Elektrický propadák Fiatu už dnes nekupuje skoro nikdo, Italové si přesto plánují, jak ho budou prodávat v roce 2032

Tomu se říká optimismus. Dokud bylo Cinquecento levné a univerzálně použitelné, frčelo. Jenže přechod na elektrický pohon a alespoň dočasné odpískání spalovacích provedení doslova zastavilo výrobní linky. Co bude za dalších 8 let, dnes nemůže vědět nikdo.

Obecně vzato se auto jako Fiat 500 zdá být vhodným kandidátem na elektrifikaci. Koneckonců jde o auto určené primárně do města, u kterého není nutně problém ani omezený dojezd, ani dlouhá doba doplňování energie. Trochu vyšší cena k tomuto stylově pojatému vozu patřila vždy, jenže 689 900 Kč za základní provedení je prostě moc, zvlášť v kontextu s tím, jak rychle elektrická auta ztrácejí hodnotu. A také v kontextu s tím, co za ni vlastně dostanete. Baterie o kapacitě 23,8 kWh jsou totiž ekvivalentem pouze šestilitrové nádrže na naftu. S 95 koňmi mířícími na přední kola se pak rozjedete maximálně na 135 km/h.

Kromě základního provedení si můžete pořídit i variantu disponující 118 koňmi a paketem se 42 kWh, jenže jakkoliv se dojezd natahuje na udávaných 330 km, do kapsy již musíte sáhnout pro 779 900 Kč. Není tak vlastně divu, že Fiat musí opakovaně zastavovat výrobu, neboť zájem o vůz je extrémně malý. Jedno číslo za všechno - JATO Dynamics - letos v říjnu si pětistovku (a předpokládáme, že v tom budou i exempláře stále doprodávaného spalovacího provedení předchozí generace) koupilo pouhých 2 519 lidí, o 83 procent míň než loni. To je totální fiasko, však považte, že třeba Porsche 911 se za stejný měsíc prodalo 1 248 kusů. A to meziročně prodejně také klesá.

Je to drastický rozdíl oproti předchozí generaci stejného modelu, která lidi lákala a prodávala se po statisících ročně. Elektrické Cinquecento se tak do historie Fiatu zapisuje velmi neladným písmem, proto nakonec Italové rozhodli, že autu dodatečně dají i spalovací pohon. Budou ale muset čekat ještě asi rok, než dokončí vývoj a přípravy výroby tohoto provedení.

Na jeho bedra pak bude kladen velký tlak, neboť dle Jeana-Philippa Imparata, provozního ředitele Stellantisu pro evropský region, je cílem „začít znovu prodávat zhruba 100 tisíc aut ročně“. Příští rok se v to ale nepočítá, neboť spalovací verze podle něj dorazí až v listopadu. Otázkou pak bude, zda značka zvládne své plány naplnit v roce 2026. Jelikož ale nemáme k dispozici ani cenu, ani křišťálovou kouli, nebudeme raději o prodejích ani spekulovat. O prognózy plující spíše po vodě, než aby měly pevný základ, se ostatně stará sám Imparato.

Ten pro Quattroruote uvedl, že továrna Mirafiori bude mít co vyrábět i v budoucnu, neboť někdy v letech 2032 či 2033 by měl dorazit Fiat 500 v další generaci. Ta by ale měla být znovu jen elektrická. S Imparatem jistě lze souhlasit, že Cinquecento je jedním z nejznámějších označení v historii. Jenže to nutně nemusí znamenat, že by jej lidé kupovali jako housky na krámě - ostatně se stačí podívat na aktuální (ne)prodeje. Také k nim má provozní ředitel Fiatu co říci, dle něj jsou na vině jisté pochybnosti publika, stejně jako ekonomická situace. „Lidé si říkají, zda mají změnit své auto nyní. Nejsou si tím ale jisti, stejně jako neví, zda jít elektrickou, hybridní či spalovací cestou,“ uvádí.

Na obzoru se ale prý blýská na lepší časy. „Čína dosáhne během tří let 90procentního podílu elektrifikace,“ říká Imparato s tím, že Fiat musí být schopen očekávané expanzi z Říše středu konkurovat. Koncern Stellantis proto chystá hned 14 novinek, které by se o to měly postarat. Což je ale totéž, jako když si řeknete, že ve vedlejší vesnici všichni kupují rohlíky za korunu, pročež vy je musíte nabízet také. Upéct je ale dokážete za 3 Kč, a to v tom ještě nemáte marži. Jak je tedy prodáte?

S tímto přístupem bychom se tak vlastně neměli bát pouze o budoucnost Fiatu 500, ale rovnou celé značky. Či řady dalších spadajících pod křídla Stellantisu. Jakkoli je sympatické, že Italové po dvou nárazech do zdi zkouší, zda to nezvládnou i potřetí, ve světě byznysu bývají emoce na škodu. A právě u tohoto koncernu, kde se nostalgicky drží naživu i ztrátové značky, je to patrnější než kdekoli jinde.

Chcete synonymum pro slovo „propadák“? Pak se na něj koukáte na fotkách, dřívější prodejní hit se v elektrickém provedení neprodává skoro vůbec. Ostatně Italové musejí výrobu elektrického Cinquecenta pravidelně zastavovat kvůli pomalu nulovému zájmu. Foto: Fiat

