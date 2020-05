Elektromobily prý v březnu dosáhly 10 % podílu na trhu EU a Tesla ovládla vše, realita je jiná před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zřetelnou ukázkou malování světa na zeleno je šíření informace o tom, že elektromobily zásadně zvýšily svůj podíl na trhu v EU a Tesla je s nimi daleko nejúspěšnější. Realitou není ani jedno.

Pokud jste se již začetli do dubnové zprávy o globálních prodejích aut, pak jistě víte, že v Evropě měl vzrůst zájem o elektromobily. To je poněkud překvapivé, neboť prodeje na starém kontinentu stejně jako ve zbytku světa zásadně poklesly, a to o 55 procent. Alternativní pohon si naopak o 15 procent polepšil. Mohlo by se tedy zdát, že lidé jsou elektromobilům nakloněni stále více a pořizují se je i ve chvíli, kdy ekonomika začíná mířit dolů. Nicméně jak asi již tušíte, věci nejsou až tak úplně zelené, jak se na první pohled zdají.

Přesto se na základě těchto informací mnozí pokouší manipulovat veřejné mínění právě směrem k tomuto závěru. Lví podíl na tom nesou data zveřejněná Mezinárodní radou pro čistou dopravu (ICCT neboli International Council on Clean Transportation), která s nadšením citovala řada médií. Dle nich měl tržní podíl elektrických vozů stoupnout nad hranici 10 procent a hned 39 % z nich měl spadnout pod Teslu jako nejúspěšnější značka. Kalifornská automobilka sice není evidována jako samostatná, neboť se sama za 1,8 miliardy Eur (asi 49 mld. Kč) zaprodala FCA výměnou za společné započítávaní emisí všech prodaných aut a tedy eliminaci pokut placených EU, ale to tu není podstatné - FCA v březnu v Evropě stejně žádné elektromobily neprodal.

První zavádějící skutečnost je, že podíl elektromobilů na celkových prodejích měl přesáhnout onu desetinu. To není pravda zjevně už proto, že na druhém místě najdeme Volvo, které neprodává jediné elektrické auto. Spojena tedy byla elektrická a plug-in hybridní auta, což je něco docela jiného - to jsou pořád hlavně vozy se spalovacími motory a zrovna Volvo těmito verzemi nahrazuje v nabídce diesely.

Další manipulací je onen podíl Tesly. Není tomu tak, že by Tesla (s FCA) obsáhla 39 procent všech nově prodaných elektromobilů v Evropě v březnu, jde o podíl prodejů na celkových prodejích jednotlivých značek. A protože Tesla neprodává nic než elektromobily a FCA v březnu kvůli situaci v Itálii (a nejen v Itálii) prodal opravdu málo aut, najednou mají Tesly na celém „balíčku” podíl 39 %. Absolutními čísly ani podílem na „elektrickém trhu” al Tesla nevládne. I v žebříčku ztracený Volkswagen je na tom lépe, protože na jeho celkových prodejích měly elektromobily menší podíl. Konkrétně: Tesla prodala v březnu v Evropě 17 320 elektromobilů, VW 18 380 vozů.

I tak je to hodně a onen 15% vzestup během obecného pádu je faktem. Jak se stalo to? Hlavním faktorem je, že kalifornská automobilka realizuje dodávky do Evropy po určitých turnusech. Zatímco tedy leden a únor byly skromné měsíce, v březnu se s dodávkami roztrhl pytel. Tesla přitom byla schopna vozy dodávat i v březnu a sklad v Nizozemsku jel na plné obrátky, zatímco téměř všude jinde se obchod s auty brzy zastavil.

Je to tedy bouře ve sklenici vody - skutečné elektromobily mají dále na trhu zanedbatelný podíl a budou ho mít ještě menší, až se prodeje ostatních vozů přiblíží někdejšímu normálu. Jediné, co nás dokola zaráží, je tedy ono spojenectví Tesly s FCA. Jak toto jde dohromady s „misí” Tesly, která se prý snaží o elektrifikaci veškerých aut? Takto akorát Fiatu dovoluje déle prodávat podle ní „dinosauří” motory na benzin a naftu. Ovšem, kdo by se trochu neohnul pro 1,8 miliardy Eur...

Statistiky ICCT vypadají velkolepě...



...ovšem realita je taková, že Tesla prodává méně elektrických aut než třeba VW...



...a oněch 39 % je pouze podíl na oportunistickém sčítání celkových evropských prodejů Tesly a FCA

Zdroje: Transport & Environment@Twiiter, Teslarati

Petr Prokopec