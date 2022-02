Číňané jsou v Evropě k nezastavení, i díky jejich levnému Karoqu raketově rostou v době, kdy Škoda padá před 4 hodinami | Petr Miler

Tohle auto se dokonce vyrábí nedaleko České republiky a i když nominálně stále nehraje na trhu první housle, s růstem prodejů o stovky procent je takové pozici stále blíž. A to prosím za situace, kdy trh i klíčová konkurence míří opačným směrem.

Nemusíte mít bůhvíjaké povědomí o čínských autech, abyste znali automobilku Geely. Je to největší tamní výrobce aut a majitel Volva, Lotusu nebo Smartu, přičemž její zakladatel je také největším jednotlivým akcionářem Mercedesu. Nejvíce ale Geely proslavilo jeho převzetí zmíněného Volva, s nímž vyvinulo platformu CMA používanou mnoha vozy švédské značky. Geely pak získaných vědomostí využilo při vývoji architektury BMA, u které se již obešlo bez švédské automobilky, stejně jako v případě později představené SEA.

My ale dnes zůstaneme u té, která si říká BMA. Na ní totiž vznikl model Binyue, který se do Evropy dostal pod označením Coolray. Nevíme, jak vám tohle jméno zní, ale to dnes nechme být. Podstatné je, že auto se nedaleko od nás nejen prodává, ale i vyrábí, a to díky joint-venture zvanému BelGee se sídlem v nám nyní nepříliš nakloněném Bělorusku něco málo přes 600 km od českých hranic. Stojí za ním Číňané, Bělorusové a Rusové, protože smyslem místní výroby je hlavně prodej v největší zemi světa. A nezdá se, že by tento záměr nevycházel.

Možná si nyní říkáte, proč Číňané auta do Evropy raději nevozí, však je to za rohem, podstatné jsou zde ale cla. Bělorusko spadá do stejné celní zóny jako Rusko a řada dalších zemí bývalé SSSR a auta tam vyrobená tedy nejsou zatížena žádnými dalšími poplatkem - na rozdíl od těch dovezených z největší bašty komunismu. Základní cena Coolraye na ruském trhu se tak dostala na pozoruhodných 1 471 900 rublů, což je v přepočtu asi 412 tisíc Kč. A to je docela láce na SUV, které využívá techniku od Volva. Vrcholné provedení Flagship s maximální výbavou (v zásadě vozy na fotkách) přitom pak stojí 1 786 900 RUB, což je pořád zajímavých 499 tisíc Kč.

Pohon auta dostal na starosti 1,5litrový přeplňovaný tříválec se švédskými kořeny, který byl naladěn na 177 koní a 255 Nm točivého momentu. Ty má na starosti sedmistupňový dvouspojkový automat, který roztáčí přední kola. Standardem jsou 18palcové ráfky, se kterými navíc dorazila i panoramatická střecha či vyhřívaná sedadla. O holobyt se tedy zdaleka nejedná, o to příjemnější zmíněná základní cena je.

Geely Coolray je 4 330 mm dlouhé, 1 800 mm široké, 1 609 mm vysoké a stojí na podvozku o rozvoru 2 600 mm. Jde tedy o konkurenta Škody Karoq, která vedle něj působí jako hodně drahé zboží - s litrovým tříválcem, 116 koňmi a mnohem slabší výbavou u nás startuje na 638 900 Kč, mimochodem o 108 tisíc dráž než před tokem. Se srovnatelnými parametry bude stát snadno dvakrát víc, a to je třeba dodat, že Geely dává ke Coolrayi standardně pětiletou záruku s limitem 150 tisíc km.

„Hustý paprsek” tak v Rusku boduje a táhne celé Geely směrem nahoru. Lednová data Avtostatu konstatují, že Geely je nejrychleji rostoucí velkou čínskou značkou v zemi, když našlo zákazníky pro 1 863 svých aut, o masivních 236 procent více než loni. A Coolray na tom má klíčový podíl, neboť sám oslovil v lednu 2022 plných 783 kupců. Blíží se tak dvacítce nejprodávanějších vozů v zemi, přitom ještě před dvěma léty neznamenalo Geely v Rusku prakticky nic.

Číňanům se ale na tomto místě daří obecně stále víc, však ještě větší množství aut než Geely prodal Haval (3 169 vozů) a Chery (2 820 kusů). Skokanem měsíce je nicméně Geely a jeho Coolray, i když zmínění soupeři zpoza velké zdi rostli též - o 102 resp. 46 %. A tohle se prosím děje v době, kdy zmíněná Škoda v Rusku klesla o 36 % a celý trh šel dolů o 3,7 %. Číňané zkrátka masivně získávají půdu pod nohama a při zmíněných cenách se snad ani nelze divit - vsadili bychom se, že za podobných podmínek by Coolray byl úspěšný i u nás.

Geely Coolray se vyrábí v Bělorusku, a tak je v Rusku levnější. Pohledná konkurence pro Škodu Karoq, která nabízí vyšší výkon i výbavu za nižší cenu, tak nepřekvapivě mohutně boduje. Foto: Geely

