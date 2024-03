Elektromobily ovlivní i americké prezidentské volby, odpor veřejnosti donutil Bidena zmírnit jejich nařizování včera | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Kdo by kdy čekal, že se z aut někdy stane takové politikum? Udělali ho z něj ale sami politici, kteří teď v obavách z odporu lidí mírní své předchozí cíle či rétoriku. Děje se to v Evropě a kvůli Donaldu Trumpovi musel nyní couvnout i Joe Biden v USA.

Je elektromobilita budoucností dopravy? Možná ano, ale rozhodně ne té jakkoli dohledné. Bateriový pohon se svými současnými limity vyhoví jen někomu a někde, stejně jako někde skutečně pomáhá přírodě. Jinde ale snadno může způsobit i víc škody než užitku. Bohužel se však stal více než cokoli jiného politickým tématem a bez ohledu na své ekonomické či technické limity je nařizován plošně. A právě s tím nelze souhlasit.

Uvědomuje si to pochopitelně stále více lidí, a to navíc v klíčovém období. Vývoj v příštích pár letech totiž budou definovat hned dvoje volby, které se letos odehrají. V červnu se bude měnit osazenstvo Evropského parlamentu, v listopadu pak dojde i na „nového šéfa“ Bílého domu. Ursula von der Leyen přitom již dala najevo, že by velmi ráda zůstala nejvlivnější dámou starého kontinentu, a proto převlékla kabát a elektromobilitu dnes podle některých dokonce pohřbívá.

V zámoří na boji s bateriovým pohonem s úspěchy staví svou kampaň Donald Trump, a tak stávajícímu prezidentovi Bidenovi nezbylo než zmírnit svůj přístup, jak shrnují kolegové z Auto News. Jeho administrativa totiž zrevidovala emisní regule CAFE (Corporate Average Fuel Economy), a to ve prospěch výrobců i jejich zákazníků. Z původního návrhu totiž vyplývalo, že k dosažení požadovaných limitů budou muset mít elektromobily na celkových prodejích do roku 2030 velmi vysoký, tedy 60procentní podíl. Nově se nicméně počítá s polovičním zastoupením, což je tedy pořád hodně, ale je to významně méně.

Do změn regulí nicméně ještě hodlá promluvit environmentální agentura EPA. Bude tedy zajímavé sledovat, zda dojde na ještě větší popuštění opasků. Pro mnohé automobilky totiž bude pomalu nemožné dosáhnout i 30procentního podílu, ostatně v současné době se elektromobily na jejich registracích podílí pouze jednotkami procent. I kdyby ovšem EPA jen odsouhlasila vládní návrh, pro výrobce to znamená úsporu na pokutách ve výši až 14 mld. USD (cca 322,75 mld. Kč).

Daný krok má jen potvrdit, k čemu vlastně již dochází. Tedy že se především zavedené automobilky v krátkodobém horizontu upnou k hybridní technice, po které sice též nikdo nemá důvod toužit, ale s ohledem na svou použitelnost málokomu vadí. Jak tomu bude v tom dlouhodobém? To jsme znovu na počátku, tedy u voleb a jejich výsledků. Vše se navíc nerozhodne letos, do roku 2030 se ještě jedny konat budou...

Nadšení z elektromobilů, jako je vyobrazený Escalade IQ, začíná opadat na všech frontách. Na to již začínají reagovat i politici, kteří logicky touží po tom, aby u kormidla zůstali déle než jedno období. A proto nově otáčí. Ilustrační foto: Cadillac

Zdroje: Auto News, US Department of Energy

Petr Prokopec

