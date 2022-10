Další západní auto se vrátilo na ruský trh, ukazuje cestu Mercedesu i dalším automobilkám před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Třícípá hvězda oznámila, že se svými aktivitami v Rusku končí, je ale otázkou, jak moc velký konec to bude. Ještě mnohem dříve takto skončil americký Chevrolet, ani jeho auta ale ze země nezmizela, naopak tam teď přibývají.

Minulý týden Mercedes potvrdil, že bude následovat kroky řady západních značek a opustí ruský trh. Třícípá hvězda se tak stala další automobilkou, která nevydržela čekat na lepší zprávy. Ráda za to jistě není, neboť Rusko pro ni bylo lukrativním trhem, pro nějž přímo na místě vyráběla některá svá osobní i nákladní auta. Teď její odbyt míří k nule a byť si ponechala otevřená vrátka zpět po vzoru Renaultu (tedy možnost koupit si zpět svá aktiva v horizontu několika let), v rychlý návrat do starých kolejí dnes věří asi málokdo.

Firma se svých ruských aktiv zbavila ve prospěch nejmenovaného domácího investora. Finanční šéf německé automobilky Harald Wilhelm uvedl, že tento krok nebude mít žádný dopad na zisk společnosti, tomu je ale těžké věřit, zvláště při pohledu na dosavadní letošní vývoj. Od ledna do září totiž třícípá hvězda v Rusku prodala 9 558 vozů, přičemž tamní klientela měla zájem hlavně o třídy G a S. I ztráta takového odbytu by bolela, je ale třeba dodat, že letošní prodeje znamenají o 73 procent dodaných vozů méně než loni. Jak neprodej mnoha desítek tisíc aut a jistě ztrátový prodej ruských aktiv může nemít vliv na finanční výsledky?

Jak jsme již zmínili, budoucí návrat Mercedesu do země je otázkou, na kterou dá odpověď jen čas. Zatím bude Mercedes v prodejních v zemi i nadále figurovat díky skladovým zásobám jednotlivých dealerů. Těch měli prodejci dosud relativní dostatek, nicméně i tento pramen již začal vysychat. Nejde přitom pouze o třícípou hvězdu, v případě Audi se má v celém Rusku nacházet už jen padesát neprodaných vozů. Podobně je pak na tom i BMW, Mini, Jaguar, Land Rover či Volvo. A skladové zásoby začínají docházet také v případě Porsche či Infiniti. Koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023 by měl být konec i s nimi.

Co bude po vyprodání posledních aut, je otázkou. Pohled na dění u Chevroletu nicméně dokládá, že v byznysu se nikdy nemá říkat nikdy. V ruských showroomech této značky se totiž objevily nové exempláře SUV Tracker. Pod tímto názvem se přitom v zemi až do roku 2020 prodával Chevrolet Trax, s tím však novinka nemá pranic společného, jakkoliv jde v obou případech o 4,2metrový vůz.

Tracker se původně začal vyrábět a prodávat v Číně, než zamířil také na některé jihoamerické trhy. Verze pro Rusko se pak nově začala montovat v Kazachstánu, v továrně společnosti Saryarka AvtoProm vůz ovšem tráví jen minimum času. Prakticky veškerá výroba totiž probíhá v již zmiňované Číně, odkud Tracker míří rozmontovaný na několik kusů. V Kazachstánu pak dochází jen na jejich opětovné smontování z celních a daňových důvodů.

Pokud si uvědomíme, že Mercedes, stejně jako mnohé další značky, má rovněž továrny v Číně, pak zde máme velmi snadnou cestu, jak se na ruský trh vrátit. Zrovna v případě Mercedesu nemusí být takový krok - přes pochybnosti o jeho morálnosti - složité prosadit. Největšími jednotlivými akcionáři firmy jsou Li Shufu, majitel čínského Geely, a automobilka BAIC ze stejných končin. Ti mohou mít problém vidět v takovém postupu něco vadného.

Lze už jen dodat, že Tracker je v Kazachstánu nakupován neoficiálně, třebaže v Rusku je nabízen autorizovanými dealery Chevroletu. Ceny vozu osazeného litrovým či 1,3litrovým motorem se pak pohybují mezi 1,6 a 2,2 miliony rublů (cca 637 tisíc až 876 tisíc Kč). To jako láce zrovna v přepočtu na koruny nezní, když se ale podíváte třeba na tamní ceny Škody Karoq (od 2 716 000 RUB), je to na poměry současného Ruska vlastně docela levné auto.

Chevrolet Tracker se původně začal prodávat v Číně. Nově se však začal nabízet i v Rusku, kam je dováženo z Kazachstánu, kde jsou vozy montovány z čínských dílů. Foto: Chevrolet

Petr Prokopec

