Elektrická náhrada Octavie má předem problém. Stylový Číňan nabízí už teď více za míň, než kdy Škoda může chtít

Může vůbec na něčem být lépe vidět, jak budou evropské automobilky se svými elektrickými modely obtížně konkurovat svým čínským sokům? Ti už teď dokážou skloubit styl, prostor, slušnou techniku a bohatou výbavu s cenami, o kterých si evropští výrobci mohou nechat jen zdát.

Není žádným tajemstvím, že Škoda chce i svůj bestseller v podobě modelu Octavia nahradit chystaným elektrickým kombíkem. Přijde nám to absurdní bez ohledu na cokoli dalšího, neboť Octavia proslula jako extrémně široce využitelné auto, které za pořád ještě nějak přijatelné peníze obstará prakticky vše, co ve svém soukromém i pracovním životě můžete potřebovat. Jak něco takového může zvládnout elektrická alternativa?

Má to být ještě větší a prostornější vůz, potud dobré, ale dál? S bateriemi, které budou ekvivalentem cirka 20litrové nádrže na naftu, sotva někam daleko dojede a dobít ji bude pořád stejný problém. K tomu bude stát o 50 až 100 procent víc než nyní a její omezená životnost daná znovu drahými akumulátory ji předurčí k tomu, aby trpěla vysokými ztrátami hodnoty. Sama o sobě nemusí být špatným autem, to jistě ne, nevyhnutelně to ale bude cenou vlastnictví mnohem dražší a mnohem hůř využitelné auto. Jak tím chcete oslovit dnešní kupce?

I kdyby se to ale Škodě nějak zázračně povedlo, bude pořád stát před ještě jiným problémem. Pokud jde o spalovací vozy, prakticky nikdo pořád nedokáže přijít s autem, které by nabídlo zásadně lepší poměr hodnoty, ceny a jakési věrohodnosti. V elektrickém světě to problém nebude, tady mají docela jinak nabito zejména Číňané, kteří navíc mají s tímto typem aut zásadně víc zkušeností.

To nás dostává k novému kombíku Neta S Hunting Edition, za nímž stojí automobilka Hozon Auto. Její jméno vám může znít lecjak, ale předsudky stranou, po faktické stránce má hodně co nabídnout. Hozon se již před třemi lety pochlubil sedanem stejného jména, nově ale nafasoval „batoh“ a došlo i na rozšíření techniky, což z vozu dělá o dost zajímavější zboží.

Obě karosářské verze tak nyní budou nabízeny nejen jako ryzí elektromobil, ale také jako auta s tzv. range extenderem, tedy spalovacím motorem (jde o přeplňovanou jedna-pětku), který může na delší cestě dobíjet baterie. Ty tedy nemusí být tak velké a drahé, vystačí si s kapacitou 31,71 nebo 43,88 kWh. U ryzího elektromobilu se nic nemění, nadále tu tedy máme akumulátory s 64,5 nebo 91 kWh kapacity.

Auto tak snadno strčí do kapsy libovolnou čistě elektrickou Octavii, neboť i kdyby nakrásně dostala 100kWh akumulátory, což se nestane, reálně bude mít problém ujet víc jak 300-400 km na nabití pomalou jízdou. Neta S nabízí podle cyklu NEDC až 1 100 km na jedno nabití a dotankování. A i když realita bude jistě jinde, samotná možnost dotankovat a jet dál nedělá z dojezdu velké téma.

Ten nejvíc štěkající pes je ale zakopaný ještě jinde. Zatímco elektrická Octavie se solidní baterkou a výbavou stěží bude stát pod 1 milion korun, zatímco čínské kombi je k mání od 175 900 yuanů (cca 566 tisíc Kč), přičemž značka již nyní mluví o slevě 1 000 CNY (3 250 Kč). Již z těchto parametrů je zjevné, že Škoda bude tahat za kratší kus provazu, zvláště když Neta S bude ještě větším autem (měří na délku 4 980 mm, rozvor činí 2 980 mm). Auto pak má nabídnout 230 koní jakožto zadokolka, případně 461 koní coby verze osazená dvěma motory, které pohání obě nápravy.

Značka Hozon Auto se stejně jako ostatní čínští výrobci netají plány na expanzi mimo svou domovinu. A Evropa je díky živelnému tlaku na elektrifikaci pochopitelně první na ráně. Ceny pak sice s příchodem na starý kontinent zamíří vzhůru, ovšem i tak se zdá, že má Škoda předem problém, který nebude umět vyřešit. Proč se tedy do očividné pasti s takovým nadšením žene?

Neta S od Hozonu se dočkala označení Hunting Edition. Je to kombík, který bude k mání jak v čistě elektrickém provedení, tak se spalovacím range extenderem. Velikostně pak jde o auto blízké spíš Audi A6, stát ale bude zlomek ceny elektrické Škody Octavia, které bude konkurovat.

