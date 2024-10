Dávno odpískaný model jde na dračku tak moc, že dostává další a další speciální verze za miliony, stačí, že má motor V8 před 9 hodinami | Petr Prokopec

Berte to jako další připomínku toho, že automobilky moc dobře ví, o co lidé mají zájem. A moc dobře ví, jak se na tom dá vydělat. Přesto s těmito auty končí, než tak ale učiní, podojí jejich potenciál do poslední kapky.

Představte si, že jste farmářem, kterému jeho stádo krav vydělává nemalé peníze. Vy ale místo, abyste s tímto stavem byli spokojeni a dál rozvíjeli podnikání stejným směrem, zavelíte ke změně. Jeden kus skotu za druhým tak budete posílat na věčnost, neboť vaším klíčovým prodejním artiklem se stane jakási podivná bílá hmota, která mléko jen připomíná. Lidem alergickým na laktózu pak sice možná přijde vhod, ovšem všichni ostatní začnou přemýšlet o změně dodavatele.

Už jen ideologickými plány řízený koncern Stellantis je přesně oním pomýleným farmářem, který třeba v případě značky Dodge již vybil, co se dalo. Minulostí jsou tedy osmiválcové muscle cars Charger a Challenger, pročež v nabídce zůstala už jen SUV Hornet a Durango. První má ovšem k bestselleru daleko, druhý je pak krávou natolik letitou, že se jí mléko ve vemenu pomalu rovnou mění na máslo. Jenže pokud si Dodge nechce sepsat své vlastní parte, nemá vlastně na výběr a musí tento kus dojit, jak se dá, i kdyby z něj měl máslo tlačit.

Aktuálně si tedy můžeme představit Durango SRT Hellcat Brass Monkey, v pořadí již letošní čtvrtou limitovanou edici, která navazuje na nedávný Hammerhead. Už ani nevíme, kolikátá z předchozích edic měla být podle automobilky tou poslední, ale nakonec to není důležité - zjevně budou přicházet další a další, dokud lidem nebude vadit platit miliony za auto prodávané ve stejné podobě už od roku 2010 (sic, je to morálně 14 let staré zboží) v podstatě jen proto, že už jen s ním dostanou motor, jaký by chtěli.

Verze Brass Monkey tak stejně jako všechny předchozí staví na 6,2litrovém osmiválci HEMI, jemuž kompresor dopomáhá k 720 koním výkonu a 875 Nm točivého momentu. O přenos této síly na všechna čtyři kola se stará osmistupňový automat s pádly pod volantem, s nímž můžete stovku pokořit za 3,5 sekundy a čtvrtmíli za 11,5 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí 290 km/h. V takovém „autobusu” to zní „cool”, neříkejte že ne.

Tyto parametry jsou nicméně již nějaký ten pátek známé. Co je tedy nového? V prvé řadě je třeba poukázat na 20palcová kola, která se svým bronzovým povrchem postarala o název nové edice. Termín „brass monkey“ se totiž vztahuje k době kolonizace, kdy byly velmi populárními turistickými suvenýry malé sošky opic odlité z bronzu. Pokud jste je nechali venku za velmi chladného počasí, hlavně jejich ocas, nos, uši a další výčnělky zmrzly takříkajíc na kost.

Ve 20. století se pak daný termín začal užívat spíše v souvislosti s mužskými reprodukčními orgány, Dodge tak v podstatě svou novinkou odkazuje na zmrzlé... No na Moravě tomu říkají „gule”. Klientele to ale nejspíš vadit nebude, ostatně díky rozsáhlé standardní výbavě čítající také vyhřívání sedadel může být v tomto ohledu zcela v klidu. Ostatně tahákem je tu hlavně onen osmiválec, který je v současné době stále ohroženějším druhem. A tak vlastně ani není třeba se přepínat.

Verze Brass Monkey tedy dále dostala lak Red Oxide spárovaný s kapotou vyvedenou v saténové černi a černě lakovanými koncovkami výfuku. Dovnitř se pak nastěhovalo dvoubarevné kožené čalounění, přičemž opěradla sedadel zdobí vyšité logo SRT. Dále lze zmínit semišový strop, multimédia s 10,1palcovým displejem či audio systém Harman Kardon s 19 reproduktory a výkonem 825 wattů. Součástí standardu je ovšem také střešní okno.

Pokud pomineme ještě šestipístkové brzdy Brembo s černě lakovanými třmeny, je to víceméně vše, co „zmrzlého opičáka“ odlišuje od předchozích edic. Či od základní verze, která počítá s 3,6litrovým šestiválcem naladěným na 300 koní. Zatímco ale na toto provedení vám stačí 39 670 dolarů (cca 923 tisíc Kč), na novou edici je třeba našetřit takřka třikrát tolik, konkrétně 113 720 USD (přes 2,6 milionu Kč). Jak je tedy vidno, tato stará kráva hodně mléka dává. Že by na základě toho někdo přehodnotil další směřování značky, ale zjevné nehrozí.

Durango je nově k mání v edici Brass Monkey, která se oproti předchozím limitkám liší jen v detailech. Americké automobilce stačí k prodávání takových aut ve velkém jen to, že mají pořád pod kapotou motor V8, dnes ohrožený druh. Foto: Dodge

