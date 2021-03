Extrémní obytný náklaďák udělá luxusní domov z jakéhokoli místa světa, stojí podle toho před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Global Expedition Vehicles

O některých místech máme tendenci hovořit jako o neobyvatelných. S tímto strojem v garáži se takovým frázím jen vysmějete, dojede kamkoli a v jeho nitru se budete cítit stejně dobře jako uprostřed civilizace. Jen levný opravdu není.

Bydlení na čtyřech kolech bylo rok od roku žádanějším prostředkem aktivního odpočinku už před vypuknutím koronavirové pandemie, natož pak nyní. Zájem zákazníků se zrcadlí ve stále pestřejší nabídce různorodých karavanů, americká společnost Global Expedition Vehicles (GXV) je ale ještě jinde. Američané zásobují trh jedněmi z nejdrsnějších obytných automobilů určených k přežití na vysoké úrovni i daleko od posledních známek civilizace.

Portfolio springfieldské firmy na pojízdné hotely do nepohody nabízí nástavby na osobní vozy i kompletně předělané kamiony pro delší expedice. Nároční dobrodruzi mají nyní možnost zakoupit inovovanou verzi kolosální Patagonie postavené na podvozku Kenworth K370. Tento obytný náklaďák do nepohody stojí od 550 tisíc dolarů (12,1 milionu Kč), a to nemá karbonovou konstrukci, masážní sedadla nebo automatické parkování.

Vlastnosti Patagonie směřují úplně jiným směrem - příplatky zahrnují věci jako delší rozvor, jiné umístění vstupních dveří, odlišný počet oken, silnější navijáky, přídavné nádrže, pevnější rámy, terénní pneumatiky nebo mikrobiologický filtr pitné vody. Soustava volitelného příslušenství má ulehčit komfortní kempování i v těžkých podmínkách, pokud nestačí sériová výbava.

Standardní konfigurace zahrnuje obytnou kabinu z izolovaných laminátových panelů s prosklením pevnějšími okenními tabulemi. Dvojité ocelové zámky zabrání návštěvě nezvaných hostů a nebezpečnému zvířectvu. Interiér je připraven po všech stránkách, základní potřeby uspokojí plně vybavená kuchyň s žulovou linkou, lednicí, velkým dřezem a sporákem. Prostor pro vaření se vzadu mění na obývací pokoj či jídelnu s dvojicí pohovek a jídelním stolkem. Vnitřní dispozici dále vyplňuje koupelna s WC a úložné prostory. Na konci Patagonie kraluje velká manželská postel.

Zdroj elektrického proudu je zajištěn solárními panely na střeše. Zatažené dny bez slunečních paprsků jistí dieselový generátor. Zásoba energie stačí na provoz klasických domácích spotřebičů sloužících čtyřem členům posádky. Topný systém ohřívá vodu i vnitřní prostor obydlí, i když automobil stojí na jednom místě několik dní.

Materiál nábytku je převážně přírodního charakteru, skříňky a obklady vznikly ze dřeva, které vyniká strukturou i snadnou údržbou. Praktické myšlení tvůrců se projevilo i na exteriéru, kde jsou vidět vysokopevnostní rámy a pevné krytí podvozku. Světlá výška naznačuje, že off-road bude to správné prostředí, kde se Patagonia předvede nejlépe. Ostatně jméno podle nehostinné oblasti Jižní Ameriky tomu jasně napovídá.

S GXV Patagonia můžete vyrazit na cestu kolem světa bez nutnosti plánovat si jedinou noc v hotelu. Vlastně bez nutnosti plánovat cokoli krom přepravy po moři. Foto: Global Expedition Vehicles

Zdroj: Global Expedition Vehicles

Mirek Mazal