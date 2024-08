Číňané prodávají v Evropě tank na druhou. Pancéřovaná verze jejich Tanku je levnější alternativa Toyoty Land Cruiser včera | Petr Prokopec

/ Foto: Armour Group, tiskové materiály

Tohle auto je vlastně neskromné každým coulem, neboť se uchází o evropské zákazníky s cenou startující na 1,4 milionu korun. A pokud si jej vezme do parády firma Armour Group a z Tanku stvoří tank, čísla před a za desetinou čárkou v ceně se rázem prohodí.

Evropští politici a výrobci mají z čínských automobilek strach hlavně proto, že dokážou nabízet podstatně levněji jimi tlačené elektromobily. Podobně je na tom ale i zbytek jejich nabídky, ať už disponuje hybridním nebo čistě spalovacím pohonem. Když nicméně dáme stranou značku MG Motor, pak se zbytkem čínských výrobců lze spojit rčení, že dopadli jako sedláci u Chlumce. Na zatím asi nejtvrdší náraz došlo u automobilky Great Wall Motors (GWM), která již oznámila, že během tohoto měsíce částečně sbalí krám.

Při pohledu na její německou nabídku se tomu ale divit opravdu nelze, jakkoli tím nechceme modely Wey 03 a 05 nějak hanit. Jenže při cenách, za které si můžete pořídit i leccos z mnichovských SUV, o tato auta zkrátka nebyl zájem. Pročež je možná škoda, že GWM na západ od našich hranic nenabídlo Tank 500, tedy ještě větší vůz, který s rezervou na zadních dveřích měří 5 070 milimetrů. Zároveň jde objednat s třílitrovým šestiválcem (360 koní), vrcholem nabídky je ale tak jako u sourozenců dvoulitrový plug-in hybrid (408 koní).

S prvním zmíněným agregátem se totiž Tank 500 prodává na východ od nás, mimo jiné v Rusku. A byť jsou i tam ceny GWM sebevědomé, relativně nejsou až tak špatné. Je sice pravdou, že u níže postavených verzí došlo na utlumení agregátu na 299 koní, ovšem s nimi je spojena částka 5 599 000 RUB (cca 1,4 milionu Kč). To je zhruba dvojnásobek vůči sumy, na jaké sumě svého času v zemi startovala Škoda Octavia, v EU by tedy větší Tank 500 mohl být pořád levnější než jeho sourozenci.

My ale pro tuto chvíli zůstaneme v Rusku, kde se čínské SUV nabízí také s 354 koňmi. Za verzi Blacktrail je nicméně třeba zaplatit již 7 249 000 RUB (1,83 milionu Kč). I to ale ve finále mohou být drobné, pokud tuto levnější alternativu Toyoty Land Cruiser 300 vezmete ke společnosti Armour Group. Ta se již dle názvu specializuje na dodatečné pancéřování, přičemž Tank 500 aktuálně zařadila do své nabídky. V té ostatně figuruje i výše zmíněný vůz ze země vycházejícího slunce.

Tank 500 může počítat s kompletním pancéřováním a stát se skoro skutečným tankem. Zesílených částí karoserie se tedy dočkala kabina včetně podlahy a stropu. Obrněný je rovněž motorový prostor, zatímco 39 milimetrů tlustá skla se dokážou vypořádat s velkým množstvím palných zbraní. Oficiálně má vůz certifikaci BR4, což znamená, že dokáže odolat i útočným puškám kalibru 7.62, a to ze vzdálenosti 10 metrů. S prostřelenými pneumatikami typu run-flat pak logicky dokážete z místa ohrožení ujet.

Ruská společnost neoznámila, jak moc zvýšená ochrana zvýšila hmotnost, rozhodně ale půjde nejméně o hezkých pár stovek kil. Uzpůsobeno tomu bylo zavěšení i brzdy. O úpravám motoru se již Armour Group nezmiňuje, nejspíše ale došlo na využití zmíněného třílitru v jeho výkonnější konfiguraci, která se zdála být dostačující. Za svou práci si ostatně firma nechává již takto platit vskutku královsky, ceny totiž startují na 16 milionech rublů (4,04 mil. Kč). To je hodně, pořád je to ale o dost míň než za pancéřovaný Land Cruiser.

Tank 500 na druhou, tak lze jednoduše popsat čínské SUV poněkud úsměvného názvu, který byl nyní vlastně dodatečně naplněn. Foto: Armour Group, tiskové materiály

Zdroj: Armour Group

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.