Číňané dokonale využili situace, v době propadu téměř všech v Evropě lámou rekordy | Petr Miler

/ Foto: Geely

Krom světové apokalypsy zřejmě neexistuje situace, ve které by byli poraženi úplně všichni. V časech koronavirové pandemie to dokonale předvádí Číňané - zatímco prodeje jiných aut jen klesají, ta jejich získávají půdu pod nohama.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že je zřejmě jen otázkou času, než se některá z čínských automobilek zařadí mezi celosvětově významné veličiny. Z hlediska počtu prodaných aut se tedy za takové může hned několik čínských značek považovat už pár let, pokud o nich ale nikdo neví jinde než za velkou zdí, za hybatele světového dění je lze považovat jen stěží.

Svět je velký a abyste v něm něco znamenali, je třeba uspět nejen v Číně či kontinentální Asii, ale i v Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii nebo Japonsku. A právě ve většině těchto odbytišť začínají Číňané pořádně bodovat. Paradoxně jim v tom pomáhá pandemie koronaviru, která snad shodou okolností přišla v momentě, kdy jejich produkty začaly být zajímavé i ze „západního” pohledu. Tradiční značky pak začaly zacházet na úbytě pod tíhou regulací, nedostatku komponentů a z obou důvodů rostoucích cen. Číňané nestojí zcela mimo, vše zmíněné se jich ale týká v menší míře.

Pokud se totiž chcete někde prosadit, začínáte tam skoro od nuly a jinde prodáváte statisíce či miliony aut, není zase tak složité si pro to či ono místo nějaká auta „vyšetřit”, s cenami se nehnat zbytečně vysoko a získat to, co byste za jiných okolností získávali těžko - pozici na trhu. Přesně toho hned několik čínských automobilek využívá a v momentě poklesů prodejů téměř všech evropských značek a trhů výrazně rostou. Úspěšné jsou zejména automobilky Great Wall a Geely a dnes si posvítíme hlavně na tu druhou.

Ta totiž podle Avtostatu dokázala v srpnu vystoupat mezi 25 nejprodávanějších modelů na ruském trhu, aktuálně druhém největším odbytišti nových vozů v Evropě. Zatímco celý trh v srpnu dolů o výrazných 17 %, Geely pokračovalo v krasojízdě a o 25 % rostlo. Jen v druhém prázdninovém měsíci tak prodalo 2 165 aut a za celý letošní rok už 14 038 vozů. To představuje meziroční růst o 86 % v době stagnace na relativně nízkých číslech.

Vděčí za to hlavně modelu Atlas, který šel nahoru o 61 % a našel si 1 266 kupců. To stačí na přesně 25. místo mezi nejžádanějšími modely a mimochodem to znamená více prodaných aut, než kolik si připsala konkurenční Škoda Karoq. Ta z žebříčku nejžádanějších vozů vypadla zcela.

Údiv? A je na místě? Atlas se prodává v Rusku od 1 711 990 rublů, což je v přepočtu asi 503 tisíc Kč. Modernizovaná varianta Pro pak stojí od 2 019 990, tedy asi 593 tisíc Kč. A to v dnešní době není mnoho na relativně moderní, opravdu velké SUV využívající techniku od Volva, které Geely patří. Nejde o malý vůz - s rozvorem 2 670 milimetrů, délkou 4 544 mm, výškou 1 713 mm a šířkou 1 831 mm má nejblíže ke zmíněnému Kodiaqu. Pobere celou rodinu i s 662 litry nákladu a o jeho pohon se stará přeplňovaná jedna-pětka od Volva s až 177 koňmi výkonu a 255 Nm točivého momentu. K dispozici je pohon předních i všech kol, automatická převodvka je standardem. A tím je i pětiletá záruka s limitem 150 tisíc km.

Že se Číňanům (a nejen Geely, čínské značky obecně v Rusku v srpnu rostly o 42 %) zrovna teď s takovými nabídkami daří, se není důvod divit, zvláště když jejich vozy jsou k dispozici reálně, ne jen na papíře s negarantovanou roční dodací lhůtou. Je asi jen otázkou času, než výrazněji zabodují třeba i u nás, zrovna v případě Geely s tím nebude žádný problém ani z hlediska regulací. Nakonec onen Atlas Pro má dokonce dnes pravidly EU preferovaný, mild-hybridní pohon...

Geely Atlas (zde v modernizovaném provedení Pro) se v srpnu poprvé zařadilo mezi 25 nejprodávanějších aut v Rusku a prodejně překonalo i Škodu Karoq. Při tom, co nabízí a za kolik, se vlastně nelze divit. Foto: Geely

Zdroj: Avtostat

