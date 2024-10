Číňané v útoku na Evropu nepolevují. BYD ukázal už osmé auto přímo pro nás, zavedená cla ho prý vůbec nezajímají včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Představy, že se Čínské automobilky zaleknou vysokých cel a s útokem na starý kontinent si to rozmyslí, se zjevně nenaplňují. BYD si dál maluje vysoké prodeje a pracuje na nich, prý to chce jen čas.

Jsou čínské automobilky skutečně takovou hrozbou, jak je v posledních letech zmiňováno? Pokud jste navštívili letošní pařížský autosalon, nejspíš budete přitakávat. Pryč jsou totiž doby malých stánků, na kterých jste našli maximálně tak níže postavené manažery, kteří ve zmačkaných oblecích nebyli schopni důkladně popsat své tragické produkty. Místo toho je třeba počítat s rozsáhlými výstavními plochami, na kterých se to jen hemží vrcholným managementem. Samotné vozy pak přitahují pozornost davů, neboť se pyšní originálním designem i zajímavou technikou.

Pohled na prodeje ale dává trochu jiný obrázek, neboť vyjma Číňany vlastněné značky MG, která ale boduje hlavně levnými spalovacími auty, s jakými tu jiní výrobci obvykle nepřichází, je jejich pozice na trhu zanedbatelné. Ale co není, může být. Ostatně jak s oblibou říká můj známý, který má v Říši středu továrnu na výrobu zdravotnických pomůcek, teprve čas ukáže, jestli Čína potřebuje Evropu více než Evropa Čínu. Poukazuje tím hlavně na jistou nasycenost tamního trhu, díky čemuž se firmy musí daleko víc soustředit na export. A Evropa je pořád zajímavým trhem pro kohokoli.

Proto sem také Číňané vytáhli, do jejich záměrů jim ale nedávno hodily vidle vysoká cla uvalená Evropskou unií. Anebo ne? Pokud bychom vycházeli jen z reakce automobilky BYD, pak odpověď zní zamítavě. Ani jedna z už etablovanějších čínských automobilek v Paříži nechyběla a vytáhla tam evropskou verzi svého elektrického SUV Sealion 7 jako už osmý přídavek do své místní nabídky. V expanzi naším směrem tedy hodlá pokračovat stůj co stůj.

Evropská šéfky značky Stelly Li si pak sice v Paříži v rozhovoru pro Reuters postěžovala, že vyšší cla jsou „nespravedlivá“, pro automobilku ale v zásadě nic nemění. BYD se rozhodl, že vysoká cla obejde s pomocí továren v Maďarsku a Turecku. Každá má přitom využívat co nejvíce lokální zdroje, a to i při sestavování bateriových paketů. Samotné články ale budou proudit z Číny, neboť automobilka tím sníží své náklady a zároveň ochrání své know-how. Jinými slovy, karta se tedy skutečně obrátila, neboť kde dříve opisovali Číňané, tam se dnes pokouší nahlédnout do cizích sešitů Evropané.

Li tedy nepředpokládá, že by BYD byl schopen nabídnout na starém kontinentu svá auta za méně než 30 tisíc Eur (cca 759 000 Kč), ale netrápí ho to. Byť o „lidovky“ v případě jeho aut jistě nepůjde, vedle konkurentů budou Číňané nadále levnější. Zároveň ale stále budou muset bojovat s předsudky, dost možná i podobně nevraživými, jakým svého času čelili Japonci v USA, neboť jim byla přičítána destrukce tamní automobilové branže.

Evropská šéfka čínské automobilky ale předpokládá, že se jí povede překonat veškeré překážky. „Změna přijde velmi rychle - na německých silnicích uvidíte jezdit řadu aut BYD,“ říká. Na to jsme skutečně zvědavi, po loňském fiasku v podobě zhruba čtyř tisíc registrací má totiž značka za třetí letošní kvartál u našich sousedů na kontě méně než 1 500 prodaných aut.

Sealion 7 to pak jistě nezmění, neboť by měl stát zhruba tolik co Tesla Model Y. A mnoho o něm nevíme - kromě zmínky o e-platformě 3.0 Evo, zrychlení na stovku za 4,5 sekundy, maximálce 215 km/h a nejvyšším dobíjecím výkonu 230 kW toho automobilka o tomto modelu v jeho evropské verzi mnoho neřekla. A to by se měl začít prodávat ještě v říjnu. Pokud tedy BYD chce vylepšit své dosavadní počínání, měl by být sdílnější.

Sealion 7 se v evropské verzi ukázal na autosalonu v Paříži. Číňané ovšem neupřesnili, jak velké baterie dostane či jaký bude jeho výkon. Jisté je tak pouze to, že tak levný jako ve své domovině rozhodně nebude. Foto: BYD

Zdroje: BYD, Reuters

Petr Prokopec

