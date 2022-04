Dacia chystá další nejlevnější auto svého druhu, vypálí tím rybník samostatným firmám před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Rumuni zůstávají nohama na zemi a prostor na trhu hledají i tam, kde by to jiné ani nenapadlo. Nově tak chtějí ze své novinky s pozoruhodným vnitřním prostorem udělat nejlevnější obytňák v Evropě.

Pokud uvažujete o koupi Dacie Jogger, rozhodně se vám nesmějeme. Naopak vás snadno pochopíme, neboť málokdo dnes již dokáže nabídnout vysokou užitnou hodnotu za rozumné peníze. Pro rumunskou automobilku jde nicméně o každodenní misi. Jogger přitom na českém trhu startuje na 383 500 Kč, za které dostáváte pětimístné provedení poháněné litrovým tříválcem naladěným na 100 koní. Ty jsou navíc uzpůsobeny ke spalování LPG, což znamená, že levné není jen pořízení, ale i provoz. A jelikož za 12 500 Kč lze dokoupit klimatizaci...

Než se ovšem rozhodnete rozbít prasátko, měli byste možná zvážit novou informaci, o kterou se Dacia podělila s našimi britskými kolegy. Podle Lionela Jailleta, který má u značky na starosti produktové plánování, se totiž na svět chystá Jogger ve verzi Camper, tedy něco, na co se dosud soustředily samostatné firmy. „Ano, pracujeme na tom. A tato varianta by měla dorazit poměrně brzy. Je to ostatně součástí naší filozofie - rozšířit množství venkovních aktivit, které zákazníci mohou provádět se svými auty. A Jogger je pro něco takového jako stvořený.“

Jakkoliv nicméně Jaillet svými slovy naznačil, že Camper je prakticky již za dveřmi, reálně se premiéra ještě nechystá. Produktový manažer značky totiž dále uvedl, že Dacia si stále ještě není jistá, zda nové provedení dorazí jako zcela samostatný model, nebo zda potřeby pro pobyt mimo civilizaci budou nabízeny jako součást originálního příslušenství a budou si je tak moci zakoupit i vlastníci již prodaných aut. Stejně jako ostatně nebylo rozhodnuto, jak rozsáhlé úpravy budou.

„Opravdu si ještě nejsme jisti, zda půjde o příslušenství či samostatný model. Nejisté je rovněž i to, jestli auto nabídne i spací modul, nebo půjde spíše o vůz, se kterým vyrazíte do přírody a jenž vám v takové chvíli nabídne jak prostor na oddechnutí, tak kuchyňský modul,“ upřesnil blíže situaci Jaillet. Svým způsobem tak Dacia nejspíše má za sebou pouze schvalovací kolečko, na jehož konci zasvítila zelená. Nejspíše pak existují i designové a technické návrhy, to je ale vše.

Ve výsledku je tak dost možné, že letos dojde pouze na premiéru, ovšem výroba a prodej odstartují až v roce příštím. Jisté však je, že jakmile Jogger Camper dorazí, půjde o nejlevnější dům na kolečkách na trhu. A také jeden z nejpraktičtějších. Vůz postavený na stejné platformě jako 4,1metrové Sandero totiž do délky narostl na 4 547 milimetrů a počítá s rozvorem 2 897 mm. Podstatné však je, že za předními sedadly nabízí prostor 2 metry na jeden metr.

Pokud se tedy rumunští specialisté opravdu zasnaží, mohla by novince zůstat pětimístná konfigurace i relativně využitelný zavazadelník. Vše pak doplní výsuvný kuchyňský modul, který bude možné spolu s druhou řadou sedadel využít jako podporu skládací matrace. Pokryty by tak byly veškeré vaše potřeby na dvou- třídenní pobyt mimo civilizaci, a to za nějakých zhruba půl milionu korun. Teď už jen, aby Dacia takové vize proměnila v realitu.

Dacia Jogger se v současnosti nabízí v pěti- a sedmimístné verzi. Užitkové provedení pak rumunská automobilka i kvůli stále větší byrokracii úřadů vyloučila, s Camperem nicméně stoprocentně počítá. Dorazit by pak neměl v horizontu let, ale spíše měsíců. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.