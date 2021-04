Číňané trápí Škodu už i na západě, na prvním trhu nabídnou za cenu Fabie víc než Karoq před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Čínskou optikou jde o vůz luxusní značky, českou optikou jde ale o vůz prodávaný za zlomek cen srovnatelných Škod. Bude tomu tak i na západě, nový Haval Jolion oficiálně dorazil do Austrálie.

Uběhlo jen pár dnů od chvíle, kdy do Austrálie, tedy na první skutečně významný trh západního střihu, dorazil nový Haval H6. I když panovaly obavy, zda právě s příchodem do náročnějšího odbytiště nestoupnou jeho ceny na nekonkurenceschopnou úroveň, není tomu tak. I v Austrálii je kouzelně levný a oproti srovnatelné Škodě Kodiaq nabízí citelně více za ceny v přepočtu o statisíce korun nižší.

Nyní tu máme další, menší novinku, která už v Číně proslula mimo jiné tím, že za velkou zdí nabízí víc než Škoda Karoq dokonce za asi polovinu její ceny. Má svérázný design a neméně svérázné jméno Chulian alias First Love, s ním ale na západ nemíří. Tedy, s vzhled zůstává stejný, „První láska” se ale pro trhy mimo Čínu bude jmenovat Jolion. Fonetická blízkost původnímu Chulianu jistě není náhodná, ale místo lásky tu jde o emoce a zvěř - jde prý o spojení slov joy a lion, tedy radost a lev. To je něco jako VW Tiguan, protože to je pro změnu spojení zvěře a zvěře - tygra a leguana.

Je to jistě projev snahy vyhnout se kontroverzi a zaujmout spíše možnostmi samotného vozu, které jsou jistě zajímavé. Je to 4 472 mm dlouhý, 1 841 mm široký a 1 619 mm vysoký model na podvozku o rozvoru 2 700 mm, který pohání motor 1,5 turbo o výkonu 150 koní v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Už v základu má klimatizaci, dálkový centrál, bezklíčový start, parkovací asistenty vpředu a vzadu, navigaci, hlasové ovládání a elektrické ovládání obvyklých prvků. Standardem pro Austrálii bude též celá plejáda elektronických asistentů, jak vyžadují tamní zákony či zákazníci. K dispozici bude 17- nebo 18palcová kola, LED-světla a elektricky ovládané víko kurfu.

Na přesné ceny si musíme počkat, Jolion by se ale měl v cenících objevit během pár dnů za cifry od asi 24 tisíc australských dolarů, tj. asi 404 tisíc Kč. Uvážíme-li technickou i komfortní výbavu, je to pozoruhodná nabídka, třebaže není tak zajímavá, jako ta čínská (tam vůz stojí od 89 000 yuanů, tedy asi 300 tisíc Kč). Za takové peníze u nás nekoupíte více než Fabii a v Austrálii teprve ne.

Pro srovnání - více tam stojí i o třídu níže stojící Kamiq (27 990 AUD, asi 471 tisíc Kč) a Karoq, za ten chtějí Češi nejméně 36 990 AUD (asi 623 tisíc Kč). A byť je to cena též se 150koňovým čtyřválcem, výbavy nabízí podstatně méně. To jsou znovu obrovské rozdíly, které musí tradičním automobilkám, nejen Škodě, dělat vrásky na čele.

Haval Chulian alias First Love přišel pro trhy mimo Čínu o své svérázné jméno, teď to bude Jolion. Výhodnou nabídkou je ale i nadále. Foto: Haval

Zdroj: Haval

Petr Miler