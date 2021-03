Nový Duster vstoupil do prodeje v Evropě jako Renault, Dacii drtí interiérem i cenami před 4 hodinami | Petr Miler

Foto: Renault

Pokud máte slabost pro Dacii Duster, můžete skoro začít litovat, že Česko nespadá mezi země, kde se Dacie nenabízí jako Dacie a mateřský Renault si je tam prodává sám. Renault Duster Evropu je totiž v každém směru lepší než Dacia, navíc je levnější.

Nová generace Dacie Duster s logem Renaultu je u nás pravidelným hostem, neboť na trh se prokousává opravu pomalu. Až loni se vůz po delším čekání začal prodávat v Jižní Americe a teprve poté dorazil i na evropský kontinent, konkrétně do Ruska. A až dnešním dnem fakticky vstoupil do prodeje.

Nezainteresovanému se může zdát, že mateřská automobilka na autě jen na pár místech změnila logo, realita je ale jiná, však stejná generace Dusteru se u nás prodává už skoro čtyři roky. Automobilka prý čas navíc využila k transformaci vozu ve skutečný Renault a jeho přizpůsobení specifickým podmínkám některých trhů.

Odlišnosti od „našeho” Dusteru jsou tak v případě toho ruského opravdu značné. Základní pohonnou jednotkou je 1,6litrový benzinový atmosférický čtyřválec naladěný buď na 114 koní s pětistupňovým manuálem a pohonem pouze předních kol, nebo 117 koní s šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol. Nad něj se pak postaví dvoulitrový benzinový atmosférický agregát se 143 koňmi mířícími na všechna kola opět přes ručně řazený šestikvalt. To jsou motory, které u nás vůbec nekoupíte, dvě následující přeplňované pohonné jednotky už ano.

Absolutním vrcholem je tak i pro Rusko nový, 1,3litrový turbomotor naladěný na 150 koní. Zákazníci si v jeho případě mohou vybrat, zda zvolí šestistupňový manuál či automat CVT, pohon všech čtyř kol je standardem. Zajímavou alternativou pak bude 1,5litrový turbodiesel produkující 109 koní, který měl z prodeje vypadnout, ale nakonec se to nestalo.

Renault Duster tak má k dispozici paletu motorů, o kterých si „česká” Dacie může nechat jen zdát, ještě zajímavější je ale zcela odlišně ztvárněný interiér. Francouzi se s tím totiž nemazali a do Renaultu Duster II instalovali kompletní vnitřek noblesnějšího a dražšího modelu Arkana s jediným rozdílem - mezi výdechy ventilace nepoužili okrasné obložení, ale nechali v něm jakýsi otvor pro odložení drobností. Jinak je všechno stejné, každý ovladač, dokonce i plasty na středovém panelu okolo řadicí páky, volant. To vše posouvá Duster nejméně o jednu úroveň výš.

Dalším viditelným rozdílem je jen jiný použitý infotainment, který dobré pocity posouvá ještě o kus dále. Renault Duster skutečně vypadá o dost lépe než u nás prodávaná Dacia Duster stejné generace, neboť Renaulty mají zkrátka vnitřky hodnotnější. Nepochybujeme o tom, že by po této alternativě nejeden kupec zdejší Dacie zatoužil, ale smůla, tohle mohou mít jen Rusové a pokud zde Dacia přistoupí k podobnému posunu, pak leda v případě další generace.

Člověk by za výše popsaného stavu mohl čekat, že Duster bude jako Renault citelně dražší, opak je ale pravdou. Ceník ukazuje, že vůz startuje na 945 tisících rublech v základní výbavě Access s motorem 1,6 se 114 koňmi, pětistupňovým manuálem pohonem předních kol. To je asi 279 tisíc Kč, to je stejná suma, jakou zde dále za litrový tříválec s 90 koňmi a stejně nazvanou výbavou. Ta ruská čítá mj. centrál, posilovač řízení, airbagy, elektrická a vyhřívaná zrcátka, elektricky ovládaná okna a další drobnosti, tedy takové přijatelné minimum, ne úplný holobyt.

Když půjdeme ceníkem výše, narazíme na první čtyřkolku se 117 koňmi a výbavou Life za 1 150 000 rublů, tedy asi 340 tisíc Kč. Pohon všech kol u nás můžete mít nejlevněji za 455 900 Kč. A můžeme ještě dál, benzinový dvoulitr a diesel 1,5 stojí s 4x4 a opět vyšší výbavou Life (má třeba i infotainment a klimatizaci) 1 210 000 rublů, to jest 357 tisíc Kč, u nás jsme opět minimálně o 100 tisíc výš.

A nakonec absolutní vrchol, Renault Duster Style 1,3 turbo se 150 koňmi, 4x4 a automatem přijde na 1 460 000 rublů, tedy 440 tisíc Kč. Něco takového u nás ani nekoupíte, protože Dacia Duster s automatem neexistuje, ale nejblíže je vrcholná verze se stejným motorem a výbavou Prestgie za 510 900 Kč. Renault Duster zkrátka nabízí víc za míň, jinak se na to nedá vnímat.

Duster s logem Renaultu má nejen zajímavější techniku a pohlednější interiér, ale dokonce se prodává levněji než Dacia u nás, zejména pak ve vyšších verzích. Závidět je co. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler