Experti vybrali nejlepší interiéry současných aut, na špici jsou i dostupné modely s tlačítky

/ Foto: Honda

V podobném výběru by člověk z podstaty čekal záplavu interiérů prestižních aut s nejmodernější elektronikou, kvalitu, pohledný design i lepší fungování ale lze pořídit i za docela malé peníze.

Společnost Ward's Auto je skoro stejně stará jako sám automobilový průmysl. Po více než osmdesát let tak přináší pohledy na mnohé novinky, mezi kterými nemohou chybět ani motory nových aut. Z nich každoročně vyhlašuje desítku těch úplně nejlepších. Takové ocenění je pro výrobce prestižní záležitostí, vede k větší popularitě u zákazníků, a tedy i k vyšším prodejům. Nejinak je tomu pak i v případě další ankety, na kterou si posvítíme dnes - týká se nejlepších interiérů.

V současné době lze tvrdit, že tato anketa má srovnatelnou váhu jako volba nejlepších pohonných jednotek. Stále více zákazníků již nezajímá objem či výkon, místo toho svůj výběr zakládají třeba na komfortu sedadel, schopnostech multimediálního systému a asistenčních systémech. Dá se to pochopit, neboť díky stále přísnějším zákonům a většímu množství kamer a radarů dnes již nelze řádit na silnicích tak jako kdysi, v autě je ale pořád třeba se nějak zabavit.

Ward's Auto pro letošek odstartovalo selekci u třiatřiceti vozů, jejich kabiny jsou ve srovnání s předchozím rokem zcela nové nebo značně modernizované. Společnost kladla důraz na materiály, jejich opracování i slícování, ergonomii, estetiku, komfort i designovou harmonii. Následně pak vybrala deset kabin, které pro letošek považuje za nejlepší. S ohledem na stávající nabídku automobilek přitom nepřekvapí, že pouze ve dvou případech nejde o SUV či pick-up.

Tolik ale pro úvod, nyní již přistoupíme k nejlepší desítce. Tu si probereme dle abecedního pořadí, nejde tedy o pořadí od nejlepšího k nejhoršímu či naopak.

Bentley Bentayga Speed

Britské SUV materiály a kvalitou uchvacuje prakticky již od svého příchodu na trh. Výjimkou není ani letošek, kdy se do Států dostalo inovované provedení. To znovu počítá s verzí Speed, jenž pod kapotou hostí dvanáctiválec a 635 koní, zatímco v interiéru řádila divize Mulliner.

Foto: Bentley

Ford F-150

Nejprodávanější auto Ameriky je jediným pick-upem v letošní top 10. Jak přitom porota dodává, Ford F-150 za to vděčí hlavně předním sedadlům, jenž lze sklopit, a řadě fines, díky nimž se vůz stává ideální pracovnou. Vrcholné verze se ale zároveň stávají také nemalou oázou luxusu.



Foto: Ford

Ford Mustang Mach-E

Modrý ovál je jedinou dvakrát zastoupenou automobilkou, přičemž v tomto případě jde pro změnu o jediný elektromobil v nejlepší desítce. Do té se dostal díky modernímu a minimalistickému pojetí. Dobře sladěné je prý veškeré ovládání, a to pomocí rozměrného displeje i tlačítek.



Foto: Ford

GMC Yukon Denali XL

Dalším pánem na holení je jediný vůz užívající žebřinový rám. Jen na jízdu v terénu se ale pochopitelně nezaměřuje, místo toho nově již ve standardu nabízí 12,3palcový digitální přístrojový štít a elektricky posuvnou středovou konzoli. Ty pak doplňuje teakové dřevo s otevřenými póry.



Foto: GMC

Honda Civic

Nejlevnější zástupce z celé desítky má i přes nízkou cenu co nabídnout. Porotcům se zalíbila hlavně hliníková lišta, jenž kabinu povyšuje o třídu výše. Stěžovat si pak rozhodně nebudete ani na plasty či jejich spasování, doplnit je pak u vyšších úrovní výbavy může kožené čalounění. A pozoruhodné je, že jde o jeden z interiérů, kterému zůstávají - dokonce je do něj automobilka vrátila - pro klíčové prvky k dispozici fyzická tlačítka.



Foto: Ford

Hyundai Tucson

Korejské SUV zabodovalo hlavně multifunkčním volantem, který sice hostí velké množství tlačítek a přepínačů, ovládat se však dají intuitivně. Vzhledově vše připomíná luxusnější Genesis, jenž zároveň ovlivnilo i design palubní desky. Středová konzole je pak ideálně minimalistická.



Foto: Honda

Jeep Grand Cherokee L

Konkurence Range Roveru ve své nejdelší verzi počítá s větším luxusem než dříve. Dřevěné dekory přitom nenajdete pouze na palubce či dveřních panelech, ale rovněž na volantu. Společnost jim pak dělá jemná kůže či metalické doplňky, stejně jako velekomfortní křesla ve druhé řadě.



Foto: Jeep

Land Rover Defender

Přítomnost dalšího britského SUV může zaskočit, v porovnání s ostatními vozy vypadá Defender uvnitř spíše stroze. Ward's Auto ostatně i dodává, že kabina Land Roveru není klasicky krásná. Nicméně srdce porotců si získala její nemalá funkčnost a praktičnost.



Foto: Land Rover

Mercedes-Benz třídy S

Pokud by se nová třída S nedostala do nejlepší desítky, nejspíše by na světě bylo něco špatně. Pokud se zadíváte na přiložený snímek, sami jistě pochopíte, proč byla volba třícípé hvězdy pomalu automatická. Skvělé je prý vše od materiálů a prvků až po jejich sladění.



Foto: Mercedes-Benz

Mitsubishi Outlander

Jsme ve finále, a to u dalšího překvapení. Ve srovnání s výše ukázaným Mercedesem totiž Outlander nepůsobí tak honosně, oproti Land Roveru se pak nezdá tak robustní. Nicméně Ward's Auto považuje design za působivý a použité materiály za příjemné a kvalitní.



Foto: Mitsubishi

Zdroj: Ward's Auto

