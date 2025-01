Et tu Smarte? Také značka městských aut se vrací ke spalovacím motorům, osadí jimi „čistě elektrickou platformu” včera | Petr Miler

/ Foto: Smart

Dneska tu mám „kabeličku”, zítra „spalováček”... Tak nějak by mohla komentovat hlavní fotku na ní zvěčněná dáma, neboť přesně tímto směrem Smart zamířil. Ani značka, která se jen elektrickému pohonu oddala v roce 2020, v tom nevydržela déle než do letošního ledna.

Možná už jste zapomněli, že tahle značka ještě existuje. Ostatně u nás nikdy moc nefrčela, dnes tu vůbec nepůsobí (loni už jen šest prodaných aut ze starých zásob) a její notoricky známé modely jako Fortwo a Forfour už nenabízí ani jinde. Dříve mateřský Mercedes ji z poloviny prodal Číňanům z Geely, jehož šéf a majitel drží v třícípé hvězdě jeden z největších balíků akcií. A ti s ní zamířili trochu jiným směrem.

Jakým? To byste neuhodli, elektrickým. Stalo se tak v roce 2020, kdy Smart oznámil, že skončí se spalovacími motory a stane se výrobcem jen elektrických aut. Mnoho slz tehdy neukáplo, tohle není značka aut, ve kterých by lidem chyběly burácející spalovací motory a život s nimi už nikdy nebude jako dřív... Ale třeba jste to zrovna vy oplakali. Tak či onak platí, že přišly úplně nové modely #1, #3 a #5 - vážně takhle hloupě nazvané -, které jsou skutečně jen elektrické.

A to víte, jsou to prodejní bomby, loni v Evropě si našly asi 18 tisíc zákazníků. S takovými prodeji by se tu Smart mohl brzy přejmenovat na Smrt a zabalit krám, a tak zkusí přehodnotit svou strategii dřív, než se tak stane. Znovu tedy začne používat spalovací motory, prý tak firma reaguje na „stále rozmanitější potřeby zákazníků”. Tak určitě, před pár léty chtěli všichni jen elektromobily, ale teď chtějí rozmanitost...

Buď jak buď, nejdříve to bude Smart #5, který dostane spalovací motor. Už to ostatně ani není úplně malé auto jako kdysi typy „Forcokoli”, jedná se o SUV s délkou 4,70 metru, docela velký model. Místo ryze elektrického pohonu tedy dostane hybridní, kdy podle informací Autocaru obdrží 112koňový turbobenzín a 217koňový elektromotor s 19,1kWh akumulátorem. Auto by tak na baterku a nádrž mělo najet až přes 1 400 km, čemuž můžeme a nemusíme věřit, špatně to ale nezní.

Trochu potíží se zdá být, že Mambo No. 5 je postavený platformě zvané PMA alias „Pure electric Modular Architecture”, tedy doslova „čistě elektrické platformě”. Ani v Číně ale zjevně není nic, jak se zdá být, ostatně pokud se trochu vyznáte v platformách Geely, víte, že to nic mezi nimi není tak „pure”, jak se zdá.

Číňané původně přišli jen s PMA jako svou jedinou budoucností, nakonec z ní ale udělali rodinu SEA (Sustainable Experience Architecture, jméno za milion), jíž je PMA podmnožinou. Tou je také tzv. GEA (Global Intelligent New Energy Architecture - pokud vás to už teď mate, vězte, že existují také SEA1 alias PMA1, SEA2 alias PMA2, SEA-E, SEA-S alias EPA, SEA-MAP, SEA-M a SEA-C, neděláme si legraci ani trochu), která hostí hybridní pohon výše popsaného typu v Geely Galaxy Starship 7. Berte to jako odhad, ale myslím, že jsme na správné stopě - Geely použije tu samou architekturu, která toho reálně umí víc, a GEA ji možná říkat bude a možná ani ne.

Ať už to ale dopadne jakkoli, je to pozoruhodný vývoj, trochu jako Porsche. To konečně pochopilo nová pravidla hry a vypadá to, že jej Číňané budou rádi následovat. Nakonec proč ne.

Smart dnes dělá auta jako číslo 1... Foto: Smart



...a číslo 5. Právě to má dostat spalovací motor zpět jako první. Další čistě elektrický pokus nevyšel, hrajme překvapené. Foto: Smart

Zdroje: Smart, Autocar

Petr Miler

