Elektromobily zlevňují, ale nic to neřeší, říká renomovaný institut, nejlevnější model skoro nikdo nechce před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Představu o tom, že spásou pro rozvoj elektrické mobility bude zlevnění samo o sobě, zpochybňuje výzkum automobilového centra profesora Dudenhöffera. Ten i jako příznivce elektromobilů vidí, že snižování cen, slevy a ani elektromobily, u nichž se cenovka změní za cenu zmenšení baterií, nejsou řešením.

Možná si ještě vzpomenete na dobu, kdy výrobci lákali zákazníky na svá auta hlavně s pomocí cen základních modelů. Ty byly osazeny nejméně výkonným pohonným ústrojím a jejich výbava byla oholena až na kost. I proto je vlastně skoro nikdo nekupoval, jako lákadlo do showroomů skrze onu nízkou výchozí cenu ale fungovaly. Člověk na reklamním billboardu viděl nízkou sumu a vedle ní snímek lákavé verze auta, které ve reálně stálo podstatně více, a ihned vyrazil k nejbližšímu prodejci. A u něj nakonec nechal víc, než si původně představoval.

Dnes nicméně základní modely již málokdo nabízí, místo toho výrobci spíše přidávají vyšší a vyšší výbavy. Důvodů pro to mají hned několik, tím prvním je daleko vyšší marže. Navíc se tím zavírají nůžky mezi spalovacím a elektrickým pohonem, který je už léta protežován. Ovšem ani tak se k němu lidé nehrnou s otevřenou náručí, ba právě naopak zájem v poslední době vázne. I proto automobilky zmiňují, že základní modely znovu přivedou do hry, jen budou elektrické.

Z analýzy Dudenhöfferova institutu CAR ovšem vyplývá, že ani tato snaha nemusí skončit úspěchem, jak ostatně naznačuje už vlažná reakce na poněkud zoufalý start prodejů „levných” oholených verzí elektromobilů VW, Audi a Škody. U aut se spalovacím motorem totiž základní modely bylo možné považovat za lákadlo, u elektromobilů tomu tak ale nebude ani v nejmenším. Nízká cena totiž u nich není vykoupena pouze horší výbavou či slabší jednotkou, ale především baterií s malou kapacitou. To ovšem znamená, že majitelé těchto aut v reálu možná ani nezvládnou dojet z Prahy do Brna na jeden zátah. Proč by ale poté něco takového kupovali? Zvlášť když takové auto pořád bude stát blízko jednomu milionu korun?

Relativně nízká cena je u elektromobilů zkrátka mnohem viditelněji jen jednou stranou mince, tou druhou pochopitelně je, co za ni dostáváte. A to vážně bývá bída. CAR v tomto ohledu poukazuje na Dacii Spring, která v Německu startuje na 16 900 Eurech (cca 430 tisíc korun). To na elektromobil není mnoho, nicméně za danou sumu dostáváte udávaný dojezd 225 km a maximálku 125 km/h. V té chvíli je rázem ona suma vysoká i pro Němce, rumunsko-čínský vůz tak má za červen na kontě jen 83 registrací, jako nejlevnější model ho nekupuje skoro nikdo.

Z tohoto důvodu Dacia zmizela z indexu, ve kterém institut porovnává slevy, jaké automobilky momentálně poskytují u elektrických i spalovacích aut. Padáka dostal i Renault Zoe, který je s oficiální cenou začínající na 36 840 Eurech (asi 937 tisíc Kč) nesmyslem par excellence. Ostatně i proto byla jeho výroba letos ukončena, přičemž duchovním nástupcem se stal Mégane E-Tech. Ten zatím do indexu zanesen nebyl, byť by na to měl nárok - slevy už jsou s ním spojené, a to i víc než 14procentní.

Elektrický Francouz je tak přesně mezi koncernovými sourozenci, a sice Volkswagen ID.4 a Škodou Enyaq. Na první dostanete slevu průměrně 10,7 procent, u druhého lze dosáhnout 18 procent. I proto český vůz táhne víc, ani v jeho případě to ale nyní již není žádná velká sláva, a to přesto, že s ním spojené zlevnění je vyšší než v průměru u celé branže (13,6 procenta). V případě spalovacích aut jsou pak sice vyšší (16,2 %), z části je ale kompenzuje růst jejich cen (od dubna o 5 procent).

Elektromobily oproti tomu od dubna zlevnily o 4 procenta. Další desítky tisíc korun pak padají s pomocí oněch slev, zájem to přesto nenakopává. Což by mělo být klíčové sdělení pro výrobce - pokud nepřijdou s opravdu přelomovou technologií, která dá elektromobilům vysokou využitelnost za nízkou cenu, nemohou dost dobře počítat s tím, že si elektromobily budou ukusovat více než nějakých 20, možná 30 procent prodejů. Automobilky ale léta počítaly se stovkou, a to už za pár let - na základě čeho, nemáme tušení.

Ceny elektromobilů klesají, zvyšují se i slevy na ně. Lidé ale přesto dávají přednost hlavně spalovacím vozům, s nimiž je spojeno dokonce zdražení. Zároveň u nich lze ale také počítat s vyšším dojezdem, který lze bez obav a rychle doplnit, a netíží je ani propad hodnoty. Grafika: CAR - Center Automotive Research, tiskové materiály

Zdroj: CAR - Center Automotive Research

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.