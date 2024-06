Číňané ukázali svůj nový levný obytný přívěs. V malém a za málo toho skrývá opravdu hodně před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Číňané jsou zjevně odhodláni zabodovat ve všech myslitelných sférách automobilového světa. Tohle je neobvyklá novinka Jetouru mezi obytnými přívěsy, pro šetřivé dobrodruhy toužící po levných výletech mimo civilizaci bude snem svého druhu.

Značku Jetour představila čínská automobilka Chery v roce 2018. Pod jejím emblémem nabízí SUV všeho druhu, přičemž stávající portfolio je již opravdu rozsáhlé. I proto Jetour letos v dubnu oznámil, že je připraven na další expanzi do zahraničí. Týkat se bude trhů s pravostranným řízením, mezi něž bude v první fázi patřit Indonésie a Malajsie. To nicméně nejsou jediné novinky, které si značka pro své příznivce připravila - tou další je kompaktní obytný přívěs, který ve své domovině začala nabízet.

Slovo „obytný“ v předchozí větě je nicméně třeba dát do uvozovek. Číňané se totiž rozhodli, že přívěs bude tak malý, jak jen je to možné. Pokud jej tedy odstavíte ve standardní garáži, stále vám zůstane dostatek prostoru na veškeré zahradní náčiní. Svým způsobem ale není problém přívěs zaparkovat i někde na zahradě, byť v té chvíli si asi vyžádá přehození plachtou. Nikoli proto, že by čínská kvalita byla mizerná a dovnitř zatékalo, nýbrž spíše s ohledem na ochranu a údržbu.

Přívěs Jetouru totiž slouží především jako pojízdné zázemí. V tomto ohledu snese srovnání i s mnohem dražšími domy na kolečkách, neboť je vybaven na několikadenní pobyt mimo civilizaci. Počítat tedy můžete s plynovým hořákem, stejně jako s dřezem a nádrží na 120 litrů pitné vody. Nechybí ani její ohřev, stejně jako všudypřítomné šuplíky, skříňky, zásuvky či porty na USB. O výrobu elektrické energie se pak stará dieselový generátor o výkonu 5 kW, který by zvládl dobíjet i elektromobil.

Co se týče pojízdné ložnice, ta už je spíše nouzového charakteru. Buď totiž cestovatelé vezmou za vděk vlastním vozem, nicméně i když ten bude prostorný, více než dvě provizorní lůžka zkrátka nenabídne. Proto je střecha přívěsu osazena stanem, který lze v případě potřeby vztyčit. Stejně tak je možné postavit ještě jeden na střeše vozu a tedy nabídnout více komfortu hned čtyřem pasažérům. Jak dlouho si ale takto zvládnete užívat, je pouze na vás.

Cena zatím oznámena nebyla, zajímat by nás ale ve finále přesto mělo. Jetour má totiž již nějaký ten pátek namířeno na starý kontinent. Zatím to bere především přes Rusko, přičemž Evropská unie navíc nově plánuje zvýšit cla. Zrovna toto ale nebude produkt, ze kterého by Brusel měl vítr, alespoň pro tuto chvíli. Dá se tedy předpokládat, že „obytný“ přívěs za hubičku je na obzoru.

Číňané se již angažují i na poli výrobců obytných přívěsů. A nedá se říci, že by neuměli zaujmout. Foto: Jetour

Zdroj: Jetour

Petr Prokopec

