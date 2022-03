Renomovaní analytici popsali dopady války na Ukrajině, mají být mnohem horší, než se čekalo před 3 hodinami | Petr Miler

Až 25 milionů nevyrobených aut, takové následky může mít pnutí mezi východem a západem způsobené konfliktem na Ukrajině. Vše totiž nasvědčuje tomu, že sekundární problémy budou hluboké a dlouhodobé.

Válka na Ukrajině trvá už měsíc a nezdá se, že by v jakkoli dohledné době měla skončit, bohužel. Nepříjemnosti ovšem nepřináší jen konflikt samotný, ale i jeho nepřímé dopady. Západ se s Ruskem rozhodl bojovat hlavně ekonomickými sankcemi doufajíc, že na největší zemi světa budou mít větší následky než na všechny ostatní a oslabí její pozici pro další válčení. Popř. oslabí její vedení, což povede k jeho změně.

Je to racionální postup, dílčí prováděné kroky nám ale někdy přijdou trochu unáhlené. Je třeba mít na paměti, že podobné sankce ještě nikdy nebyly použity proti tak velké a soběstačné zemi, která je zdrojem mnohých surovin pro zbytek světa a zejména některých jeho částí. Každý krok je proto třeba pečlivě zvažovat a zkoumat jeho možné přínosy a dopady - aby se nestalo, že místo oslabení Ruska si budeme více podřezávat větev, na které sedíme.

Že to nebude tak snadné, nakonec dosvědčuje i dosavadní vývoj. Někteří předpokládali rychlý ekonomický kolaps Ruska podobně jako Rusko prý očekávalo rychlou kapitulaci Ukrajiny, zatím to ale přinejmenším nejde tak rychle. Stačí se nakonec podívat na kurs rublu, ze kterého se měl rychle stát ekvivalent toaletního papíru, dnes se ale obchoduje v poměru 97 rublů za dolar - ne zase tak daleko o nějakých 84 rublů za dolar, které se platily před vypuknutím války. Rusko se rozhodlo platit své závazky v rublech nebo obchodovat klíčové komodity v rublech a rázem z podstaty nemůže jít o až tak nežádanou měnu. Rusko prostě má své páky, má svůj význam a obchodní válka s ním nebude ani v nejmenším levná.

Upozorňují to i analytici renomované firmy S&P Global, dříve Standard and Poor's. Divize S&P Global Mobility se snažila zohlednit sekundární problémy způsobené konfliktem, od dalších záseků dodavatelských řetězců přes rostoucí ceny energií a surovin až po úplné odstávky výrobních linek způsobených nedostatkem komponentů. Snažili se přitom abstrahovat od dopadů koronaviru, aby skutečně vykreslili následky jen této patálie.

Podle jejich předpokladů nebude kvůli zmíněnému letos vyrobeno nejméně 2,6 milionu aut, která původně vyrobena být měla. Pokud se ale situace zhorší, může se do března 2023 jednat až o 4 miliony vozů. Analytici zdůrazňují, že problémy jsou celosvětové - poptávka po nových autech v Rusku a na Ukrajině se zhroutila, v Evropě se zhoršily problémy s nedostatkem součástek, hlavně čipů a kabelových svazků. V Severní Americe se podle S&P Global Mobility sníží výroba osobních automobilů v roce 2023 o 480 tisíc kusů a v roce 2023 o 549 tisíc kusů. Automobilový trh může být navíc ovlivněn rostoucími cenami benzínu a nafty či nedostatkem palladia.

Tohle všechno je ale jen upřesnění dřívějších čísel, nejzajímavější je jiný předpoklad. Lidé z S&P Global Mobility varují, že problémy nebudou trvat rok nebo dva, ale že celá situace bude mít mnohem horší dopady, než se dosud očekávalo. V tuto chvíli jsou přesvědčeni, že dlouhodobé ekonomické a politické důsledky konfliktu povedou k tomu, že automobilky do roku 2030 nevyrobí téměř 25 milionů vozů, které by jinak vyrobily. A to už je pořádný zásek.

Pochopitelně, všechno jsou to jen předpoklady, může se stát cokoli - pozitivního i negativního. Zrovna předpovědi S&P bychom ale nebagatelizovali, bývají pozdější realitě dosti blízké.

Jednou z výrazně zasažených automobilek je i BMW, která už odpískala plány vyrobit letos více aut než loni. Následky krize ale budou trvat mnohem déle, varuje dnes S&P. Ilustrační foto: BMW

