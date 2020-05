Číňané ohlásili vpád do Evropy, s novým SUV začnou na trhu s největšími dotacemi před 8 hodinami | Petr Prokopec

Už ne jen Rusko nebo jiný méně náročný trh, ale rovnou zemi s velmi náročnou klientelou si pro vstup do Evropy vybrala automobilka BYD. Ta tu hodlá hodlá ještě letos začít nabízet na Tang EV600.

Již nějakou dobu se mluví o druhé vlně útoku čínských automobilek na evropské trhy. Dosud tyto značky končily svou expanzivní pouť v Rusku, ovšem to bylo do jisté míry pouze vstupní branou starého kontinentu. Bylo ovšem jasné, že jen s Ruskem se Číňané nespokojí. V podstatě jen vyčkávali na chvíli, kdy v Evropě poklesne emisní limit na 95 gramů CO2 na kilometr. Se svou elektrickou ofenzivou jsou totiž na takovou situaci připraveni lépe než evropské značky.

Čekání se nyní chýlí ke konci, neboť značka BYD Auto, druhý největší světový výrobce elektromobilů po Tesle, oznámila svůj příchod do Evropy. Ještě do konce roku by se tak mělo na starém kontinentu prodávat elektrické SUV Tang EV600. Zpočátku bude k mání pouze v Norsku, což je snadno pochopitelné. Skandinávská země elektromobily podporuje maximální možnou měrou, což jejich ceny tlačí i pod benzinové či dieselové varianty.

Je samozřejmě otázkou, na jakou úroveň se dostane čínská novinka. Kvůli koronaviru teď Čína nemá ve světě zrovna dobrou pověst. To pro řadu lidí může představovat překážku, s jejímž zdoláním nemusí pomoci ani velmi příznivá cena. Zvláště když design vozu je kopií čśtí zavedených modelů, mezi něž patří třeba Nissan Murano, Lexus RX či řada SUV od Toyoty.

BYD Tang EV600 je ale zajímavý po stránce technologické. Máme tu docela velké baterie o kapacitě 82,8 kWh, které mají vydržet na 520 kilometrů. Tento dojezd byl ovšem vyčíslen na základě cyklu NEDC, reálně tak lze očekávat citelně menší radius. Otázkou je dynamika, neboť akumulátory jsou spárované s jedním či dvěma elektromotory a tedy s pohonem předních či všech čtyř kol. Každá jednotka pak produkuje 245 koní, což též není málo.

Číňané počítají s tím, že elektrické SUV bude jejich první vlaštovkou. Zbytek hejna v podobě elektrických tahačů a dodávek se má pohybovat v těsném závěsu a bude v Norsku k dostání taktéž ještě před koncem roku. Zástupce firmy Isbrand Ho pak dodává, že značka bude velmi pečlivě sledovat, jak se jejím produktům na prvním evropském trhu daří. „V dlouhodobém termínu je naším cílem expanze za norské hranice,“ říká.

Jsme tedy zvědavi, jak se automobilce BYD na starém kontinentu povede. Pokud neosloví klientelu ani v Norsku s relativně atraktivními cenami, stěží se ji to povede jinde.

Automobilka BYD bude zpočátku v Evropě nabízet pouze elektrické SUV Tang EV600...



...nicméně ještě letos počítá s rozšiřováním svého portfolia

Zdroj: BYD

Petr Prokopec