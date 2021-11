Číňané míří do Evropy se soupeřem Karoqu. Má 197 koní a spoustu výbavy za skoro poloviční cenu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Žádné neatraktivní a slabé auto, ale vážně konkurenceschopně vyhlížející vůz stvořila čínská značka Exeed. Její LX byl nyní potvrzen pro Evropu, dorazí na začátku druhého kvartálu 2022 s pozoruhodnými parametry.

O jedné z čínských alternativ Škody Karoq se nezmiňujeme poprvé, na svém domácím trhu se Exeed LX prodává už skoro dva roky. Jeho základní konfigurace tam startuje na 125 900 yuanech, tedy v přepočtu asi 440 tisících korunách, což je na SUV čínského původu, za kterým stojí nepříliš známá značka (ovšem nikoliv koncern, jak si za chvíli povíme) docela sebevědomá cena. Když se ale podíváme, co za ní dostanete a že jde pořád o citelně nižší sumu, než na které startuje totálně „oholený” Karoq (přes 600 tisíc Kč), natož pak jakkoli srovnatelné verze (snadno o další statisíce výš), vyznívá vše docela jinak.

Vyšší cena navíc má své opodstatnění. Některé čínské automobilky se už tehdy chystaly na druhou expanzi do Evropy a tomu přizpůsobily vývoj nových modelů. Při prvním pokusu výrobci dojeli na tragickou kvalitu a bezpečnost, stejně jako na prapodivný design. Často tak nepomohla ani relativně nízká cena, jakkoliv ta přesunem z Číny na starý kontinent o něco narostla. Veškeré tyto vzpomínky je ale nyní možné hodit za hlavu, alespoň v případě Exeedu LX.

Vůz byl od začátku vyvíjen s tím, aby dosáhl pětihvězdičkového ohodnocení Euro NCAP. Nemělo by nás proto překvapit, že novinka počítá s celou plejádou elektronických berliček již ve standardu. Kromě toho bylo 54 procent karoserie ošetřeno zinkovo-chromovým materiálem, jak vyžadují evropské standardy v rámci ochrany proti korozi. Stejně jako zavedené značky tak Exeed nabízí dvanáctiletou záruku na prorezavění, což je u čínských značek velký skok kupředu.

Pokud vás zajímá, jak si neznámá značka mohla dovolit takovou investici, vězte, že za stvořením Exeedu stojí automobilka Chery. Ta se rozhodla svou expanzi skrýt za logo, které zatím není zatíženo žádnými neúspěchy či selháním. LX přitom vychází z modelu Tiggo 7, jehož platformu používá, oproti dárcovskému vozu však došlo ke značnému přepracování. Zachován zůstal pouze rozvor 2 670 milimetrů, který je zhruba o tři centimetry delší než u Škody Karoq.

Kde se ovšem Exeed s Chery rozchází, to jsou veškeré další rozměry. LX měří 4 533 mm na délku, 1 848 mm na šířku a 1 699 mm na výšku, oproti dárcovskému vozu je tak o 28 mm kratší, o 11 mm širší a o 1 mm vyšší. Uvnitř nabídne daleko větší prostor pro pětimístnou posádku. Zároveň si můžeme povšimnout dvojice moderních 12,3palcových displejů, které zdobí palubní desku stejným způsobem, jako je tomu u novinek Mercedesu.

Ještě více dokáže zaujmout výčet výbavy. Již v základu se počítá s koženým čalouněním a dřevěnými dekory, multimediální systém se pak dokonce pyšní i funkcí karaoke. V dopravních kolonách vám tedy bude veselo. Aby toho nebylo málo, můžete se posunout také k vyšším úrovním, kde již nechybí třeba hlasové ovládání či systém detekující obličej majitele a jenž následně nejen otevře vůz, ale zároveň zvládne i platby přes internet.

Ona poněkud vyšší startovní cena (na čínské poměry...) je tak ospravedlněna ještě více, a to jsme dosud nenadzdvihli kapotu. Ani zde se Exeed LX nemá zač stydět, přední kola roztáčí přeplňovaný 1,6litrový čtyřválec, který byl naladěn na 197 koní. V kombinaci s automatem přitom pokoří stovku za 8,8 sekundy a dosáhne maximálky 200 km/h.

Jak se tedy zdá, Číňané jsou na svůj nový pokus opravdu důkladně připraveni a naplňovat léta staré plány začnou co nevidět. Automobilka oznámila, že LX vstoupí do evropského prodeje na začátku druhého kvartálu 2022, nejprve v Rusku. Další země ale mají následovat. Na místní ceny je zatím brzy, i kdyby ale byly třeba o 20 % vyšší, bude pro místní konkurenty těžké je vyrovnat - Karoq v podobném provedení bude stát snadno 750 tisíc a skoro 200 koní nenabídne nikdy. A to má před faceliftem, který ceny jistě pošle ještě výš - výchozí rozdíl v cenách srovnatelných specifikací může být nakonec skoro dvojnásobný.

Exeed LX míří do evropského prodeje se spoustou výbavy a turbomotorem se 197 koňmi. Za asi 440 tisíc Kč pozoruhodná nabídka. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec

