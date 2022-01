CR vyjmenoval nejhorší auta, která by si lidé znovu nekoupili, nejde jen o obvyklé podezřelé před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V podobných studiích jsme zvyklí na určité vítěze a poražené, jejich výsledky obecně málokdy překvapí. V tomto případě se ale hodnocení magazínu Consumer Reports obvyklému stavu vymyká, znovu by si lidé nejčastěji nekoupili jindy vítěznou Toyotu.

O lásce na první pohled se mluví hlavně v souvislosti s mezilidskými vztahy. Nicméně spojena může být také s automobilovou branží, a to se vším všudy. Stejně jako tedy může vyprchat vaše zamilovanost k té či oné osobě, může vám rovněž přestat imponovat i vůz, o kterém jste před koupí dlouho snili. Pokud totiž lidé mají opravdu velká očekávání, obvykle je střídají také velká zklamání. Neznamená to pochopitelně, že by taková auta byla třeba nekvalitní. Selhat ale nakonec mohou v rámci dynamiky, spotřeby, komfortu či třeba jen tím, že jejich multimédia nezvládají formát, v jakém máte uložený celý svůj hudební archiv.

Americký magazín Consumer Reports se svých čtenářů pravidelně ptá na jejich spokojenost s kdečím, auta nevyjímaje. Pro letošek dostal odpovědi ohledně více než 300 tisíc různých aut. Na základě toho pak sestavil žebříček, ve kterém dané skóre ilustruje procentuální zastoupení lidí, kteří by si stejné auto koupili znovu, a pochopitelně tedy i procentuální zastoupení těch kteří by si jej znovu nekoupili. My se dnes zaměříme na druhý zmiňovaný pohled, tedy na chvost celého žebříčku.

Žebříček CR odhaluje „propadlíky“, nejméně uspokojivá auta, ze kterých je pro nás zajímavá pětice z nich. Respektive šestice, neboť hned dva modely Jeepu skončily se stejným hodnocením.

Nejlepší mezi nejhoršími Cadillac XT4, který by si znovu koupilo jen 47 procent lidí. Hned pod ním pak skončily se 46 procenty Jeep Renegade a Compass, zatímco s Nissanem Rogue Sport, který mi známe jako Qashqai, je dostatečně spokojeno jen 42 procent majitelů, kteří by jej volili znovu. Ještě hůře je na tom Ford EcoSport (30 %) a úplně nejníže nalezneme Toyotu C-HR (29 %). Její umístění je velkým překvapením, neboť pro japonskou automobilku jde o jeden z jejích nejúspěšnějších modelů, jenž třeba loni měl na kontě šestinu jejích evropských registrací.

Dle CR nedostálo C-HR očekávání ohledně akcelerace a nabízeného prostoru, ať již v kabině nebo v zavazadelníku. Kromě toho je z něj špatně vidět a pod plným plynem je až příliš hlučné, aniž by tomu odpovídalo dosažené tempo. Své jistě může hrát i vysoká cena - SUV o velikosti Škody Karoq u nás startuje na 744 900 Kč, i za drahého českého konkurenta zákazníci dají o 100 tisíc korun méně.

Tato auta by si lidé podle studie Consumer Reports v nejmenší míře koupili znovu jako nová. Jde o Cadillac XT4, Jeepy Renegade a Compass, Nissan Rogue Sport alias Qashqai, Ford EcoSport a překvapivě Toyotu C-HR, tu by bralo znovu jasně nejméně z jejích současných majitelů. Foto: Automobilky

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.