jedním z modelů Jeepu, jenž se vyráběly pouze v Číně. S tím je nicméně konec, partnerství s automobilkou GAC zkrachovalo a americký výrobce bude svá auta na největší trh světa už jen dovážet. To je ale pochopitelně dále prodraží a učiní ještě méně konkurenceschopnými. Foto: Jeep

