Další tradiční automobilová značka má na kahánku, konec se teď zdá neodvratný před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chrysler

V červnu uplyne 96 let od jejího založení a po část své existence působila i v Evropě. Teď už vyrábí jen dva stárnoucí modely a v záplavě značek nově vzniklého Stellantisu Chrysler teprve nemá perspektivu.

V roce 2025 by Chrysler měl oslavit sté výročí svého zrodu. Otázkou však je, zda se tohoto data vůbec dožije. Koncern FCA, pod který dosud spadala, totiž není v nejlepší kondici, a i proto dochází na spojení s francouzskou skupinou PSA Peugeot Citroën. Obě automobilky budou sdružené pod jeden podnik zvaný Stellantis, který bude čítat neskutečných 14 značek. To je ovšem daleko větší množství, než jaké se ve výsledku dokáže uživit. Mluvit se proto začíná o konci některých z nich, přičemž Chrysler je vedle Alfy Romeo další na ráně.

Pokud se na věc podíváme s odstupem, takové rozhodnutí by dávalo smysl. Americká automobilka totiž v současné době nabízí pouze dva modely, a to letitý Chrysler 300 a o trochu novější MPV Pacifica. Ve své domovině tak loni prodala 126 971 nových aut, což představuje pouze 0,74procentní podíl na trhu. Ten navíc bude ještě klesat, neboť zmíněný sedan provází nelichotivé renomé nejnověji pochroumané tím, že k zákazníkovi dorazil exemplář se zaměněnými čelními světly a chybějícími částmi interiéru.

Image Chrysleru tedy rozhodně není ani na takové úrovni jako před šesti lety, kdy došlo na spojení s Fiatem a kdy se název udržel v názvu nového konglomerátu. Ve výsledku tak ani nezbývá mnoho možností, jak Chrysler udržet při životě, pokud tedy Francouzi nevyužijí situace a nezačnou na americký trh lifrovat své vlastní vozy s americkým logem. S ohledem na to, jak moc se ovšem Peugeot snaží o samostatný návrat do Spojených států, však tato varianta až příliš pravděpodobná není.

Reálně se tak daleko spíše zdá, že konec Chrysleru nabere dokonce ještě rychlejší spád než u Lancie, která s jedním modelem dožívá v Itálii. Tamní registrace jsou totiž natolik vysoké, aby Ypsilon ještě nějakou tu dobu zůstal k dispozici. Podobným způsobem by pak ve Státech mohla pokračovat Pacifica, i proto, že právě po tomto voze sahají pomalu všechny technologické firmy snažící se o vývoj autonomního řízení. Určitý odbyt tedy Chrysler zajištěný má.

Čistka tím nicméně skončit nemusí, jakkoliv další vývoj bude do jisté míry závislý na administrativě nového amerického prezidenta Joe Bidena. Oproti přístupu Donalda Trumpa se nicméně počítá s přitvrzením emisních standardů, což by mohlo vést i k zániku značky Dodge. A jistotu nakonec nemá ani luxusní divize DS, která prý sice je zisková, ovšem i její prodeje se dají pomalu spočítat na prstech jedné ruky.

Automobilkou opentlenou nemalými registracemi pak ve výsledku není ani Maserati, to je nicméně uprostřed znovuzrození. A jelikož nejspíše půjde o dvorní klenot celého nově zformovaného sdružení Stellantis, dá se předpokládat, že obě strany si trojzubec ponechají. Možná i na úkor Alfy Romeo, která má zřejmě poslední šanci zabodovat, a to s novým SUV Tonale. Zda se to ale povede, je ve hvězdách.

Chrysler má již v nabídce jen dva modely, a to sedan 300 a MPV Pacifica. Druhý zmíněný vůz se sice nedávno dočkal modernizace, třístovka ale jen dožívá. Foto: Chrysler

Zdroje: AP, Auto News

Petr Prokopec