Domnělá spása Maserati je čím dál větší průšvih, teď už ji nekupuje skoro nikdo před 4 hodinami | Petr Miler

Měl to být model, který automobilku znovu „udělá”, teď si ale můžeme říci, že ji leda úspěšně dodělává. V Evropě se prodeje úspěšně blíží nule a v USA už je značka ani nereportuje. Celkový světový odbyt pak mluví za vše.

SUV Levante mělo Maserati znovu vrátit na výsluní. A Italové pro to udělali vše, co mohli. Vsadili na dnes módní SUV, dali mu pohlednou karoserii a pod jeho kapotu napěchovali výkonné pohonné jednotky. Jenže očekávaný zájem publika se bohužel nedostavil. Automobilka v roce 2017 prodala po celém světě 51 tisíc aut, přičemž SUV sice bylo každým druhým registrovaným vozem, nicméně podle plánu si majitele měl tou dobou najít skoro dvojnásobný počet aut. A v dalších letech mělo jít až o statisíce vozů ročně.

Dalo se to vnímat jako alespoň slušný start, z oněch 51 tisíc prodaných vozů se ale vyklubal vrchol, z nějž Maserati i jeho Levante padá neskutečným kalupem. V roce 2018 si Maserati kdekoli na Zemi koupilo už jen necelých 35 tisíc lidí a loni už se našlo jen něco málo přes 19 tisíc kupců. Letošní bilanci pochopitelně neznáme, asi jen velký snílek s ložním prádlem v červeno-bílo-zelené kombinaci by si ale mohl myslet, že výsledek nebude ještě horší. Byl by takový i bez koronarvirových patálií, natož pak s nimi.

Za propadem stojí hlavně selhání Levante splnit svou roli. V USA přestal mateřský koncern FCA reportovat prodeje Maserati samostatně už v roce 2018 a jistě dobře věděl, proč. Konkrétní prodejní cifry vám tedy neprozradíme, soudě dle masivní výprodejové akce pořádané na začátku letošního roku je ale jasné, že ani tam to trojzubému SUV nejde. Čísla z Evropy ale známe a jsou velmi výmluvná.

Premiérový rok 2016 přinesl Levante 2 443 zákazníků, ten s označením 2017 pak 5 733 kupců. To bylo ještě dobře, v roce 2018 ale šlo už jen o 4 511 lidí, v roce 2019 o 3 290 zákazníků a letos je jich zatím pouhých 1 497. To už se opravdu blížíme nule a celková čísla Maserati nevypadají ani o trochu lépe - 2 348 aut všech typů letos prodaných v Evropě znamená, že automobilka prodala jen 851 vozů, které nejsou Levante. To je opravdu velká bída.

Maserati tak ani letos nemuselo litovat toho, že několik měsíců nemohlo nic vyrábět, protože výrobu zastavovalo i bez toho. Střílet od boku, že automobilka letos na celém světě neprodá ani 10 tisíc aut, není až tak nemístné a do popředí to pochopitelně posouvá tak trochu nerudovskou otázku: Co s ním?

Levante už značku nespasí a starší modely, jako Ghibli, teprve ne. Jediným zásadním novým modelem je MC20, které ale bylo vyvinuto tak rychle, že pochybujeme o tom, že může být vypiplané tak, jako by si trojzubec na jeho přídi zasloužil. A i kdyby, úzkoprofilový sporťák prodejní čísla nespasí, i kdyby se přetrhl vedví.

Firmu nyní vede Davide Grasso, bývalý šéf Nike a Converse, který o řízení automobilek neví prakticky nic. To je světle výše zmíněného nemusí být na škodu, protože Maserati pomalu nemá na co navázat, přesto jsme zvědavi, jak se se svou rolí popasuje. Pokud na zákazníky léta nezabírá ani líbivé moderní SUV, která jinak lidé kupují jako na běžícím pásu, máme obavu, že spasit tuto značku bude skoro nadlidský úkol.



SUV Levante se takto předvedlo v roce 2016 v Praze. Mělo být pro Maserati záchranou, prodeje ale jen klesají a s nimi i odbyt celé značky. Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Zdroj dat: JATO Dynamics

