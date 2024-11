Drahé evropské značky pálí v Číně miliardy za reklamy, dealery i kýčovité speciální edice, přesto jejich prodeje padají ke dnu před 5 hodinami | Petr Miler

Je otázkou, jestli trend z posledních let dokážou zvrátit, příklad české Škody ale ukazuje, že se to také nemusí podařit. O to víc budou automobilky bolet peníze, které za pokus o zvrat momentálně utrácejí.

Existují věci, o kterých můžeme donekonečna debatovat a jednoznačného závěru se stejně nedobereme. A pak jsou tu takové, které jsou ryzími fakty a diskutovat není o čem. Mezi ty druhé v automobilovém světě patří zřetelně zdokumentovaný, až brutální pád zahraničních výrobců v Číně v posledních zhruba čtyřech letech. Jak včera padlo, jejich tržní podíl se během tak krátké doby smrskl z 64 na 36 procent a dál míří směrem ke dnu.

Některé značky opustily toto kolbiště velmi rychle. Například česká Škoda, pro kterou šlo po léta o jasně největší trh na světě, dnes neznamená v Číně prakticky vůbec nic a mluví se už pomalu jen o tom, kdy to tam zabalí. V momentě, kdy k tomuto stavu teprve směřoval vývoj, často padala slova o tom, že Škoda je prostě málo „nóbl” na to, aby ji Číňané vnímali jako exotickou mimořádnost a snadno na ni zapomněli ve stínu rozmachu domácích mainstreamových značek.

Ty prestižní na tom měly být jinak. Však co je v Číně komu po škodovkách, když mohou mít Rising, Forthing a Qianjiang, že? Ale takové Audi, BMW, Mercedes, natož pak Porsche nebo Ferrari? To měly být značky s ohromnou prestiží a historií, kterou Číňané nenapodobí ještě dekády, a tak měly být „v suchu”. Jenže nic takového se neděje. I tyto automobilky v Číně padají ke dnu, jejich party skončila, bez jediné výjimky.

Není tedy divu, že to to tyto firmy nechtějí nechat jen tak být, Čína pro ně kolikrát představuje odbytiště zajišťující až okolo 40 procent (sic) všech světových prodejů, tamní propady prostě nemají čím a kde vyrovnat. Jedou tedy podle jednoho z mnoha slavných hesel Henryho Forda - i kdyby měly k dispozici už jen poslední dolar, nacpou ho do podpory prodeje ve snaze propady odvrátit.

Informují o tom kolegové z Auto News s tím, že jen samotné BMW dnes investuje řádově stovky milionů Eur, tedy miliardy korun do různých forem reklamy, podpory dealerů apod. A další evropští výrobci na tom mají být velmi podobně. Snahou navíc není jen zajistit samotný odbyt, ale vůbec udržet si smysluplnou, aktuálně upadající prodejní síť. Nakonec není divu, že dealeři pošilhávají po zastupování jiných značek, které na rozdíl od Audi a spol. za velkou zdí dál rostou či aspoň nepadají. Pokud tedy rovnou nekončí.

Problémem pro výrobce je také to, že peníze nepadají jen na samotnou propagaci, ale i na živení cenové války, která nutí západní výrobce zlevňovat až za hranici únosnosti. Rovněž tento aspekt dealery pochopitelně trápí, neboť část slev jde na jejich úkor. Miliardy tak padají i do toho, aby prémiové značky vůbec zabránily krachu firem, které je zastupují. A někdy stejně selhávají. Auto News popisují případ jednoho z vlajkových dealerství BMW zvané Beijing Xingdebao 5S, které zavřelo krám poté, co tržby mnichovské automobilky v Číně ve třetím letošním čtvrtletí klesly o 30 procent. A konkurenti na tom bez výjimky nejsou podstatně líp.

Čínská dealerská asociace tak mluví o tom, že letos očekává zavření přibližně 2 000 dealerství v zemi, která zastupují zejména zahraniční značky. Ještě větší počet jich má rok 2024 uzavřít se ztrátou. Už dosavadní vývoj je tedy varovný, nedá se ale říci, že by se situace stabilizovala a automobilky se musely přizpůsobit nové realitě. Spíš se dál roztáčí spirála, jejíž konec není v dohlednu - méně dealerů znamená menší komfort pro zákazníky. Menší komfort pro zákazníky znamená méně prodejů, méně prodejů znovu méně dealerů, a tak stále dokola. Proto také automobilky utrácí miliardy, aby tenhle kolotoč zastavily, zatím ale zjevně neuspěly.

Také poněkud kýčovité speciality pro Čínu jako BMW X5 Dark Flame měly zabránit exodu tamních zákazníků od zahraničních značek. Any ty dosud neměly tu moc. Foto: BMW

