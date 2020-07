Dieselům umíráček rozhodně nezvoní, venku je nový šestiválec s až 350 koňmi před 4 hodinami | Petr Prokopec

Kdybyste před pár lety v době rozpuku aféry Dieselgate někomu řekli, že v roce 2020 přijde na trh úplně nový diesel, navíc šestiválcový, možná by se vám vysmál. Teď je ale tady, od Land Roveru.

Evropa se během posledních pěti let hodně změnila. Zatímco dříve šlo o baštu dieselových motorů, po emisním skandálu Volkswagenu začali mnozí výrobci dávat o kdysi oblíbených pohonných jednotek ruce pryč. A v případě některých nešlo jen o velkoústá prohlášení, zejména u těch automobilek, kterým se ani dříve s nafťáky nedařilo, dnes o diesel budete žádat již marně.

Land Rover je nicméně značkou, která se k dieselům může obrátit zády jen stěží, mezi jejími zákazníky jsou jasně nejžádanější. Britové je tak nejenže nabízí dále, ale představili i úplně novou jednotku, jíž vyvinuli pod vlastní střechou a díky které mohou konečně dát sbohem stárnoucím agregátům od Fordu. To by sice mohl oplakat zejména Jeremy Clarkson, dle kterého je Range Rover s 4,4litrovým osmiválcovým turbodieselem jedno z nejlepších aut historie, jiní by ale rošádu mohli uvítat. Značka totiž slibuje lepší dynamiku a přitom nižší spotřebu.

Nová jednotka spadá do rodiny Ingenium, přičemž disponuje celohliníkovou konstrukcí. Díky tomu je o více než 80 kilo lehčí než předchozí osmiválec. Sníženo pak bylo vnitřní tření, zatímco sekvenčně uspořádaná turbodmychadla dokážou vyprodukovat až 90 procent točivého momentu během sekundy, kdy motor vytočíte na dva tisíce otáček. Kromě toho oproti osmiválci poklesla o 13 procent papírová spotřeba, za čímž stojí také implementace 48voltového mild hybridního systému.

Šestiválcový turbodiesel o třílitrovém objemu přitom bude k mání ve třech specifikacích, ovšem ta nejnižší nabízející 249 koní a 600 Nm točivého momentu je v Evropě spojena pouze s italským trhem. A jakkoliv by měla být k mání také v amerických showroomech, zbytek starého kontinentu má utrum. Sáhnout tak bude moci jen po variantách D300 a D350, jejichž výkon je jasně vyjádřen v názvu. Podporovat jej pak bude točivý moment 650, respektive 700 Nm.

Dynamika či spotřeba nejméně výkonného provedení zatím není k dispozici, nicméně D300 má zvládat stovku za 7,4 sekundy a D350 ještě o tři desetiny rychleji. To představuje vůči předchozí verzi SDV8 zlepšení až o půlsekundu, i když na ztrátou charakteru osmiválce budou jistě někteří lamenovat. V případě spotřeby lze počítat s průměrem 8,6 l/100 km (respektive 9,2 l/100 km).

Lze už jen dodat, že souběžně s rošádou v nabídce dieselových motorů učinil Land Rover také některé změny ve výbavě. Standardně lze tak již napříč celým portfoliem počítat s funkcemi Apple CarPlay a Android Auto, přepracovaná Wi-Fi pak umožňuje připojení až osmi zařízení současně . Kromě toho se kabina dočkala i nového filtračního systému Cabin Air Ionisation, který dokáže zabránit i vniknutí částic o velikosti menší než 2,5 mikrometru.

Aby toho pak nebylo málo, snaží se Britové navnadit publikum také řadou speciálních verzí, jenž se navzájem liší hlavně úrovní výbavy. Vyčnívá přitom hlavně edice Fifty, která odkazuje na padesátileté výročí vozu. Na počest data vzniku pak bude k mání jen v 1 970 exemplářích, z nichž každý dostane do vínku specifický lak, 22palcová litá kola nebo kůží obšitá jak sedadla, tak třeba i koberečky.

