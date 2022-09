Na Ukrajině byly nasazeny převratné nové armádní stroje. Jeden z nich vidíte celý, na fotce nic nechybí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Firmy zabývající se vývojem armádní techniky se čas od času vytasí s novinkou, která překračuje možnosti toho, co už známe, od jejího bojového nasazení nás ale v takovou chvíli obvykle dělí ještě dlouhé roky. Ne tak v tomto případě.

Na konci srpna si Finové postěžovali, že parkoviště jejich letiště v Helsinkách je zaplaveno ruskými luxusními vozy. Rusové totiž nemohou ze své vlasti letecky cestovat přímo do zemí Evropské unie, pokud se ale po zemi dopraví do Finska, mohou následně vyrazit i letecky do libovolné země EU na udělená turistická víza. Finové proto na summitu, který se před pár dny odehrál v Praze, požadovali, aby celá EU přijala jednotné stanovisko a vydávání víz Rusům zakázala. Na to dle ale očekávání nedošlo, i když ke zdražení víz a prodloužení čekacích lhůt na jejich vydání došlo.

Mimo to EU rozhodla, že jednotlivé státy mohou přijímat vlastní opatření. Tohoto kroku se rozhodly využít pobaltské státy, tedy Litva, Lotyšsko a Estonsko, které chtějí od poloviny září zcela zakázat vstup Rusům na svá území. Výjimku dostanou pouze řidiči kamionů, diplomaté a lidé, kteří za hranice míří z humanitárních nebo rodinných důvodů. Zajímavé přitom je, že Finsko podobná opatření zavést nehodlá, neboť si není jisté tím, zda takový krok je skutečně legální.

Estonci se nicméně rozhodli, že Rusům nezkomplikují jen výlety do zahraničí, ale i jejich válečné operace na Ukrajině. Zemi proto na pomoc vyslali převratné transportéry společnosti Milrem Robotics bez lidské posádky. Ty jsou určené hlavně jako podpora pěchoty, neboť slouží především k převozu nákladu. Osadit je nicméně lze také zbraňovými systémy, mezi které se řadí kulomety, 30milimetrové kanóny a dokonce i 40milimetrové vrhače granátů a protitankových střel.

Hlavní výhoda transportérů zvaných THeMIS je - jak jsme již naznačili - obsažena v jejich názvu. Za danou zkratkou se totiž skrývá Tracked Hybrid Modular Infantry System neboli bezpilotní dron určený pro pozemní operace. Stroj tedy nevyžaduje lidskou posádku, místo toho se o jeho ovládání stará operátor, který může sedět až 1,5 kilometru daleko. Jelikož přitom stroj je navržen tak, aby následoval ostatní, může jeden člověk snadno ovládat celou flotilu.

Pásové vozidlo přitom pohání diesel-elektrické ústrojí, s nímž THeMIS zvládá vyvinout rychlost maximálně 20 km/h. Při zapojení hybridního systému je pak schopen až 15hodinové jízdy, v případě využití elektrické energie je operační doba omezena 90 minutami. Transportér mimo to dostal do vínku variabilní podvozek, díky kterému lze navýšit světlou výšku ze 40 na 60 centimetrů. Připojit jej pak lze za tahače, maximálka tak stoupá na 80 km/h.

Estonci ovšem zase tak moc válčit nechtějí, a tak na Ukrajinu poslali pouze přepravní verze, přičemž společnost Milrem Robotics hodlá vycvičit i jejich obsluhu. Zda pak najde i na nasazení ozbrojených variant, je otázkou, moc bychom na to ale nesázeli, tedy alespoň pokud nedojde k další eskalaci celého konfliktu.

Estonský THeMIS je bezpilotním transportérem, který lze osadit i zbraňovými systémy. Takové verze ale prozatím na Ukrajinu nemíří, Ukrajinci budou mít k dispozici pouze přepravní varianty. Foto: Milrem Robotics, tiskové materiály

