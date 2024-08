Čínská novinka si jde do Evropy pro skalp Volkswagenu ID.3. Nabídne víc za míň, ani to ale nemusí být dost včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Je to vcelku neobvykle velký, 4,6 metru dlouhý hatchback, který navíc nabídne až 422 koní výkonu na všech kolech. S cenou startující od asi 470 tisíc Kč může zaujmout, ta ale bude platit v Číně, v Evropě už to taková sláva nebude.

V dubnu odhalila čínská automobilka BYD na domácím autosalonu v Pekingu divoký koncept Ocean M. Prakticky ihned se začalo mluvit o produkční verzi, jež měla dorazit v neobvyklé konfiguraci. Zatímco většina světa páruje sportovní verze svých elektrických aut minimálně se dvěma jednotkami a pohonem všech kol, BYD měl vsadit na jeden agregát roztáčející zadní nápravu. Taková koncepce by i mohla vzbudit nějakou touhu v nadšencích.

Nyní se Číňané vytasili s prvními informacemi a fotkami onoho vozu, který do showroomů dorazí pod názvem Seal 06 GT. A jeden elektromotor pohánějící zadní nápravu je skutečně u toho, byť pouze v případě základní varianty. Vedle ní ovšem bude k dispozici také čtyřkolka. Podle specifikací automobilky zaregistrovaných u čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií by základ měl nabídnout 218 koní, zatímco s vrcholem jich bude spojeno 422.

Novinka dále dostala do vínku architekturu e-Platform 3.0 Evo, která disponuje efektivnějším tepelným čerpadlem a umožňuje rychlejší dobíjení při vyšším výkonu. Spárována pak může být s jedním či dvěma novými elektromotory schopnými dosáhnout až 23 tisíc otáček. A stejně tak je lze spojit s celou řadou lithium-železito-fosfátových baterií. BYD pak sice u Sealu 06 GT neupřesnil jejich velikost, model Lion 07, který je dostal jako první, ale počítá se 71,8 a 80,64 kWh.

Lion nicméně na délku měří 4 830 milimetrů a disponuje rozvorem 2 930 mm, zatímco novinka má na kontě 4 630 a 2 820 mm. Podle všeho by tak měla vyfasovat menší pakety s 59,92 a 72,96 kWh, kdy menší bude určen zadokolce a větší čtyřkolce. Dojezd by se pak měl pohybovat mezi 505 a 605 km, ovšem vypočítán je na základě čínského cyklu CLTC, který je o zhruba 20 procent velkorysejší než evropská metodika WLTP, jež realitu zkresluje o další desítky procent.

I když se tedy BYD má s hmotností dostat na poměry elektromobilů relativně nízko (1 850 až 2 060 kg), stále tu hlavně ve druhém případě máme relativně těžké auto s vysokým výkonem a ekvivalentem 18,7litrové nádrže na naftu. Stačí tedy zašlápnout plynový pedál řádně do podlahy, a rázem budete hledat nabíječku každých pár desítek kilometrů jako u každého dnešního výkonného elektromobilu. Zas a znovu se tak jen můžeme ujistit, že elektrický pohon je ve sportovním segmentu z hlediska použitelnosti tím nejméně vhodným.

Číňanům to ale nejspíš bude jedno, a to kvůli cenám startujících na 150 tisících yuanů (cca 470 tisíc korun). To na 4,6metrový vůz, který bude nabušený výbavou a disponujícím opravdu přitažlivým i agresivním designem, není mnoho. Čtyřkolka by navíc měla být jen o 50 000 CNY (asi 157 tisíc Kč) dražší, což by z ní mohlo udělat prodejní hit. Cestou do Evropy, která je pevně v plánu, ale nevyhnutelně podraží zhruba na dvojnásobek. A přitažlivá již tolik nebude, byť pořád za míň nabídne víc než VW ID.3, pro jehož skalp si přijde.

Jasněji o cenách a specifikacích může být už zítra, kdy chce BYD k novince říct ještě víc. Zatím to ale nevypadá, že bychom tu měli cokoli, co by mimo Čínu mohlo nějakým výrazným způsobem okouzlit. Jakkoli základní data a kontury opravdu nevypadají špatně. Jenže ve sportovním segmentu víc než kde jinde platí, že spotřebovanou energii je třeba rychle doplnit, stejně jako je nutný správný doprovod. Pro takové vlastnosti ale znovu musíte jen na spalovací adresu.

Seal 06 GT vypadá sympaticky, 422 koní pak také nezní špatně. Jenže podle všeho u toho budou jen velmi malé pakety baterií a poměr hodnoty k ceně nebude mimo Čínu bůhvíjaký. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.