Úpadku Škody se nelze divit, podívejte se, co Číňané prodávají za pouhých 233 tisíc před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wuling Motors

Pokud se divíte, proč Škoda na svém největším světovém trhu přišla téměř o všechno, tohle je jeden z důvodů. Čínské automobilky nabízí srovnatelná auta za zlomkové ceny.

V posledních měsících a týdnech graduje vývoj, který ze Škody coby jedné z hvězd čínského trhu s auty poslal udělal tamní obdobu Popelky. Za velkou zdí za celých letošních 8 měsíců prodala pouhých 29 800 aut, což je až neuvěřitelně málo, uvážíme-li, že ještě v roce 2018 našla v Číně 352 000 kupců jejích vozů. Řada měsíců je tak spojena i s 80% a většími propady oproti zlatým časům, které jsou přitom jen pár let starou minulostí.

Propadu Škody si všímají i tamní média a spekulují o odchodu české značky ze země. To by byl pochopitelně šok a byť mateřský Volkswagen zatím odmítá, že by něco takového bylo vůbec možné, vyloučit to rozhodně nelze. Škodovky se prodejně propadají až k nule a i když tento stav trvá delší dobu - a VW se s ním podle svých slov snaží něco dělat - situace je čím dál horší.

Proč vlastně? Důvodů je více, tím hlavním ale je, že česká značka není vnímána jako něco extra, její ceny ale na čínské poměry jsou extra. Suma 186 900 CNY, tedy asi 626 000 Kč, kterou požaduje za SUV Kodiaq, může z českého pohledu vypadat atraktivně, však tady je stejný model v základu skoro o 200 tisíc dražší, má horší motor i výbavu. Jenže čínské reálie jsou prostě jinde.

I když se tamní automobilky posunuly o hodně dál, jejich ceny zůstávají podobně nízko i v případě úplných novinek. Jednou z takových je Wuling Asta, docela velké SUV, které se může s Kodiaqem snadno srovnávat. Vypadá v mnoha ohledech atraktivně, oproti Škodě je ještě lépe vybavené, technicky není nikterak ostudné a přesto stojí zlomek peněz. To se pak nelze Číňanům divit, že pro škodovky míří stále méně.

Abychom nemluvili jen obecně, podívejme se na Astu pořádně. Na první pohled nemusí vypadat jako velké SUV, ale je jím - měří 4 594 mm na délku, 1 820 mm na šířku a 1 740 mm na výšku s rozvorem kol 2 750 mm. To jsou velmi podobné rozměry jako u největšího českého SUV, to má například rozvor jen o 4 cm delší. O výkon se pak stará motor 1,5 turbo s výkonem 147 koní a točivým momentem 250 Nm, který lze spojit manuální nebo automatickou převodovkou. Žádný zázrak, Kodiaq u nás ale v základu více nenabízí a akcelerace z 0 na 100 km/h za 10,6 sekundy nepůsobí marně.

Design možná neohromí, ale Asta byla prý navržena tak, aby oslovila „novou generaci kupujících SUV”, na kterou fungovat může. Vůz má docela velkou masku chladiče s výrazným logem Wulingu, který tak trochu kopíruje i tvar denních LED světel. Zvenku dále zaujme vysoká spodní hrana oken, kontrastně lakovaná střecha a oplastovaná spodní část karoserie.

Interiér s pěti sedadly pak vypadá jako velmi příjemné místo k životu, kterému krom kombinace světlé kůže s tmavými plasty dominuje 10,25palcový displej infotainmentu vedle digitální přístrojovky. Atmosféru dotváří dřevěné a kovové prvky a také obrovské panoramatické střešní okno, které měří 1 metr na délku a 0,8 m na šířku.

Tím nejpříjemnějším ale u Číňanů bývají ceny, které jsou velmi lidové. K dispozici je pět různých variant výbavy, které cenově začínají na 69 800 yuanech (cca 233 tisíc Kč), což je na auto této velikosti neuvěřitelně málo. A není to tak, že by Asta byla levná v základu a pak stála nesmysl - 99 800 CNY (cca 334 tisíc Kč) za absolutně vrcholné provedení je pořád skoro polovina toho, co chce Škoda za základní Kodiaq. Netušíme, jak tohle auto funguje, ale při jeho cenách se nedivíme, že někdo raději riskne chvíli života s ním, než aby se hnal pro násobně dražší škodovku.

Tohle čínské auto se nezdá, je ale velké skoro jako Škoda Kodiaq, působí až luxusně a stojí v přepočtu jen 233 tisíc i s motorem 1,5 turbo. Lze se ještě divit tomu, že Škoda v Číně neprodává skoro nic? Foto: Wuling Motors

Zdroj: Wuling Motors

Petr Miler