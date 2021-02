Desítka nejprodávanějších aut Evropy za leden má šokující vítěze, rozdrtili tradiční hvězdy před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Výsledky nejlépe ukazují, v jakém chaosu se se startem nového roku ocitlo celý automobilové odvětví. Podobné pořadí nejprodávanějších aut Evropy nepamatujeme.

Přehledy nejprodávanějších automobilových modelů Evropy bývají sice zajímavou, ale trochu ohranou písničkou. Prodejním tabulkám vládne už po několik dekád Volkswagen Golf, který je zřídkakdy překonán při měsíčních součtech, natož pak při těch ročních - to se za dobu jeho existence stalo jen pětkrát a naposledy k tomu došlo před 14 léty. Německý bestseller pak obvykle doprovází jiné známe tváře jako Renault Clio, VW Polo, velmi vysoko bývá i Škoda Octavia... O letošním lednu ale bylo všechno jinak.

Když nám náš oblíbený datový analytik Felipe Munoz z JATO Dynamics poslal přehled nejžádanějších modelů Evropy za první letošní měsíc s pár šibalskými smajlíky, museli jsme se zeptat, jestli to není žert. Nejenže v něm není na vrcholu Golf, není ani mezi nejlepšími třemi a podoba celé desítky je velmi neobvyklá. Žert to nicméně není, je to jen reflexe reality, která nejlépe ukazuje, jak moc věcí je v současné chvíli „jinak”. Nepředpokládáme, že by nejlepší desítce taková podoba vydržela déle, ale kdo ví, nehádali bychom ji ani pro jednou.

Nebudeme vás dále napínat, nejprodávanějším autem Evropy se v lednu stala Toyota Yaris. To je sice obecně žádané malé auto, ale aby bylo úplně nejžádanější ze všech? Zkrátka to tak je - Toyota má za poslední rok obecně velmi dobré výsledky, na pandemii doplatila v Evropě ze všech velkých značek nejméně a letos v lednu se i ostatní faktory sešly tak, že prodávanějšího modelu nebylo. Stačil ji k tomu 3% meziroční růst.

Nejde ovšem jen o první místo, i druhý Peugeot 208 je tak vysoko neobvyklým zjevem a dává trochu vzpomenout na časy dominantní 206. Největší překvapení je ale třetí pozice nové Dacie Sandero v první měsíc, kdy se začala prodávat. Něco takového už je úplně mimo meze obvyklosti - 13% meziroční růst a slabé výsledky většiny konkurentů ale vystřelily povedenou rumunskou novinku až sem. Tyto tři vozy nechaly všechny tradiční hvězdy v prachu.

Teprve čtvrtý je tedy Golf s masivním 42% meziročním propadem, který zřejmě doplatil hlavně na pokles domácího trhu. Až pátá je Corsa (-20 %), až sedmé Clio (-32 %), mezi které se ještě vklínil Peugeot 2008 s masivním, 87% meziročním růstem. Škoda Octavia je pro tentokrát teprve až desátá a osmé místo starého (prodává se od roku 2011) Fiatu Panda také není „normální”.

Podobu celé desítky v přehledné formě i konkrétním výsledky přikládáme, je to opravdu jedno překvapení za druhým. I letos se zjevně v automobilovém světě dočkáme ještě zajímavých věcí...

10 nejprodávanější aut Evropy za leden 2021

1. Toyota Yaris

Počet prodaných aut: 18 094

Srovnání s rokem 2020: +3 %

2. Peugeot 208

Počet prodaných aut: 17 310

Srovnání s rokem 2020: -15 %

3. Dacia Sandero

Počet prodaných aut: 15 922

Srovnání s rokem 2020: +13 %

4. Volkswagen Golf

Počet prodaných aut: 15 227

Srovnání s rokem 2020: -42 %

5. Opel Corsa

Počet prodaných aut: 14 951

Srovnání s rokem 2020: -20 %

6. Peugeot 2008

Počet prodaných aut: 14 916

Srovnání s rokem 2020: +87 %

7. Renault Clio

Počet prodaných aut: 14 446

Srovnání s rokem 2020: -32 %

8. Fiat Panda

Počet prodaných aut: 14 122

Srovnání s rokem 2020: +15 %

9. Volkswagen T-Roc

Počet prodaných aut: 13 986

Srovnání s rokem 2020: -7 %

10. Škoda Octavia

Počet prodaných aut: 13 756

Srovnání s rokem 2020: -17 %

Na celém pořadí je překvapivé kde co, i celá podoba stupňů vítězů. Yaris přes 208 a Sanderem, to tu ještě nebylo. Foto: Automobilky

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler