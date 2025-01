Faceliftovaná Tesla Model Y se poprvé ukázala na reálných fotkách. A nevypadá dobře, i když zkazit moc nebylo co

Už první oficiální fotky budily rozpaky, ale vzhledem k tomu, že skoro nebylo co zkazit, jsme to nebrali tragicky. Realita ale poněkud tragicky působí, nepřirozeně naroubovaná příď ani záď s velkým černým mezi světly plastem nevypadají dobře.

Nejprodávanějším vozem v Číně se loni stala Tesla Model Y. Menší elektrické SUV okouzlilo víc než 480 tisíc zájemců, načež vlastně není překvapivé, že facelift vozu byl v prvé řadě odhalen právě na tomto trhu. Tamní média zmiňují, že značka má nyní na kontě již 50 tisíc předobjednávek, pročež jí titul nejspíš nikdo nesebere ani letos. Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že s obrovským zájmem byl dříve spojován i Cybertruck, reálné prodeje ale za očekáváními těžce zaostávají.

A novější pick-up značky nezmiňujeme náhodou, Tesla se totiž hlavně jeho čelními partiemi nechala v rámci faceliftu silně inspirovat. To jsme nepovažovali za zrovna dobrý nápad, jakkoli oficiální fotogalerie byla k Modelu Y ještě vcelku lichotivá. Momentálně se totiž vůz ukázal naživo, stejně jako se přes veřejnou databázi čínského ministerstva průmyslu a obchodu (MIIT) dostaly do světa patentové a homologační snímky. A z obojího vyplývá, že o titul nejkrásnější novinky roku Model Y soutěžit rozhodně nebude.

Design je pochopitelně vnímán každým trochu jinak, ovšem většina lidí za okouzlující nepovažovala ani originál, je to zřejmě nejošklivější Tesla historie. Automobilka boky či střešní linii vozu ponechala bez povšimnutí, naroubovala na ně ale zcela odlišné čelní a zadní partie. Výsledek připomíná dort pejska a kočičky, přičemž kritiku si zaslouží především záď. Ta najednou působí jako příliš vysoká, paradoxně i navzdory tomu, že Tesla přihodila pás propojující zadní světla, který měl novinku opticky rozšířit.

Nejde tu ale jen o spíše odpudivou vizáž, daný panel navíc působí velmi laciným dojmem. Lví službu ale značce nakonec nedělá ani příď, jakkoli ta právě díky příbuznosti se Cybertruckem zajistí, aby se o novince hojně mluvilo. V dobrém slova smyslu to ale opravdu nebude, ostatně už její zřetelná neoriginalita automobilce dobré jméno nedělá.

Přepracovaná příď a záď mají za následek nárůst délky o zhruba 4 centimetry na 4 797 milimetrů. Rozvor 2 890 mm byl ale paradoxně o milimetr zkrácen, alespoň dle dat MIIT. I to pochopitelně přispívá k tomu, že faceliftovaný Model Y vypadá hůř než originál. V Říši středu přitom zpočátku budou k mání jen verze s pohonem zadních a všech čtyř kol, kdy první má na kontě 299 koní a 1 921 kil, zatímco u druhé lze očekávat 264+186 koní a 1 992 kg.

Co se týče dojezdu, ten byla v Číně vyčíslen na 593 a 719 km. Ovšem pouze kvůli velkorysosti metodiky CLTC, která zadokolce přisuzuje spotřebu 11,9 kWh na sto kilometrů, zatímco u čtyřkolky jde o 13,4 kWh. Něco takového jsou ale zcela nereálné údaje, zvláště při tempu přesahujícím evropský dálniční limit elektromobily bez ohledu na značku či aerodynamiku „žerou“ trojnásobek zmiňovaných kilowatthodin na sto kilometrů jako nic. A to pořád zdaleka není extrém, na okruhu je realita ještě jiná.

