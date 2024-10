Dobrá zpráva pro staromilce, Toyota Supra s šestiválcem a manuálem neskončí, ani když BMW zařízne svou Z4 před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Kolika podobných zpráv jsme v poslední době byli svědky? Už vytáhnout prsty jedné ruky by teď bylo rozmarné. I když se dlouho zdálo, že Supra a Z4 společně přišly a společně také odejdou, Toyota nyní říká, že je jí jedno, co si bude dělat BMW se Z4, ona si pojedou svou.

Pátá generace Toyoty Supra přišla na svět v roce 2019, tedy pár měsíců poté, co BMW poslalo na trh spřízněnou Z4. V poslední době se ovšem poměrně hojně mluví o tom, že mnichovští hodlají svůj roadster poslat na odpočinek, jakmile se dostane na konec svého životního cyklu. Ten by měl přijít již za dva roky, což logicky přineslo očekávání, že to samé stihne Supru, kterou podobně jako BMW dnes koupíte i s motorem R6 a manuálem, což je věru výjimečná kombinace. Obě značky ostatně už před premiérou opakovaně zdůrazňovaly, že nebýt jejich vzájemné spolupráce, nedočkali jsme se ani jednoho z těchto sporťáků.

Sean Hanley, marketingový a prodejní šéf značky pro australský region, ale nyní v rozhovoru pro Car Expert vytáhl odpověď, která staromilce a fanoušky Supry dostane do varu. Dle něj totiž neexistuje plán, na jehož základě automobilka se Suprou skončila. „BMW není Toyota. Jakékoli zmínky o tom, že by Supra měla skončit, jsou čistě spekulativní,“ uvedl.

Může to na chvíli zarazit, na druhé zamyšlení to ale dává smysl. Obě automobilky spolupracovaly na vývoji, přes sdílení komponentů si ale nyní každá vyrábí a dolaďuje své auto sama. Ačkoli tedy Supra využívá hodně komponentů od BMW, s časově neomezenou licencí si může vyrábět Supru klidně 10 let poté, co s ní Mnichov skončí. Je to jen a pouze její věc, výrobní závislost na krocích BMW týkající se Z4 je nulová.

Supra se nicméně bude muset snažit, aby si obhájila své místo pod sluncem. V roce 2026 už půjde o poměrně staré zboží, což bude vůz omezovat nejen v boji s konkurencí, ale také s firemními soupeři - Toyota chystá návrat modelů Celica a MR2. Minimálně u prvního zmíněného vozu by přitom měl být použit nově vyvíjený přeplňovaný dvoulitr, jenž má ve vrcholné formě nabízet 400 koní. Něco nám ale říká, že šestiválcové kupé s manuálem přízeň tradicionalistů hned tak neztratí.

Kupé navíc k přežití může pomoci i dalšímu využití značky Supra. Hanley v souvislosti s tímto označením nezmiňuje jeden vůz, místo toho mluví o značce. To by mohlo znamenat, že Japonci se nebudou omezovat pouze na jeden model, ale přijdou s dalšími vozy, mluví se i o SUV. Zda to bude krok správným směrem, ukáže jen čas.

Stávající Supra je od svého debutu pod palbou kritiky proto, že používá především mnichovskou techniku. I proto dávalo smysl očekávat, že se skonem spřízněného BMW Z4 skončí i ona, ale nestane se to. Foto: Toyota

Zdroj: Car Expert

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.