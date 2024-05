Elektrický supersport Rimacu je propadák a skončí bez nástupce, přiznal šéf. Ani bohatí elektromobily nechtějí před 5 hodinami | Petr Miler

Klobouk dolů před smyslem pro realitu, který Mate Rimac do automobilového světa vrací. Ačkoli sám „vyrostl na elektrice”, není ochoten zabedněně trvat na svém až do sebezničení. Ve výsledku říká jen to, co téměř všichni ví, přesto před tím téměř všichni zavírají oči.

Zanedlouho uběhnou dva měsíce od chvíle, kdy jsme vydali článek o o tom, že si šéf Rimacu převzal svou vlastní Neveru. A s ohledem na to, za jakých okolností se takové věci běžně dějí, jsme se museli ptát: Je to odměna? Anebo projev toho, že auto nikdo jiný nechce? Teď už bezpečně víme, že správnou odpovědí byla druhá možnost.

Otevřeně to přiznal ten samý člověk, Mate Rimac, na konferenci Future of the Car magazínu Financial Times, jak informuje Autocar. Chorvatský self-made man neměl před publikem problém přiznat, že Nevera je prodejní fiasko. Podle něj auto neplní prodejní očekávání, když si vůz našel za tři roky na trhu jen 50 kupců pro plánovaných 150 vyrobených kusů. Zázraky asi nečekal nikdo, tohle je ale opravdu hodně málo, i velmi omezená produkce by se tak rozprodávala snadno i déle než dekádu.

Proč tomu tak je? Rimac si nelže do kapsy a říká, že zákazníci i tohoto segmentu touží po zážitcích spojených s auty, která hltají palivo. A to i proto, že se chtějí odlišit od obyčejných lidí, mezi nimiž se elektromobily staly rozšířenějšími. „Neveru jsme začali vyvíjet v letech 2016 až 2017, kdy elektřina byla cool. Teď, kdy se elektromobilita stává masovější, vidíme, ze se lidé z horních pater trhu chtějí odlišit,” uvádí Rimac další z důvodů.

Tento trend trefně přirovnal k preferenci mechanických hodinek ze strany bohatých lidí, kteří je ochotně kupují za mnohonásobně vyšší ceny než digitální chytré hodinky určené pro masy, přestože jsou objektivně nesrovnatelně méně schopné. „Apple Watch umí všechno líp. Umí tisíc dalších věcí, jsou mnohem přesnější, dokážou měřit vaši tepovou frekvenci. Ale nikdo by za Apple Watch nedal 5 milionů,” říká Rimac s tím, že Nevera skončí bez nástupce, neboť v dohledné době nevidí šanci, že by se poptávka po elektrických supersportech vrátila zpět.

To je také důvod, proč Bugatti, které bylo stejně jako paradoxně jako absurdně fakticky předáno Rimacu, aby pod jeho velením snáze nabídlo elektrický supersport, nic takového nenabídne a přijde s novinkou postavenou okolo motoru V16, dokonce bez turba. Rimac v tuto chvíli dokonce říká, že s Bugatti dál počítá jako se značkou vyrábějící spalovací auta - s touto perspektivou si jej VW mohl nechat, neboť právě taková umí vyrábět lépe než kdo jiný.

Napadá nás spousta adjektiv, kterými by šlo nastalou situaci shrnout - je to nejen paradoxní a absurdní, je to i tragikomické, fascinující a ve výsledku také svým způsobem uspokojivé. Skupina VW se do elektrických aut zadívala tak moc, až ztratila víru v budoucnost Bugatti a předala jej do rukou výrobce elektrických technologií, aby s ním neměla tolik práce. A nakonec je to zakladatel a majitel Rimacu, elektrický guru první kategorie, který zajistí, že Bugatti takovým směrem nevyrazí a z pozice generálního ředitele obou firem říká, že elektromobily nejsou zase tak jasná jediná budoucnost, jak mnozí roky tvrdili?

Chce to jen zdravý rozum, smysl pro realitu, podnikatelského ducha... Nic z toho zjevně Rimacovi nechybí, a tak dnes říká také to, že budoucnost jeho firmy spočívá jednoduše v průkopnických technologiích, o kterých nikdo neví, jaké to budou. Samotné elektromobily to být mohou, ale také nemusí - jeho firma se prý bude zabývat tím, co bude v libovolnou chvíli tím nejvíce vzrušujícím, co bude k dispozici, i kdyby to mělo spalovat cokoli. Chvála bohu, chvála bohu...

Mate Rimac neudělal díru do světa (zde je nafocen po boku šéfů Hyundai, když korejská automobilka investovala do jeho firmy) tím, že by dogmaticky trval na jednom řešení, chtěl prostě dělat to nejlepší. A trvá na tom i dnes, kdy mnozí jeho kolegové z vedení jiných firem právě dogmaticky trvají na elektrifikaci za každou cenu. Foto: Hyundai

