CR ukázal Muskovi, jak zkreslené představy má o možnosti jezdit Teslou s nikým za volantem

Při nehodě Tesly Model S, která po nárazu vzplála, zemřeli tento týden dva lidé - 58letý lékař a jeho 70letý spolujezdec. Nikdo z nich neřídil a právě to spustilo řetěz událostí vedoucí až k prezentaci pro Teslu nemilé reality.

Tesla je tento týden znovu v centru dění, a to v souvislosti se dvěma kauzami. Tu první, která se týká její pozoruhodné servility na čínském trhu, jsme již zmapovali. Nyní se můžeme přesunout k té druhé, která jen dokládá, že kalifornská automobilka se sice před Číňany klaní kvůli relativní banalitě, ve zbytku světa ale bez váhání rozporuje jakékoli sebevěcnější námitky proti fungování jejích aut.

Vše začalo ošklivou nehodou z minulého víkendu, při které zahynuli dva lidé. Ani jeden se ale podle dosavadních zjištění policie nenacházel za volantem - ostatky jednoho byly nalezeny na sedadle spolujezdce a druhého na zadní řadě sedadel. Je tak zřejmé, že vůz nikdo z nich neřídil, což jen podtrhují výpovědi svědků zveřejněné agenturou Reuters. Podle nich jeli dotyční vyzkoušet systémy autonomního řízení.

Než si pomyslíte cosi o dvou hloupých a nezodpovědných teenagerech, je třeba dodat, první obětí byl William Varner, vážený texaský anesteziolog narozený v roce 1963, spolujezdcem pak byl blíže neupřesněný muž ročník 1951. O teenagerech tedy rozhodně nemůže být řeč a o inteligenci zasloužilého lékaře si též nedovolíme pochybovat. Nic to nemění na tom, že udělali obrovskou hloupost, pokud své životy svěřili Tesle, je ale též nemožné zapomínat na to, že Tesla byla nespočetněkrát varována, že její auta něco takového dovolí. A to i když musí sama firma nejlépe vědět, že nenabízí nic, co by se jen náznakem blížilo plně autonomnímu systému řízení.

Kdyby v reakci na to automobilka řekla, že struna byla přetažena a systémy je třeba změnit, neřekneme ani popel. Ona se ale jako vždy, dokonce ústy samotného Elona Muska, začala vymlouvat. Musk k tomu řekl tolik, že Autopilot nebyl u tohoto konkrétního Modelu S v době nárazu aktivován, což patrně nebude lež, neboť takové systémy se obvykle vypnou, když ztratí kontrolu nad vozem. Jestli ale Autopilot vůz „řídil” o pár sekund dříve, je docela jiná otázka, ke které se Musk raději nevyjádřil.

Elon M. ale nezůstal jen u toho - jak můžete sami vidět níže, na Twitteru pochválil člověka, který plísnil kolegy z Wall Street Journal za podobný pohled na věc s tím, že auto přece ani nedovolí, aby někdo seděl na jiném sedadle. Že jsou tu senzory na volantu, na sedadle, na sponě bezpečnostních pásů... To nelze jednoduše obejít.

Toho se ale chytili kolegové z Consumeru Reports, kteří toho času vlastní také Teslu Model Y. Tedy ještě daleko novější vůz, než jakým byl havarovaný Model S, přesto i u tohoto elektrického SUV není vůbec těžké systém Autopilot ošálit. Šéf testovacího oddělení Jake Fisher totiž na volant pouze zavěsil řetěz, a rázem mohl jet, aniž by seděl přímo za volantem - senzor na sedadle řidiče se o nic nezajímal a zapnout pás není ničím složitým, ať už za volantem někdo sedí nebo nikoli.

„Vůz ujel půl míle po našem testovacím okruhu, přičemž nikdy nezaznamenal, že nikdo nesedí v sedadle řidiče, nikdo se nedotýká volantu a nikým není zatížena sedačka. A když jsme si uvědomili, jak snadné je oklamat ochranné prvky, které jsou evidentně nedostačující, poněkud nás to vylekalo,“ uvádí Fisher. Z jeho slov tak snad každý musí pochopit, že Tesla proti podobnému hazardování nedělá v podstatě vůbec nic, ostatně celý experiment můžete vidět na videu níže.

Pochopitelně, odpovědnost zůstává hlavně na člověku a docela by nás zajímalo, co se před pár dny muselo odehrát, aby dva dospělí inteligentní lidé udělali takovou klukovinu. Po všem, co se odehrálo dříve, ale nelze ignorovat ani fakt, že Tesla - byť má skoro nekonečné možnosti, jak takovému jednání zabránit - za několik let neudělala nic proto, aby mu skutečně zabránila. Ona ta videa na Youtube s lidmi dělajícími podobné hlouposti přináší dost pozornosti, tak proč se o ně připravit, že?

Problém Autopilotu tkvěl a tkví hlavně v jeho názvu a nedostatečné kontrole řidiče, sám systém problematický není. Tesla jej dávno měla přejmenovat a využít všech možností kontroly řidiče - i senzor na sedadle řidiče by pomohl, auta značky ale mají také kamery monitorující řidiče, které dokáží sledovat i to, zda se dívá na cestu, ne jen to, zda sedí za volantem. Fakt, že to přes mnohá varování neudělala, nechává na jejích rukou krev.

