Dodge překvapil. Nový Charger nabídne i v Evropě, dokonce v provedení, které původně ani nemělo existovat

Je to pro nás důvod k radosti? Anebo spíš k obavám z toho, že americká automobilka v zoufalství sahá po zoufalých krocích? Zvažte sami, Dodge ale chce se svou klíčovou novinkou zabodovat v boji s BMW a spol. v elektrickém i spalovacím provedení.

Když se Dodge v roce 2022 pochlubil konceptem elektrického Chargeru, jen málokdo zajásal. I proto nakonec automobilka částečně ustoupila a rozhodla, že čistě bateriové provedení bude v nabídce doplněno také spalovací variantou. Ta už ale nebude používat ikonický osmiválec Hemi, místo toho přejde na šestiválec. Něco takového je pro velmi kritické fanoušky jen slabá náplast na velkou ránu, a tak se Dodge zjevně snaží zabodovat kdekoli, kde by mu mohlo vykvést alespoň stéblo pšenky.

Americká automobilka totiž kolegům z Carscoops potvrdila, že od druhé poloviny příštího roku bude nový Charger k dispozici také v Evropě a na Středním východě. Mluvčí automobilky dodal, že v obou regionech si klientela bude moci koupit všechny čtyři dostupné varianty, tedy jak dvoudvířko, tak i čtyřdvířko, a stejně tak elektrické i spalovací provedení. Již však neupřesnil, zda všechny dorazí najednou.

Šestiválcový Charger měl ostatně do amerických showroomů dorazit až v závěru příštího roku. Po nářkách dealerů však automobilka rozhodla, že trochu přitopí pod kotlem a verzi Sixpack začne nabízet již od léta. Tak tomu ovšem bylo ve chvíli, kdy v koncernu Stellantis, pod který Dodge spadá, seděla ještě pořádná žába na prameni, tedy Carlos Tavares. Ten je však naštěstí mimo hru, načež ve firmě může začít znovu převládat zdravý rozum nad ideologií. A proto má Sixpack dorazit dříve.

Pokud by ale spalovací verze skutečně do amerických showroomů dorazila až někdy v půlce příštího roku, tedy v době, kdy se má tamtéž objevit i zmiňované čtyřdveřové provedení, pak se dá v Evropě v první fázi počítat pouze s dvoudveřovým elektromobilem. Přičemž díky vzhledu vymykajícímu se místní produkci by automobilka skutečně pár fanoušků bateriového pohonu oslovit mohla. Budou to ale davy? S tím bychom opravdu nepočítali.

Ve Státech totiž elektrický Charger startuje na 1,5 milionu korun, což je na tento trh opravdu vysoká suma. Ta navíc cestou přes oceán ještě nabobtná, pročež Dodge půjde přímo proti takovému BMW i4 M50 xDrive, jenž v základu disponuje 544 koňmi, tedy dokonce vyšším výkonem. Americká automobilka pak sice nabídne Charger i se 679 koňmi, ten ale bude ještě dražší. Přičemž o 10 kWh větší paket baterií bude jen slabým ospravedlněním.

Soupeřem šestiválcového provedení pak budou modely M3 a M4, které přitom lze pořídit jak s pohonem všech kol a automatem, tak jako manuální zadokolku. Zrovna tu ovšem Dodge nabízet nebude v žádném případě, kvůli čemuž vlastně již zmizel z hledáčku puristů. Přesně před tím jsme však výrobce dlouhá léta varovali - pokud budou vyvíjet auta dle zadání úřadů, nemohou počítat s tím, že je lidé budou kupovat po kvantech. „Compliance cars” touhu nevyvolávají a nikdy ji vyvolávat nebudou.

Dodge Charger se bude prodávat také v Evropě, a to ve všech verzích. Tedy i v té spalovací, která původně ani neměla existovat. Foto: Dodge

