Dodge jako by dělal vše pro to, aby nový Charger selhal, po osmiválci, zvuku a vůbec mu sebral i možnost pálit gumy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Co dělá musce car skutečným muscle carem? Motor s osmi válci, plnotučným zvukem a schopnost dělat burnouty na počkání? Pokud teď zuřivě přikyvujete v souhlasu, pak pro vás máme špatnou zprávu: Nový Dodge Charger nemá nic z toho.

Definicí muscle cars jsme se v poslední době zabývali již mnohokrát, hlavně pak v souvislosti s novou generací ikonického modelu Charger. Dnes již bývalý šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares totiž i automobilce Dodge naplánoval urychlený přechod na elektrický pohon, jenže zrovna s ním by žádný rozumný člověk typické muscle cars nespojoval ani náhodou. Spojené jsou totiž s osmiválci, které zde nahrazuje elektromotor, a jejich řevem, který jde jen simuluje zvukový generátor. A jakkoli první recenze auta nejsou vyloženě negativní, nadšení z nich taktéž nesrší.

Dodge prostě stvořil auto, možná i dobré auto, Charger s přívlastkem Daytona ale měl být dobrým muscle carem. A s tím bude s výše popsanými parametry stěží. Na kontě ale ještě víc přešlapů proti zažitým pořádkům, na což první testy též poukazují. A jedním z nich je nemožnost dělat tradiční burnouty, tedy pálit zadní gumy primárně pro radost, jak podotýkají lidé z InsideEVs.

Auto je totiž k mání pouze se dvěma elektromotory, z nichž každý má na povel jednu nápravu. Místo klasické zadokolky tedy dorazí čtyřkolka, která navíc bude k mání pouze s automatem. Již tyto okolnosti zákaznickou skupinu do nějaké míry protřídí, ale to ještě není ten největší problém. S pohonem všech kol souvisí jiný, tedy neschopnost protáčet zadní kola na místě za jejich mohutného kouře. Možná je to hloupé divadlo, ale pro některé je to zkrátka radost. Na tu ale mohou majitelé elektrické verze zapomenout, jakkoli oficiální fotky (viz i ty přiložené) naznačovaly opak.

Proč tomu tak je? Pokud jste obeznámeni s termíny spojenými s kategorií muscle cars, nejspíš víte, co je to „Line Lock“. Pro nezasvěcené dodáme, že v podstatě dáte pokyn předním brzdovým destičkám, aby sevřely kotouče do kleští. Poté je možné šlápnout na plynový pedál a roztočit zadní kola, zatímco ta přední zůstávají na místě. Něčím podobným měl být osazen i Charger Daytona, což ostatně automobilka zmiňuje i na svém webu.

Jak ovšem zjistil během testu magazín Motor Trend, nový elektromobil „burnout nezvládá. Bez ohledu na to, co jsme zkoušeli, elektrický Charger tvrdošíjně odmítal veškerou naši snahu dát světu najevo svůj příchod skrze kouřové signály. Jistě by něčeho takového byl schopen s funkcí Line Lock, ovšem Dodge ji poněkud nevysvětlitelně zapomněl naprogramovat.“ Což může znít jen jako opomenutí u předprodukčních prototypů.

Z toho důvodu se lidé z InsideEVs zeptali přímo Stellantisu, zda lze u sériových aut počítat s nápravou. Odpověď se však milovníkům muscle cars líbit nebude, neboť daná funkce skutečně bude ve vozech chybět. Proč, nevíme, asi to není dost ekologické nebo je to naopak techniku auta týrající praktika.

Jasně, jde o drobnost, detail, zkrátka „blbost“. Jenže u auta tohoto typu se jedná o funkci, kterou nadšenci prostě chtějí mít, i kdyby jí využili párkrát za život. Tady ale zas někdo nepochopil, co a pro koho vlastně dělá. Anebo to pochopit nechtěl, obojí je pro dnešní automobilový svět typické a vede k tomu, že lidé ztrácejí o automobilové novinky zájem. Že se to děje úplně zbytečně, asi nemusíme dodávat.

Vyrobit kouř elektrický Charger na prvních oficiálních fotkách dovedl, soudě podle okolností i jen s pomocí zadních kol. Sériové provedení ale k takovému chování přinutit nelze. A není to omyl. Foto: Dodge

Zdroje: InsideEVs, Motor Trend

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.