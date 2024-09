Elektrický Mercedes EQB je za mořem totální propadák, nechce ho skoro nikdo. Dealeři mají na skladech zásoby na rok a čtvrt včera | Petr Miler

Když vám na skladě stojí neprodané auto několik měsíců, je to už na pováženou, ovšem co když vám tam stojí rok a pořád se s ním nedá hnout? Nad tím musí aktuálně přemýšlet američtí dealeři Mercedesu, s elektrickým EQB zjevně nehne skoro nikdo.

O fiasku elektrických plánů Mercedesu, které letos musel poněkud potupně odvolat, jsme psali několikrát, obvykle ale v tu chvíli zmiňujeme, že ne všem modelům se daří úplně špatně. Za výjimky obvykle platí typy EQA a EQB, které jsou sice tak nemastné a neslané, že o nich nemluví téměř nikdo, kombinace relativně příznivé ceny, dotačních programů a prestižního loga ovšem aspoň na někoho funguje.

Podle statistik Dataforce se tak letos do července prodalo v Evropě přes 38 tisíc exemplářů obou modelů, což sice není žádná velká sláva, je to ale aspoň něco. A také to představuje meziroční růst o desítky procent v době, kdy většina elektrických aut prodejně spíš strádá. To je ale Evropa, kde se díky masivnímu přerozdělování v jejich prospěch a dalším formám protežování elektrických aut těmto vozům alespoň nějak daří. Uspět s nimi v USA je ale ještě tvrdší oříšek k rozlousknutí.

Tam sice mají dosti úspěšnou Teslu, Mercedes ale není Tesla a bez domácího původu tam jeho elektrické modely na zákazníky nefungují skoro vůbec. Automobilka byla směrem k nim přesto optimistická, a tak dealery doslova zasypala modely z řady EQ. Ti si opakovaně stěžovali, že je nemohou prodat, a zjevně nepřeháněli. Z nového přehledu nejpomaleji prodávaných aut z dílny Car Edge je totiž patrné, že zejména model EQB je dnes touto optikou propadák světového kalibru.

Car Edge „pomalost” prodeje aut posuzuje jednoduše - zkoumá skladové zásoby dealerů v případě jednotlivých modelů, počet prodaných aut za posledních 45 dnů a na základě toho spočítá, jak dlouho by dealerům trvalo, než by tímto tempem rozprodali veškeré sklady. V případě Mercedesu EQB je výsledek fascinující - i když prodejci mají na skladech ne zase tak krutých 3 546 aut, vůz se prodává tak málo, že by trvalo 427 dnů, tedy rok a čtvrt, než by všechny zásoby vyprodali. To je šílené číslo.

Je tak šílené, že jen dva další vozy mají zásoby „o jeden den delší” - Dodge Hornet a Jeep Grand Wagoneer, ty by dealeři prodávali 428 dnů. Zbylé složení „nejlepší” desítky vám prozradí tabulka níže. Samozřejmě, slevovými akcemi se dají sklady „vypráskat” rychleji. A zdá se, že přesně to bude muset třícípá hvězda udělat, nebo skladové EQB u dealeru shnijí. S cenou startující na 53 050 USD (asi 1,21 milionu Kč) se ani nedivíme, na USA je to moc ambiciózní cifra.

Ale jinak je elektromobilita samozřejmě skvělá, je to budoucnost, zvlášť pro Mercedes, za pár let nic jiného ani nemá smysl prodávat... Znáte ty pohádky, léta jsme u nich usínali a automobilky zjevně též. Letos prožívají kruté probuzení.

Hit je ho na skladě mít, Mercedes EQB u dealerů zjevně zdomácněl. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Car Edge



Upřímně, diví se někdo? Tohle je auto tak nenápadité, že vedle něj i šedá barva vypadá jako vrchol divočiny. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Car Edge, Dataforce

Petr Miler

