EU zabíjí celý průmysl, varují poradci. Jen v Německu se nevyrobí 5 milionů aut, 100 tisíc lidí propustí, HDP padne

Že přesně toto budou mít kroky Evropské unie na svědomí - ať už cíleně nebo ne -, je jasné už roky. Teď to ale bez jakýchkoli okolků konstatuje i studie německé poradenské firmy Berylls.

Popravdě řečeno mě fascinuje, kolik lidí je ochotno vést debatu o tom, zda součet dvou jedniček dá za rovnítkem opravdu dvojku. Přesně takové diskuse se vedou na téma dopadů stále nesmyslnějších regulací Evropské unie, které už po léta mocně zasahují automobilový průmysl. Dokud šlo o jakési temperování prostředí, ve kterém výrobci pořád mohli do značné míry dělat to, co je třeba, nebyl to takový problém. V posledních letech se ale EU pokouší poroučet větru dešti až do krajnosti.

Jde samozřejmě zejména o snahu nařídit konkrétní pohon aut na více jak dekádu dopředu, který je naprosto nesmyslný a nemůže přinést nic než bolest. Auta jsou možná pro někoho příliš komplexní produkt, aby to pochopil, nabízím tedy jednodušší analogii. Kdyby EU nařídila, že pekaři mají péct jen rohlíky, které je dražší vyrobit, musí tedy více stát a přitom hůř chutnají, co by to asi způsobilo? Zvlášť když jim k tomu zakáže nabídnout jakkoli jinak koncipované pečivo? Že by menší odbyt horších a dražších rohlíků, který ve výsledku nemůže přinést nic jiného než ránu pro jejich výrobce, kterým logicky nezbude než zmenšit své podnikání se vším, co takový krok přinese?

Je to skutečně jednoduchá rovnice, přesto někteří mají pocit, že se to „nějak dá”. Nedá, nařizovat nesmysly je vždy hloupost a teď už není čas chodit kolem horké kaše. Nejlépe to jednou větou řekla Hildegard Müller, šéfka asociace německého automobilového průmyslu (VDA), která k věci řekla: „Myšlenka, že umíte předvídat budoucnost, do které pak zamíříte v těsném korzetu přísných pravidel a regulací, je špatná, brzdí inovace, a je proto nebezpečná pro naši prosperitu.“ Jasně, to je ale přece zástupce zájmové organizace, ten bude kopat za něco jiného než za „pravdu”...

Nabízíme proto pohled německé poradenské firmy Berylls, která už zcela otevřeně varuje před tím, co současný tlak EU přinese Německu. Podle Berylls není problém ani tak to, že EU usiluje také o rozmach elektrických aut, problém je hlavně v tom, že nedává prostor pro jakoukoli alternativu. K tomu tak činí v momentě, kdy zbytek světa - zejména pak Čína a USA - tak daleko nezachází, a celým kontinentem cloumá energetická krize. Automobilky jako VW kvůli tomu existovat nepřestanou, budou ale více vyrábět v zemích - a pro země -, kde to pro ně dává smysl. Biti budeme jen my, obyčejní Evropané, nikdo jiný.

„V současné době zaznamenáváme deindustrializaci celého automobilového průmyslu, kterou přináší přechod na elektrickou mobilitu,“ cituje Berylls Olivera Falcka, šéfa německého Centra pro průmyslovou organizaci a nové technologie. Rozhodující je podle něj právě hlavně ztráta konkurenceschopnosti ve srovnání s Čínou a USA. „Automobilky stále vyrábějí vozidla s oběma typy pohonu současně. S devastací těchto dvojitých struktur se bude snižování zaměstnanosti ve výrobě v následujících letech dál zrychlovat,“ dodává Falck.

Něco podobného jsme zažili i v jiných odvětvích, jak jsme ale mnohokrát zmínili, výroba aut a výroba brček je něco trochu jiného. Když nesmyslně zakážete plastová brčka, pár firem to položí a spoustu lidí naštve, že denně třikrát pijí papír, není to ale nic, co by společnost nakonec nějak nepřešla. Automobilový průmysl je ale jedním z hybatelů ekonomického dění, zejména v zemích, jako je ta naše. Následky jakéhokoli nesmyslného řízení jeho fungování bez vazby na technickou a ekonomickou realitu tak bude hospodářsky i společensky zničující.

„V Německu tvoří automobilové odvětví více než pětinu průmyslu. Přemístění výroby do jiných zemí bude mít nevyhnutelně výrazně negativní dopady na hospodářský rozvoj Německa,“ říká Stefan Schneeberger, projektový manažer společnosti Berylls. A jím zastupovaná firma nemluví jen obecně, vyhlídky do budoucna za současného vývoje specifikuje její analýza velmi konkrétně. „Multikrize poskytuje výhled do budoucnosti, který je výrazně pesimističtější než v roce 2021, protože automobilový průmysl přesouvá svou výrobu mimo Evropu," uvádí se ve zprávě. Podle ní se v Německu do roku 2029 vyrobí asi o 5,5 milionu aut méně (minus 13,8 procenta), v celém prostoru EU bude pokles dokonce 18procentní. Propuštěno kvůli tomu bude jen v Německu 100 tisíc lidí přímo a další nepřímo, celý HDP pak jen kvůli tomu klesne o 0,6 procenta. To je obrovský posun obrovské ekonomiky jen dílčím zásahem do jediného průmyslového odvětví.

EU si tak zahrává s ohněm, Berylls navíc varuje, že jakmile situace zajde příliš daleko, změny už budou nevratné. Velké firmy své aktivity zpět nepřemístí, ty menší pak povětšinou nevratně zaniknou zcela - výrobci si najdou nové malé dodavatele v zahraničí už proto, že budou levnější. A pro místní subdodavatele bude obvykle nereálné přesunout své aktivity do Číny nebo kamkoli jinam, na to nejsou dostatečně kapitálově ani jinak vybaveni. Je to prostě řízená devastace klíčového průmyslového odvětví v přímém přenosu, nelze to nevidět. Chceme to? Asi ne. Ale ptal se nás někdo? Rozhodně ne.

Volkswagen je první velkou firmou na ráně, pokud jde o jakýsi výrobní exodus z Německa, už teď říká, že v EU nechce stavět žádnou novou továrnu, jen upravovat ty stávající. V USA nebo v Číně nemá problém s opakem, proč asi? Ilustrační foto: Volkswagen

