Designér BMW zkusil obhájit vzhled novinek značky, zjevně nechápe šíři problému

Vzhled mnichovských novinek není chválen, třebaže jistě není cizí všem. Domagoj Dukec se svou práci přesto snaží hájit, jeho argumentace ale není dost silná.

Od loňského zářijového debutu neuplynul pomalu ani den, kdy by nezazněla kritika na nové kupé BMW M4 a spřízněný sedan M3. Stojí za tím především jejich příď, která nese vertikální ledvinky vedoucí od kapoty až takřka na vozovku. Mnichovská automobilka pochopitelně své novinky brání, přičemž v mezičase vypustila do světa video zaměřené na doplňky divize M Performance. Mezi ně patří i bizarní sportovní výfuk s koncovkami uprostřed nárazníku.

Tímto prvkem BMW vzhled vozu rozhodně nevylepšilo, kromě toho ovšem vyšel poprvé najevo i zvuk šestiválcové jednotky. Právě motor měl být pro řadu lidí prvkem, kvůli kterému Mnichovu jeho podivný designový směr odpustí. Momentálně s tím ovšem automobilka může počítat jen stěží, neboť třílitr zní spíše jako dvoulitrový čtyřválec dopovaný několika turbodmychadly. Potvrzuje to ostatně i nové video ukazující akceleraci vozu z klidu na 220 km/h.

Po stránce dynamické budou nová BMW M4 a M3 jistě patřit na vrchol ve svém segmentu, neboť stovku pokoří za přibližně 4 sekundy a dvoustovku o dalších 8 sekund později. BMW těchto hodnot dosáhlo nejen navýšením výkonu šestiválce na 510 koní, ale také přepracováním systému Launch Control, který u bavoráků dosud moc nefungoval. Nyní startuje s druhým rychlostním stupněm u zadokolky se tak redukuje míra prokluzu kol.

Jakkoli si ale jízdní projev vozu zaslouží respekt, ten zvukový už nikoli. A vzhled nových M je ještě jinou kapitolou. Automobilka tak bude muset o zákazníky tvrdě bojovat a do bitvy povolala i designéra vozu, Domagoje Dukece.

Ten snil o tomto povolání již od svých 13 let, nejspíše však nikdy netušil, že jeho největší dílo se stane zároveň nejvíce kritizovaným. On sám přitom kupé nebere jako radikální, v jeho očích jde o „velmi elegantní vůz s velmi dobrými proporcemi. A jedinou věcí, která by mohla být vnímána nekonvenčně, je tvar čelních ledvinek.“ Z toho důvodu ovšem lidé prý nemají ke kritice nejen pořádný důvod, ale vlastně i právo.

„Zajímalo by mne, proč jsou lidé tak povrchní, že soudí věc dle jednoho detailu. Je to stejné, jako bychom posuzovali člověka podle jedné věci - dle velkého nosu, dlouhých nohou nebo velké hlavy. Šéfkuchaři také neřeknete, že ono tříchodové menu bylo perfektní, ovšem přitom se budete dotazovat na jeho oblíbenou ingredienci. Sůl je zkrátka sůl, rajče je rajče. Důležitá je tedy skladba všech přísad.“

Dukec nemluví scestně, je ale třeba připomenout, že BMW 4 nedráždí oči pouze svými ledvinkami. Stačí jen vzpomenout na pouťové atrapy výdechů za předními koly, absenci Hofmeisterovy křivky u zadních bočních oken, velkou plochu pod nimi či podivně splývající záď. Nebo již zmíněné příplatkové výfuky. Tedy slovy designéra, do hrnce při vaření novinky nespadla jedna problematická přísada, ale bylo jich hned několik.

Je tak otázkou, zda novinkám BMW zákazníci přijdou na chuť a kolik jich vlastně bude. Dukec tvrdí, že design nelze označit jako „hezký nebo ošklivý“, to je prý velmi subjektivní záležitost. I v tomto ohledu s ním lze souhlasit, je ale třeba dodat, že pokud jej subjektivně jako ošklivý vnímá příliš mnoho lidí, problém to je. A vzhled mnichovského kupé nedráždí pár lidí, ale celé davy. Pokud BMW bude i nadále kráčet tímto kontroverzním směrem, může se jednoho dne divit, proč prodeje jeho aut klesají, i když jsou po faktické stránce hodnocena kladně.

Nové BMW M4 nelze po designové stránce označit za povedené, ať už jeho designér Domagoj Dukec naznačuje cokoliv. Nejde totiž pouze o čelní ledvinky, ale třeba i pouťové atrapy bočních výdechů, příliš velké plochy na bocích či podivnou záď. Foto: BMW

