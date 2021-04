Evropské i světové auto roku 2019 je stále větší propadák, pomoci má akční model před 2 hodinami | Petr Miler

Jen málokterý vůz posbíral tolik ocenění - je to evropské, světové a třeba také německé auto roku. Záruka úspěchu to ale není, a to dokonce ani v době, kdy vozy stejného typu míří prodejně vzhůru.

Jaguar I-Pace je jedním z nejoceňovanějších automobilů posledních let. Britské elektrické SUV se totiž kromě své domoviny stalo také autem roku v Německu, Norsku, Švédsku, Skotsku, Irsku, Kanadě či v Jižní Africe. Mimo to opanovalo i ankety COTY a WCOTY, přičemž z té druhé si kromě hlavní trofeje odneslo také ocenění za nejlepší městský vůz a za design. Člověk by tedy logicky očekával, že I-Pace půjde na dračku, ale nejde.

Chvíli se zdálo, že I-Pace je z nejhoršího venku, když se po nepřesvědčivých letech 2018 a 2019 vozy s elektrickým pohonem staly loni v Evropě těmi jedinými, které spolehlivě prodejně rostly. Jenže u Jaguaru ani to moc nefungovalo - i přes rozjetí masivních dotací na elektrická auta na velkých trzích, jako je ten německý, I-Pace po většinu času prodejně meziročně klesal a až poslední dva měsíce jeho odbyt razantně stoupl.

V listopadu se na starém kontinentu prodalo 1 866 aut, v prosinci pak dokonce 4 472. To byl nárůst o více než 80 resp. skoro 400 procent a obrovská vzpruha pro loňské celkové prodeje, které jen díky tomu na starém kontinentu meziročně vzrostly (13 444 vs. 12 232 aut). Už z celkového odbytu je ale zřejmé, že na otevírání šampaňského to není a následující měsíce jen ukazují, že tato čísla nebyla ani nárazovým vzepětím, ale spíše projevem snah Jaguaru snížit své průměrné flotilové emise.

Nelze to přesně kvantifikovat, podobně jako VW v případě jeho ID.3 ale Jaguar zjevně sáhl po registracích už vyrobených aut na sebe sama a na dealery. I když se totiž nic nezměnilo ani na dotačních schématech v klíčových zemích, ani na trhu jako takovém, propadl se odbyt I-Pacu v lednu 2021 na na pouhých 454 aut a v únoru dokonce jen na 370 vozů. Ukažte nám jiné auto, jehož odbyt z měsíce na měsíc přirozeně klesne o 90 procent? A mimochodem jsou to také citelně nižší čísla než v roce 2020 (-36,6 % resp. -18,1 %), což jen dosvědčuje, že I-Pace reálně míří od velké mizérie k ještě větší, nikam jinam.

To je navíc Evropa plná dotací a dalších podpor, v USA jich mají o poznání méně. Přesto si tam loni našlo kupce jen 1 546 aut - o více jak 40 % méně než o rok dříve. To je na tak obrovský trh skoro nic a znovu výrazný pokles z beztak nicotných čísel. Navíc je třeba dodat, kolik z těchto vozů skutečně koupili zákazníci. Spousta aut modelového roku 2019 stále stojí u dealerů a jsou nabízeny s mnohasettisícovým slevami - vesměs marně.

Že se I-Pacu nedaří, nakonec nepřímo přiznává i Jaguar novou zvláštní edicí Black, která není ničím jiným než cenovým zvýhodněním. A zvýhodněné nabídky neděláte u modelů, po kterých se trh může utlouci. Za nezměněnou cenu verze HSE přidává Black do hry jinak příplatkové prvky jako černou masku chladiče, černé kryty zrcátek či černá loga, k tomu 20" černá kola, panoramatickou střechu nebo zadní začerněná okna. To vše (v Británii) od 72 445 liber, asi 2,18 milionu Kč.

Jestli to pomůže prodeje nakopnout, uvidíme, podle nás to ale mnoho neřeší. I-Pace se zdá být mimo zájem publika a je to skoro s podivem - jde o líbivý, oceňovaný a svým pojetím „trendy” vůz, který by si určitou klientelu měl najít už proto. U tohoto vozu ale prostě nefunguje nic, když už tak brzy po svém vstupu na trh v pro něj tak přátelském prostředí prodejně upadá z prodejních čísel, která byla od začátku mizerná.

Jaguar I-Pace je na tom po prodejní stránce velmi špatně a i v tuto chvíli stále hůře, zejména pak v USA. Pomoci nakopnout prodeje má nová verze Black s výbavou zdarma. Foto: Jaguar

