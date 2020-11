Dacia Grand Duster nabírá jasnější podoby, bude to taková levnější Škoda Kodiaq před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Chvíli to vypadalo, že bude, pak že nebude, nyní se už zdá být její příchod hotovou věcí. Ven se tak derou další informace naznačující, s čím můžeme počítat.

O Dacii Duster se v poslední době hovoří velmi často, nikoli však v souvislostech, ve kterých by to bylo Rumunům milé. Prodeje tohoto modelu se rychle propadají, a tak automobilka hledá cesty, jak odbytu pomoci. Úplně nová generace hned tak nedorazí, jedna spása se ale zdá být na dosah.

Už před příchodem současné iterace vozu se mluvilo o tom, že přijde i v sedmimístném provedení, to ale nakonec Dacia shodila ze stolu s tím, že je na poměry značky příliš drahá. Jenže časy se mění, auta jsou dnes obecně dražší a podle dostupných informací má větší SUV zatím označované jako Grand Duster přijít už v roce 2021.

Důvodem je také fakt, že Dacia skončí s modelem Lodgy a dnes nemá sedmimístný vůz, který by za něj v nabídce zaskočil. Ještě na současné platformě Dusteru tak má stanou vůz, jehož rozvor naroste zhruba o 200 milimetrů. Celkově by tak sedmimístný model měl na délku měřit zhruba 4,7 metru a vlivem chytřejšího uspořádání interiéru dojít k ještě citelnějšímu zvětšení prostoru pro cestující.

Měnit se bude také objem zavazadelníku, kdy základní varianta by měla pobrat 500 litrů, sedmimístné provedení pak při sklopené třetí řadě sedadel dokonce 650 l. Pokud vás už napadla spojitost s Škodou Kodiaq, není to výstřel mimo terč, Dacia ale jistě zamíří do nižších pater nabídek podobných aut, kde se sedmi místy uvnitř není co koupit. Ve vyšších úrovních výbavy by sice součástí standardu měla být klimatizace, satelitní navigace či parkovací senzory, u těch nižších ovšem bude důraz opětovně kladen zejména na nízkou cenu.

Na druhé straně, pokud sáhnete po sedmimístné variantě osazené nejvyšší výbavou, pohonem všech kol a nejlepším motorem, cena by se měla dostat až někam k 570 tisícům korun. Tedy nejvyšší sumu, jakou si kdy Dacia účtovala za jakýkoli svůj sériový model.

Mezi motory by měl zůstat v nabídce i diesel, ve všech případech se pak standardem má stát šestistupňový manuál a pohon předních kol, nicméně pohon 4x4 v příplatkové výbavě chybět nebude, stejně jako automatická převodovka. Tím nyní dostupné informace končí, s dalšími týdny a měsíci se ale jistě o tomto autě dozvíme více. Tedy pokud jeho projekt Rumuni opět neskrečují.

Jako sedmimístné auto dosud Dacia nabízela jen model Lodgy, zaskočit za něj v nabídce ale má nové velké SUV, které si může a nemusí říkat Grand Duster. Bude to taková levnější Škoda Kodiaq pro méně náročné. Foto: Dacia

