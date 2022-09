Do Evropy míří další čínská značka. Hned zkraje si může zajistit roční prodej 50 tisíc aut, která by lákala i Čechy před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pozice Číňanů v Evropě potichu roste, jen letos tu prodali o 123 procent aut víc než loni, čímž se nemůže pochlubit nikdo jiný. Smiřme se s tím, že tento trend bude pokračovat, další na řadě je jedna ze značek obřího koncernu BAIC.

My si nicméně na společnost Yandex posvítíme v trochu jiných souvislostech. Dle zdrojů magazínu Forbes se totiž pro své potřeby i pro potřeby svých partnerů chystá k opravdu velké zakázce - nakoupit hodlá 50 tisíc aut, které poslouží právě k přepravním účelům, protože zdroje dostupných aut vysychají. Jde přitom o dodávku, která má být každý rok opakována. Z toho důvodu nicméně Yandex požaduje, aby na dodavatelskou firmu bylo spolehnutí, což ve své podstatě znamená, že nesmí pocházet ze zemí, které Rusko sankcionují.

Nepřekvapí tedy, že Rusové hledají dodavatele hlavně mezi domácími a čínskými značkami. V užším výběru měly zůstat tři automobilky - AvtoVAZ, Chery a BAIC. Pozornost přitom budí hlavně poslední zmíněná, která prozatím svá auta na ruský trh nedodávala, nyní s tím ale hodlá začít. Zdroje pak naznačují, že tak činí právě s očekáváním získání zmíněné zakázky, neboť bez patřičného zázemí v Rusku nemá šanci uspět. Naopak její získání by takovou investici učinilo prakticky od začátku bezrizikovou.

Pod čínský gigant spadá řada značek, jejich logo se objevuje na sedanech, hatchbackách i SUV, a to bez ohledu na druh pohonu. Do Ruska má zamířit automobilka Beijing, a to mimo jiné s modely U5 Plus (výše) a U7 (níže). Druhá generace U7 původně dorazila na domácí trh jako Senova D70, v roce 2020 nicméně došlo na její přejmenování, neboť BAIC se rozhodl posunout značku Beijing na vyšší úroveň. Ta má mimo jiné i odrážet její spolupráci se západními značkami, mezi něž patří Mercedes-Benz a Jeep. Kromě toho ovšem Číňané mají uzavřenou spolupráci také s korejským Hyundai.

Vraťme se ale zpátky k modelu U7, který si Rusové budou moci koupit a skrze Yandex Taxi možná i příští rok také přivolat. V té chvíli snad bude i co závidět, neboť druhá generace sedanu měří na délku 4 785 milimetrů a počítá s rozvorem 2 780 mm. Uvnitř přitom nabízí nejen velkorysý prostor, ale rovněž nemalý komfort. O pohon se pak může starat buď přeplňovaná jedna-pětka (150 či 163 koní), nebo elektromotor (222 koní).

Tohle auto přitom začíná s cenou na 79 900 CNY, tedy asi 285 tisících Kč, menší U5 Plus dokonce na 69 900 CNY (250 tisíc Kč). Jde tedy o velmi výhodné nabídky, které by se snadno mohly uchytit i u nás. Pokud ale BAIC se svými vozy do zemí EU dorazí, stane se tak až poté, co zahnízdí v Rusku, takový je obvyklý čínský postup. Dnes tu už oficiálně působí Aiways, BYD, DFSK alias Dongfeng, DR Automobiles alias Chery, Haval, Hongqi, JAC, Maxus, MG, Nio, Skywell a Xpeng, tyto značky letos v EU prodaly na 70 tisíc aut a vyrovnávají odbyt kupříkladu Mazdy. Beijing by tak byl jen dalším Číňanem z řady, který by prodeje mohl dále nakopnout.

Vraťme se ale ještě zpět k modelu U7, který možná neohromí dynamikou, ale tak už to u Číňanů bývá (a u aut taxislužeb to stejně není prioritou). Jak se tedy zdá, třeba takový Beijing je pro roli taxikářského jako zrozený a věříme zvěstem, že do Ruska vyrazí rovnou se zakázkou od Yandexu za pasem. Ostatně domácí AvtoVAZ v tomto směru nemá mnoho co nabídnout - ani z hlediska typů dostupných aut, ani z hlediska aktuálních výrobních kapacit.

